ஷாப்பிங் செல்வதற்கு முன்பே வரிசையில் நிற்க உதவும் சென்னை ஸ்டார்ட் அப்!

ஓஹியோவை தலைமையகமாகக் கொண்ட ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான SOLYD 2018ல் போக்குவரத்து துறைக்கான லாஜிஸ்டிக்ஸ் தீர்வுகளை வழங்கும் நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் நிறுவனம் தனது லாஜிஸ்டிக்ஸ் சேவையை RidesApp என மாற்றிக்கொண்டு, அமெரிக்காவில் செயல்பாட்டை தொடர்ந்தது.

அதே நேரத்தில், நிறுவனம் இந்திய சந்தையில் PikMe எனும் பெயரில் நுழைந்தது. ஹைபர்லோகல் டெலிவரி சேவையில் கவனம் செலுத்திய இந்நிறுவனம் சென்னையை தலைமையகமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வந்தது.

எனினும் கோவிட்-19 தாக்கம் காரணமாக, நிறுவனம் தனது உத்தியை மாற்றிக்கொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் நிறுவனம், ஷாப்பிங்கில் வரிசையில் நிற்க மற்றும் பதிவு நிர்வாகம் (virtual queue and appointment management system) சார்ந்த சேவையை அளிக்கத்துவங்கியது. இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம், மெய்நிகர் வரிசை காத்திருப்பு சேவையை வழங்கத்துவங்கியது.

PikMe நிறுவனர் மற்றும் சி.இ.ஓ பிரபாத் குமார் சிங், “பொதுமுடக்கம், விற்பனை மற்றும் வெற்றி மாதிரிகள் எங்களை புனேவை நோக்கி செலுத்தியது. அதற்கு முன் இந்தியாவில் ஐந்து சிறிய நகரங்களில் முயற்சி செய்தோம். இப்போது புனேவில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறோம்,” என்று யுவர்ஸ்டோரியிடம் பேசும் போது கூறினார். இதன் சேவை எப்படி செயல்படுகிறது? நிறுவனத்தின் ஹைபர் லோகல் டெலிவரி சேவையில், பிக்மீ பங்குதாரர் கடைகளுக்கு பிராண்டிங் மற்றும் நிறைவேற்றும் சேவையை வழங்குகிறது. உள்ளூர் கடைகள் மற்றும் மளிகைக் கடைகள், தங்கள் சொந்த பிராண்டிங்கை செய்து கொள்ளலாம். இவற்றை வாடிக்கையாளர்கள் பரிசீலித்து தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். இந்த கடைகளுக்கு பிக்மீ, கிளவுட் டெலிவரி வசதியை அளிக்கிறது. “ஒவ்வொரு பகுதிக்கும், அந்த பகுதிக்கான தேவையை கருத்தில் கொண்டு, கடைகளுக்கான டெலிவரி சேவையை நிறைவேற்றுகிறோம்,” என்று பிரபாத் விளக்குக்கிறார். மெய்நிகர் வரிசை மற்றும் பதிவு நிர்வாக சேவை ஆப்பிள் மற்றும் கூகுள் எக்ஸ்போசர் ஏ.பி.ஐ உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் அரசு அங்கீகரித்துள்ள ஆரோக்கிய சேது செயலியுடன் இணைக்கமாக செயல்படுகிறது. பிக்மீ, இலவச பொது மெய்நிகர் வரிசையை அளித்து, வாடிக்கையாளர்கள் ஷாப்பிங் செய்வதற்கு முன் வரிசையில் இணைய வழி செய்கிறது. “இந்த சேவை பங்குதாரர் கடைகள் மற்றும் மற்ற கடை ஊழியர்கள் கொரோனா தொற்று பெற்வதை தடுக்க உதவுகிறது,” என்றும் பிரபாத் கூறுகிறார். ஐஐடி கராக்பூர் பட்டதாரியான, பிரபாத் இதற்கு முன்னர் ஜேபி மார்கன் மற்றும் ஸ்டாண்டர்ட் சாட்டர்டு ஆகிய நிறுவனங்களில் பணியாற்றியிருக்கிறார். மேலும், Innoplexus நிறுவனத்தில் முதன்மை டேட்டா சயிண்டிஸ்டாக இருந்திருக்கிறார். இணை நிறுவனரான மீனு அகர்வால், வரி மற்றும் நிதித் துறைகளில் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் பெற்றிருக்கிறார்.

