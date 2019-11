மனைவிக்கு உதவிட தினமும் இரவு பாத்திரம் துலக்கும் பில் கேட்ஸ்...

உலகின் டாப் நம்பர் 1 பணக்காரர் இடத்துக்கு போட்டிப் போட்டு கொண்டிருக்கும் ஒருவரை மணம் முடிக்கையில், அந்த வாழ்வு எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும்? படங்களில் காட்டப்படுவதுபோல பங்களா பணக்காரர்களது துணைவியர்களின் சொடக்கு சவுண்ட்டிற்கே அடி பணியக் காத்திருக்கும் பணியாளர்கள் கூட்டம் என்ற பிம்பங்களே தோன்றும். ஆனால், கோடான கோடிகளுக்கு அதிபதியான பில்கேட்ஸ், வீட்டிலே தினமும் இரவு உணவுக்குப்பின், தன் மனைவி மெலிண்டா உடன் பாத்திரங்களை துலக்குகிறார் என்றால் நம்புவீர்களா...!





ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மெலிண்டா கேட்ஸ் ’தி மொமென்ட் ஆஃப் லிஃப்ட்: பெண்களை மேம்படுத்துவது உலகத்தை எவ்வாறு மாற்றுகிறது’ (The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World.) என்ற அவரது புதிய புத்தத்தை வெளியிட்டார். ஒரு பொறியாளரின் மகளான மெலிண்டா, கம்ப்யூட்டர் புரோகிராமிங் அண்ட் எக்னோமிக்ஸ் இளங்கலை பட்டத்தை பெற்றுள்ளார். 1987ம் ஆண்டில் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தில் பணி சேருவதற்கு முன்பாக டியூக் பல்கலைகழகத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் முதுகலைப் பட்டத்தையும் பெற்றார்.

மனைவி மெலிண்டா கேட்ஸ் உடன் பில் கேட்ஸ்

1994ம் ஆண்டு பில்கேட்சை காதல் மணம் முடித்து, முதல் குழந்தை பெற்றெடுத்த பின் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்திலிருந்து விலக முடிவு எடுத்தார். இம்முடிவு பில்கேட்சையும் திகைக்க வைத்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார். ஏனென்றால், அவர் படிக்க விரும்புவதையும், யாரை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும், எப்போது, எத்தனை குழந்தைகளைப் பெற்றுகொள்ள வேண்டும், எப்போது வேலையை விட்டு விலகுவது என்பது போன்றவற்றை தேர்வு செய்வதற்கான வாய்ப்பு அவருக்குக் கிடைத்தது.

புத்தகத்தில் ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவர் சந்தித்த பெண்களின் ஊக்கமிகு கதைகளை குறிப்பிட்டதோடு, மெலிண்டா அவரது சொந்த பெண்ணிய பரிணாமத்தையும் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் மனைவி மற்றும் தாயாக வீட்டில் அவரது பாத்திரங்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பதினையும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அவரது திருமண வாழ்வில் இருந்து தம்பதியினர் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது விஷயங்கள் ஏராளம்... அவற்றில் சில துணுக்குகள்...

ஒன்றாக இணைந்து பாத்திரம் துலக்கும் பில்கேட்ஸ்-மெலிண்டா!

கணவன் மனைவி உறவுகளை பலப்படுத்தும் மூலப்பொருள்களுள் ஒன்று வேலைப் பங்கீடு. கணவன் மட்டும் வேலைக்குச் செல்லும் வீடு என்றால் மொத்த வீட்டுவேலையும் பெண்கள் தான் செய்யவேண்டும். நம் வீட்டிற்காக செய்கிறோம், நம் குடும்பத்திற்காக செய்கிறோம் என்றே எண்ணினாலும், ஏதோவொரு சந்தர்ப்பத்தில் எதற்காக நாம் மட்டும் இந்த வேலைகளை செய்யணும்னு என்கிற வெறுப்பு சூழும்.





