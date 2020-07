இந்தியர்களுக்கு சீனா அல்லாத 6 ஸ்மார்ட்போன் ப்ராண்டுகள் இதோ:

இந்தியா- சீனா எல்லைப் பிரச்சனைக்குப் பின்னர், இந்திய மக்களிடையே சீனப் பொருட்களுக்கான எதிர்ப்பு நிலவி வருகிறது. பலரும் #BoycottChina என்ற பிரச்சாரத்தை தொடங்கி, சீனப் பொருட்கள் பயன்பாட்டை நிறுத்திக் கொள்வதாக அறிவித்தனர். இதனிடையே மத்திய அரசு 59 சீன ஆப்’களை இந்தியாவில் தடை செய்தது மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இவையெல்லாம் ஒரு புறம் இருப்பினும், இந்திய ஸ்மார்ட்போன் சந்தையில் சீன நிறுவனங்களின் போன்கள் தான் மேலோங்கி நிற்கிறது. சீன நிறுவன போன்களே இந்தியர்களிடையே பிரபலமாகவும், அதிக விற்பனை ஆகிவருவதாகவும் சந்தை தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆனால் தற்போது வந்த ஒரு ஆய்வின் முடிவுல், அதாவது ஜூன் மாதம் எடுக்கப்பட்ட ஆய்வில், சுமார் 97% இந்தியர்கள், சீன போன்களான Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, உள்ளிட்ட ப்ராண்டுகளை புறக்கணிக்கப் போவதாக தெரிவித்துள்ளனர். இந்தியா முழுவதுமுள்ள 235 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 32 ஆயிரம் மக்கள், LocalCircles என்ற சமூக ஊடக நிறுவனம் செய்துள்ள இந்த ஆய்வில் கலந்து கொண்டனர். அண்மையில் இந்திய அரசு, இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், ஒவ்வொரு பொருளும் எந்த நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்டவை என அந்த தளத்தில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தது. இந்தியப் பொருட்கள் விளம்பரப்படுத்தட்ட இடத்தில், ‘மேட் இன் இந்தியா’ என்று போடத் தொடங்கினர் அமேசான், ஃபிள்ப்கார்ட் போன்ற தளங்கள்.

சீனப் பொருட்களை நிராகரிக்கும் இவ்வேளையில், இந்தியாவில் தற்போது சந்தையில் உள்ள இந்தியா மற்றும் பிற நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவன ஸ்மார்ட்போன்கள் வாங்க மக்கள் ஆவலாக இருக்கின்றனர்.

சீனா அல்லாத பிற ஸ்மார்ட்போன் ப்ராண்டுகள் எவை? உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்றார் போல் நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க தொகுத்து வழங்குகிறோம்: Samsung Galaxy S20: விலை: ரூ.70,000 முதல் ரூ.1 லட்சம் பிரபல சாம்சங் நிறுவனத்தின், Galaxy S20 வகையில் புதிதாக வெளிவந்துள்ள ‘Samsung Galaxy S20 Ultra’, சந்தையில் 70,500 ரூபாய் முதல் விற்பனைக்கு உள்ளது. இதில் இரு வகைகள் உள்ளது. Galaxy S20 Plus -ரூ.77,900, மற்றும் Galaxy S20 Ultra- ரூ.97,900 என்று இந்தியாவில் விற்கப்படுகிறது.

