பப்ஜி மட்டுமே கேம் இல்ல: இதோ இந்த 8 பிரபல கேம்கள் ட்ரை பண்ணுங்க...

இந்திய அரசு அண்மையில் 59 சீன ஆப்களை தடை செய்தது. அப்போது பிரபல விளையாட்டான PUBG மட்டும் ஏன் தடைச் செய்யப்படவில்லை என்ற கேள்வி மக்களிடையே எழுந்தது. சீன நிறுவனத்தின் வழி வந்த பப்ஜி கேம் தடை செய்யப்படாதது ஏன்?

உண்மை என்னவென்றால், PUBG (PlayerUnknown's Battlegrounds) 2017 ஆம் ஆண்டு தெற்கு கொரியாவைச் சேர்ந்த Bluehole எனும் நிறுவனம் இந்த கேம்-ஐ டெஸ்க்டாப் கணிணியில் பயனபடுத்தும் விதத்தில் வெளியிட்டது. 2018ல் Tencent Games என்ற சீன நிறுவனம் Bluehole-ன் 10 சதவீத பங்குகளை கையகப்படுத்தியது.

சீனாவிற்காக மொபைலில் செயல்படும் பப்ஜி விளையாட்டை அந்நிறுவனம் தயாரித்து வெளியிட்டது. பின்னர் PUBG Mobile இந்தியாவுக்கு அறிமுகம் ஆனது. தற்போது அந்த விளையாட்டின் 24% டவுன்லோட்கள் இந்தியாவில் இருந்து வருவதாக சென்சர் டவர் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. சீன ஆப்’களுக்கான தடையின் முதல் பட்டியலில் பப்ஜி தப்பித்து இருந்தாலும், தற்போது பெருகி வரும் சீன எதிர்ப்பு கொள்கையால், விரைவில் பப்ஜி-யும் தடை ஆகலாம் என்ற பேச்சு நிலவிவருகிறது. தற்போது இந்தியாவில் கேமிங் துறை வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்த ஆண்டு $1 பில்லியன் வருவாய் இத்துறையில் பெறப்படும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.

சீனா அல்லாத பல கேமிங் ஆப்’களும் தற்போது உலகளவில் பிரபலமாக உள்ளது. அதில் சிலவற்றை தொகுத்து வழங்குகிறோம். 8 சீனா அல்லாத விளையாட்டு ஆப்’கள்: Call of Duty: Mobile Call of Duty, ஒரு ஆக்‌ஷன் கேம். கிட்டத்தட்ட பப்ஜி போன்றது. இது செப்டம்பர் 2019ல் வெளியிடப்பட்டது. கூகுள் ப்ளே இந்த விளையாட்டை Best Gaming App of 2019 என்று அங்கீகரித்தது. ஸ்மார்ட்போனில் எச்டி தரத்தில் உள்ள இந்த கேம்மில், வாய்ஸ் மற்றும் டெக்ஸ்ட் சேட் வசதி, பரப்பரப்பான 3டி கிராபிக்ஸ், அற்புதமான ஒலியுடன் உள்ளது.

அறிமுகம் ஆகி 10 மாதங்களில் இந்த ஆப் 100 மில்லியன் பதிவிறக்கங்கள் பெற்ற Call of Duty-ல், இந்தியா 15% பங்கு வகிக்கிறது. நண்பர்களுடன் இணைந்தும், மற்றவர்களோடும் விளையாட முடியும் இந்த கேமில் பல லெவல்கள், கேரக்டர்கள், சண்டையிடும் பொருட்கள், பாதுகாப்புக் கவசங்கள் என பல விஷயங்கள் உள்ளது. Ludo King இந்தியாவில் அதிகம் டவுன்லோட் செய்யப்பட்ட டாப் 10 ஆப்’களில் Ludo King உள்ளது. ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ்-ல் சுமார் 300 மில்லியன் பதிவிறக்கங்களைப் பெற்ற இந்த கேம், இந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் மூன்று மடங்கு டவுன்லோட்கள் கண்டது. எல்லாரும் அறியக்கூடிய இந்த போர்ட் கேம், Candy Crush Saga, PUBG, Clash of Clans, Subway Surfers போன்ற பிரபல விளையாட்டுகளை விட பிரபலம் ஆனது.