பில்கேட்ஸ் மனைவியேயாகினும் அவரும் அக்கட்டத்தை தாண்டி வந்தவரே... ஆம், ஆனால் அதை அவர் கையாண்ட விதம் குறித்து மெலிண்டா கூறியது மனைவிமார்கள் நோட்ஸ் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம்...

“ஒவ்வொரு நாள் இரவும் நாங்க அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து தான் உண்போம். ஒரு நாள் இரவு, எல்லோரும் சாப்பிட்டு முடித்துச் சென்ற பிறகும், நான் மட்டும் 10-15 நிமிடங்கள் கிச்சனிலே நின்று சுத்தம் செய்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தேன். சில நேரங்களில் இதுபோன்ற சமயங்களில் என் விரக்தியும், கோபமும் கூட வெளிப்பட்டுவிடும்.





சோ, ஒருநாள் நைட் டின்னர் முடிந்து, எல்லோரும் மாடிக்கு கலைந்து செல்ல எழுந்து நின்றனர். அப்போ, நான் இடுப்பில் கையவைச்சிட்டு, ’நான் கிச்சனை விட்டு வெளியேறும் வரை யாரும் கிச்சனை விட்டு வெளிய போகக்கூடாது,’ என்று கூறினேன். என்ன நடந்தது என்றால், என்னுடைய கடைசி 15 நிமிட வேலை ஆளுக்கொன்றாக பிரிக்கப்பட்டது. பில் பாத்திரங்கள் துலக்க, பிள்ளைகள் க்ளீனிங்கில் உதவிட, டின்னர் முடிந்து 5 நிமிடங்களிலே வேலை முடிந்து மாடிக்குச் சென்றோம்.”

“இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கணவன் மனைவிக்கு உதவி செய்தால் நல்ல புரிதலும், மனம்விட்டு பேசும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். அதுமட்டுமல்லாமல் எத்தனை பிசியாக இருந்தாலும் மனைவியுடன் கணவன் நேரம் செலவிடுவது மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கும் மிகப்பெரிய அடித்தளம்,” என்று குறிப்பிடுகிறார் மெலிண்டா.

திருமண பந்தத்தில் பாலின சமத்துவம் அதிமுக்கியமானது. வீட்டு வேலைகளையும் தம்பதியினர் பகிர்ந்து கொள்கையில், உறவின் பாலம் சீரானதாக அமையும்.

தொடர்ச்சியான உரையாடல்களும்! சீரான உறவும்!

மெலிண்டா அவரது புத்தகத்தில், முதல் கர்ப்ப காலத்தின் போது, அவரது கணவர் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியாக எல்லா நேரங்களிலும் பணிசார்ந்து பயணம் செய்து கொண்டிருந்துள்ளார். அச்சமயங்களில் தம்பதியினருக்கு இடையேயான தொடர்ச்சியான முக்கியமான உரையாடல்களின் மூலம், தம்பதியினர் எவ்வாறு மேலும் உறவினை சீராகக் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பதைக் கற்றுக்கொண்டனர். அந்த எண்ணோட்டங்களின் நீட்சியே வேலை பங்கீடு. அதற்கு அவரது வாழ்வில் நிகழ்ந்த மற்றொரு எடுத்துக்காட்டையும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

குழந்தையை பள்ளிக்கு அழைத்த செல்லும் பில்!

பில்- மெலிண்டாவின் மகள் ஜென் மழலையர் பள்ளியில் சேர்த்தபோது, குழந்தையை பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று வருவது மிகப் பெரிய டாஸ்க்காக மாறியது. வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்குச் செல்ல 40 நிமிடம் பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டுமாம். ரிட்டர்ன் ஒரு 40 நிமிடம். ஒவ்வொரு நாளும் காரில் அதிக நேரம் செலவழிப்பதில் ஏற்பட்ட விரக்தியைப் பற்றி மெலிண்டா அவரது கணவரிடம் கூறியுள்ளார். அதனால், பில்கேட்ஸ் சில டிராப்-ஆஃப்களை எடுத்துக் கொள்ள முன்வந்தார்.