Galaxy S20 Ultra, 6.9 இன்ச் டிஸ்ப்ளே, 3,200 x 1,444 பிக்சல் ரிசொல்யூஷனுடன் உள்ளது. இதில் க்வாட் கேமரா உள்ளது. பின்னாள் உள்ள கேமரா 108MP உடனும், 48MP டெலிபோட்டோ கேமரா உடனும், 12MP அல்ட்ரா வைட் கேமரா இந்த மாடல் போனில் உள்ளது. செல்ஃபி எடுக்க 40 மெகா பிக்சலுடன் முன்னால் உள்ள கேமராவில் லென்ஸ் தனியா வெளியே வரும். 5ஜி போனான இது, 16 ஜிபி, 12 ஜிபி ரேம் மற்றும் 128 ஜிபி, 512 ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வசதிகளுடன் வருகிறது. Samsung Galaxy S10 Lite - விலை: ரூ.39,999 நீங்கள் 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு குறைவாக போன் வாங்க விரும்பினால் சாம்சங்கின் இந்த மாடல் உங்களுக்குச் சரியாக இருக்கும். ஸ்னாப்ட்ராஜன் 855 ப்ராசசர் உடன் இருக்கும் இவ்வகை இந்தியாவில் 39,999 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. இந்த மாடல் போன் OnePlus 7, OnePlus 7T, Oppo Reno, மற்றும் iPhone SE மாடல்களுக்கு சிறந்த மாற்றாகும். 8 ஜிபி முதல் 128 ஜிபி வரை ஸ்டோரேஜ், 6.7 இன்ச் எச்டி ஸ்க்ரீன், 32 எம்பி செல்பி கேமரா, 48 எம்பி மெயின் கேமரா என அனைத்து அம்சமும் Samsung Galaxy S10 Lite போனில் உள்ளது. Apple iPhone SE: விலை- ரூ.42,500 ஆப்பிள் ப்ராண்டின் மிகவும் விலை குறைவான வயர்லெஸ் சார்ஜிங், சிறிய ஸ்கிரீன் கொண்ட Apple iPhone SE-வை நீங்கள் ட்ரை செய்யலாம். ஐ-போனை எப்படியாவது வைத்திருக்கவேண்டும் என விரும்புவர்களுக்கு இது சரியான மாடல். 4ஜி தொழில்நுட்பத்தில் வெளிவரும் இந்த மாடல், ஏப்ரலில் வெளியிடப்பட்டது. 4.7 இன்ச் தொடுதிரை, டச் ஐடி, வயர்லெஸ் சார்ஜிங் என வசதிகளுடன் வருகிறது. இதுவே ஆப்பிளின் எல்லாரும் வாங்கக்கூடிய மாடல் போன் என அதன் சிஇஒ டிம் குக் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் இந்த மாடல் 42,500 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது. Samsung Galaxy M21: விலை- ரூ.13,999 சாம்சங்க் நிறுவனத்தின் மற்றொமொரு அருமையான மாடல் Samsung Galaxy M21. கையடக்கத்துடன், 9611 ப்ராஸசர், 4 ஜிபி, 6ஜிபி ரேம் வகைகளுடன், 64ஜிபி/128ஜிபி மெமரி ஸ்டோரேஜ் உடன், 48 எம்பி கேமரா மற்றும் 6000mAh பேட்டரி கொண்ட இந்த மாடல் இந்தியாவில் ரூ.13,999 மட்டுமே. இந்த மாடல் சிறப்பே இதன் பேட்டரி தான். இந்த போன் ப்ரவுஸ் செய்ய, வீடியோ பார்க்க, சமூக ஊடக கணக்குகள் பார்க்க மிகவும் உகந்த போன் என்று பலரும் இதை பாராட்டி ரெவ்யூ செய்துள்ளனர். இது அடிப்படை இணையம் பார்ப்பவர்களுக்கு மட்டுமே, பெரிய அளவு ஆப்’கள் அல்லது விளையாட்டுகள் விளையாட உகந்ததல்ல அதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள். Jio’s ‘India Ka Smartphone’: விலை - ரூ.2000 ஜியோ அறிமுகப்படுத்தியுள்ள Jio’s ‘India Ka Smartphone’ வகையறாக்கள் 2000 ரூபாய்கு சகல வசதிகளுடன் உள்ளது. இதில், அன்லிமிடட் வாய்ஸ் மற்றும் டேட்டா, 4ஜி வோல்ட் மூலம் எச்டி வாய்ஸ் கால்கள், வீடியோ காலிங் வசதிகள் உள்ளன. பொழுதுபோக்கு, செய்திகள், கல்வி என பலவற்றும் இதில் பார்த்துக் கொள்ளலாம். 2 எம்பி பின்னால் கேமராவிலும், 0.3 எம்பி முன்னால் கேமராவுடனும், 128 ஜிபி வரை ஸ்டோரேஜ் வசதிகள் இதில் பெறலாம். 2000 mAh பேட்டரியுடன் இது பட்ஜெட்டில் போன் வாங்க விரும்பும் இந்தியர்களுக்கான மிகவும் ஏற்ற போன் ஆகும். Nokia 5310: விலை -ரூ.3,399 ஸ்மார்ட்போன் பற்றி பட்டியலிட்டுவிட்டு அதில் நோக்கியா இல்லாமலா? பல காலமாக பிரபல ப்ராண்டாக இருக்கும் நோக்கியா தற்போது புதிதாக அறிமுக செய்துள்ள மாடல் தான் Nokia 5310. இரண்டு சிம் வசதி கொண்ட இந்த மாடலில், ஃபேஸ்புக் பார்க்கலாம். 2.4 இன்ச் ஸ்கிரீன் வசதி, 32 ஜிபி வரை ஸ்டோரேஜ் என அடிப்படை வசதிகளுடன் இதுவும் ஒரு பட்ஜெட் போன் வகை. முழு சார்ஜ் செய்யப்பட்ட போன் 20 நாட்கள் வரை நீடிக்கும் என்று நோக்கியா நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

துல்லியமான வாய்ஸ், பாட்டு, ரேடியோ கேட்க சிறந்த போன் இது. இதுவும் 5 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு கீழ் உள்ள போன் வகையில் வருகிறது. இருப்பினும் ஸ்மார்ட்போனின் எல்லா விஷயங்களையும் இதில் எதிர்ப்பார்க்க முடியாது. Also Read தடை ஆன சீன ஆப்’களுக்கு நிகரான இந்திய ஆப் பட்டியல்!

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.