இந்திய ராஜா-ராணிகளிடையே பிரபலமான விளையாட்டாக இருந்த லுடோ, தற்கால அம்சங்கள் சேர்க்கப்பட்டு, சிறந்த விளையாட்டாக மக்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது. இதில் 4 பேர் விளையாட முடியும். நண்பர்கள், அல்லது தெரியாதவர்களோடும் விளையாடலாம். இதே ஆப்’ல் ‘Snakes and Ladders’ விளையாட்டும் உள்ளது. லைவ் சேட், ஃபேஸ்புக் சாலஞ்ச், தனி ரூம் விளையாட்டு என பல வசதிகள் உள்ளது. Fortnite’s இந்த விளையாட்டு இந்தியாவில் ஏப்ரல் மாதம் பிரபலம் ஆகத்தொடங்கியது. பப்ஜி மொபைல் அளவு இல்லை என்றாலும், கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் 3 மாதத்தில் 5 மில்லியன் டவுன்லோட்கள் பெற்றது Fortnite. இதுவும் ராயல் ஆக்‌ஷன் கேம் வகை. இதில் ஜாம்பிக்களை விளையாட்டுபவர் தாக்கி ஒழித்துக் கட்டவேண்டும். இதில் தனியாக, கூட்டாக நண்பர்களுடன் விளையாட முடியும். ஒரே சமயத்தில் 100 பேர் விளையாட இதில் அனுமதி உள்ளது. Teen Patti இது ஒரு பாரம்பரிய சீட்டுக்கட்டு விளையாட்டு. இது உலகமெங்கும் விளையாடப் படுகிறது. Teen Patti பல வகைகள் கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் உள்ளது. ஆனால் Octro நிறுவனத்தின் Teen Patti பயனர்களிடையே பிரபலமாக உள்ளது. இதுவரை இதற்கு 50 மில்லியன் டவுன்லோட்கள் உள்ளன. தினமும் விளையாடி, ஜெயிக்கும் போனசை சேமித்துக்கொள்ளலாம், அதை வெறொரு பணத்துக்கு மாற்றிக்கொள்ளலாம். தற்போது Teen Patti ஆங்கிலம், ஹிந்தி, குஜராத்தி மற்றும் மராத்தி மொழிகளிலும் உள்ளது. இது சூதாட்டம் போன்றது அல்ல. இதில் பணமதிப்பு வெறும் வர்ச்சுவலாக உள்ளதால் இது இந்தியாவில் பிரபலமான கேம்மாக இருக்கிறது. Subway Surfers Subway Surfers, 2019ல் கேண்டி க்ரஷ் சாகா விளையாட்டைத் தாண்டி முன்னிலையில் இருந்தது. இந்தியாவில் இதற்கு அதிக பயனாளிகள் உள்ளனர். இது விளையாட்டுபவரை பரப்பரப்பில் வைத்திருப்பதால் பலரால் விரும்பப்படுகிறது. சப்வே சர்ஃப்வில் தங்கத்தை சேகரித்துக் கொண்டே ஜேக் என்ற கேரக்டர் ஓட நாம் உதவிடவேண்டும். மேல், கீழ், பக்கவாட்டு என குதித்து வேகமாக ஓடவேண்டும். தடைகள் மீது மோதாமல் அதிக தூரம் ஓடினால் அதிக தங்கம் குவியும்.

இந்த ஆப் இதுவரை கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் 2.5 பில்லியன் பதிவிறக்கங்கள் பெற்றுள்ளது. இதை விளையாடுபவர்கள் பெரும்பாலும் இதற்கு அடிமையாகி விடுவார்கள். Gardenscapes Gardenscapes கூகுள் ப்ளே எடிட்டர் சாய்ஸ் கேம் ஆகும். இதற்கு 100 மில்லியன் டவுன்லோட்கள் உள்ளது. பழைய ஒரு கார்டனை சீரமைத்து, அழகுப்படுத்தி அதில் அலங்காரங்கள் சேர்த்து, அங்கு மறைந்திருக்கும் நவரத்தினங்களை வெல்வதே விளையாட்டாகும். இதன் உள்ளே பல கேரக்டர்கள் உள்ளது. இது ஒரு இலவச கேம். தனக்கு தேவையானவற்றை பணம் செலுத்தி விளையாடுபவர் வாங்கிக்கொள்ளலாம். Coin Master இது ஒரு பிரபல ஸ்ட்ராடஜி கேம். புதிய கிராமங்கள் கட்டி அதிக காயின்கள் வெல்ல முடியும். பல லெவல்களுடன் இருக்கும் இந்த விளையாட்டில், மற்ற கிராமங்களுடன் சண்டையிட்டு வெற்றி பெற வேண்டும். வலிமையான கிராமத்தை கட்டி இருப்பவரே வெற்றியாளர் ஆகமுடியும். Coin Master 100 மில்லியன் டவுன்லோட்களை இதுவரை பெற்று, இந்தியாவில் அதிக பிரபல ஆப் ஆக உள்ளது. Carrom Pool Carrom Pool ஒரு மல்டி-ப்ளேயர் கேம். இந்தியாவில் டாப் கேம்ஸில் உள்ள இது, இலவச கேமில் நம்பர் 1-ல் கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் உள்ளது. கேரம் போர்ட் மாதிரி உள்ள இதில், சிறந்த கிராபிக்ஸ், விளையாட ஈசியான கண்ட்ரோல்கள் உள்ளது. இதிலும் மற்றவர்களுடன் போட்டியிட்டு விளையாடி வெற்றி பெறவேண்டும். வெற்றி பெறுபவருக்கு ரிவார்டுகள் வழங்கப்படும்.

கூகுள் ப்ளேஸ்டோரில் டாப் 5ல் உள்ள இந்த கேம், இதுவரை 100 மில்லியன் டவுன்லோட்கள் பெற்றிருக்கிறது.

ஆங்கில கட்டுரையாளர்: சோஹினி மிட்டர்