சுமார் மூன்று வாரங்களில், அம்மாக்களைக் காட்டிலும் அப்பாக்கள் அதிகளவில் குழந்தைகளை வகுப்பில் விடுவதை கவனித்தார் மெலிண்டா. அவர் வேறொரு அம்மாவிடம் சென்று என்ன நடக்கிறது என்று கேட்டதற்கு அவர்கள், ’நாங்கள் பில்கேட்ஸ் அவரது குழந்தையை பள்ளியில் விடுவதை பார்த்ததும், எங்கள் வீட்டிற்குச் சென்று எங்கள் கணவர்களிடம், ‘பில் கேட்சே அவரது குழந்தையை பள்ளிக்கு அழைத்துச் செல்கிறார் என்றால், உங்களாலும் முடியாதா... என்றோம்,” என்று பதிலளித்துள்ளார்.

“பில்லும் நானும் யார் குழந்தைகளை வீட்டில் சென்றுவிடுவது என்ற பேச்சுவார்த்தையில் இருந்தோம், எங்களை அறியாமலே எங்களது செய்கை மற்ற குடும்பங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பது நல்ல விஷயம். உண்மையில், குழந்தையை பள்ளிக்கு அழைத்துச் செல்லும் வேளையில் ஒன்றாக பாட்டுக் கேட்டுக் கொண்டு, பேசிக்கொண்டே அந்த நேரங்களை நேசித்தனர். அவர் அதை மகிழ்ச்சியான நிகழ்வாகவே பார்த்திருப்பார், என்று பிசினஸ் இன்சைடருக்கு அளித்த நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளார் மெலிண்டா.

பில் கேட்ஸ் மற்றும் மனைவி மெலிண்டா கேட்ஸ் தங்களின் குழந்தைகளுடன் எடுத்துக்கொண்ட படம். பட உதவி: Business Insider

ஊதியமற்ற உழைப்பாளிகள் பெண்கள்!

ஒரு வலுவான திருமண பந்தத்திற்கான சரியான திறவுகோல், பேலன்ஸ்டு ரிலேஷன்ஷிப் என்று தனது புத்தகத்தில் பகிர்ந்துள்ள மெலிண்டா, பெண்களது ஊதியம் பெறாத வீட்டு உழைப்பு பற்றியும், அது பொருளாதாரத்தில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தினையும் விவரித்துள்ளார்.

“சமுதாயத்தில் நாம் பெண்கள் மீது வைத்துள்ள ஒரு விஷயம் என்னவென்றால், குழந்தைகளை வளர்ப்பது எவ்வளவு கடினம், எவ்வளவு நேரம் எடுக்கும் என்பது அறிந்து அதன் சிரமங்கள் பற்றி நாம் பேசுவதே இல்லை. தாய்ப்பால் கொடுப்பது போன்ற விஷயங்களைப் பற்றியும் நாம் பேசுவதில்லை. ஏன்னா... பெண்கள் தான் அதைச் செய்யப் போகிறார்கள் என்று சமூகம் கருதுகிறது. இது நேரம் எடுக்கும் மற்றும் ஆற்றல் எடுக்கும், வேலைகள் இல்லையா?

பெண்கள் செய்யும் மொத்த வேலையையும் கூட்டினால், வாழ்நாளில் 7 ஆண்டுகள் வீட்டு வேலை மட்டுமே செய்கிறார்கள் என்று கணக்கிடலாம். அவர்களது ஆண்துணைகளும் இவ்வேலைகளில் பங்கெடுத்துக் கொண்டால், பெண்களுக்குக் கிடைக்கும் கூடுதல் நேரங்களில் அவர்கள் என்னவெல்லாம் சாதிக்க முடியும்?

பட உதவி: GossipGist

உங்களைப் பற்றி எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால், நீங்களும் நானும் இரண்டு பட்டப்படிப்புகள் மற்றும் பி.எச்.டியையும் அந்த ஹேரத்தில் முடித்துவிடலாம்,” என்றுள்ளார்.





தகவல் மற்றும் பட உதவி : பிசினஸ் இன்சைடர்