பிரசாந்த் சிங், SOLYD இணை நிறுவனர் பிக்மீ-ன் இந்திய செயல்பாடுகளை கவனித்துக் கொள்கிறார். மற்றொரு இணை நிறுவனர் ஸ்ரீனி ஹெருகு, அமெரிக்க செயல்பாடுகளை கவனித்துக்கொள்கிறார்.

தற்போது பிக்மீ நிறுவனத்தில், 8 டெவலப்பர்கள் உள்பட 21 பேர் பணியாற்றுகின்றனர். துவக்கம் முதல் சுய நிதியில் செயல்பட்டு வரும் நிறுவனம், 2019 ல் தேவதை சுற்றில் 250,000 டாலர் திரட்டியுள்ளது. “சிறிய மற்றும் நடுத்தரக் கடைகள் தங்கள் ஆன்லைன் கடையை நிர்வகிக்க மற்றும் தேவையை நிறைவேற்ற நாங்கள் உதவுகிறோம். வாய் மொழி பரிந்துரை மூலம், அவர்களை அணுகுகிறோம்,” என்கிறார் பிரபாத். நிறுவனம் தன்னுடன் இணையும் பங்குதாரர் கடைகளுக்கு, வர்த்தகம் சார்ந்த மென்பொருளை ஒரு சேவையாக வழங்கும் மாதிரியை பின்பற்றுகிறது.

இன்வாய்சில் 5 சதவீத கட்டணம் வசூலிக்கிறது. மெய்நிகர் வரிசை நிர்வாகத்திற்கு, பொதுமக்கள் தாங்கள் அணுக விரும்பும் கடைகளை தேர்வு செய்து கொள்ள வழி செய்கிறது.

மெய்நிகர் பதிவுகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களிடம் இருந்து கட்டணம் வசூலிக்காவிட்டாலும், வர்த்தக பங்குதாரர்கள் இந்தியாவில் ஒரு பதிவுக்கு பத்து பைசா என செலுத்துகின்றனர். அமெரிக்காவில் வேறு விதமாக கட்டணம் பெறப்படுகிறது.

ஹைபர்லோகல் சேவைக்கு நிறுவனம் தனது ஒருங்கிணைப்பில் 120க்கும் மேற்பட்ட வர்த்தகங்களை கொண்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு 25 சதவீத மளிகைக் கடைகளை இணைத்துக்கொள்ள இலக்கு கொண்டுள்ளோம் என்கிறார் பிரபாத். இதனிடையே அமெரிக்காவில் நிறுவனம் 24,000 பயனாளிகளுக்கு சேவை அளித்துள்ளது. புனேவில் 80 கடைகளில் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகிறது. வரிசை நிர்வாகச் சேவை சர்வதேச அளவில் 435 மில்லியன் டாலர் மதிப்பு கொண்டதாக இன்சைட் பாட்னர்ஸ் நிறுவனம் தெரிவிக்கிறது. 2017ல் இது 618.9 பில்லியன் டாலராக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த பிரிவில் பிக்மீ தவிர Q UP, Zenoti, Mio Salon, Practo, Queminder, Oxyfind, மற்றும் DINGG ஆகிய நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்தியாவில் உள்ளூர் டெலிவரி சேவை போட்டி மிகுந்ததாக இருக்கிறது. கடந்த சில ஆண்டுகளில் பல்வேறு டிஜிட்டல் மளிகைக் கடைகள் உருவாகி இருப்பதும் இதற்கு ஒரு காரணம்.

உள்ளூர் டெலிவரி சேவை 2019ல் 1,324.2 பில்லியன் டாலர் மதிப்பு கொண்டதாக கருதப்பட்டது,. ஆண்டு அடிப்படையில் 17.9 சதவீதம் வளர்ந்து வருகிறது.

கொரோனா தொற்று துவக்கத்தில் ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ ஆகியவை இந்த பிரிவில் நுழைந்துள்ளன. ஏற்கனவே, Dunzo, Bigbasket, Grofers, MilkBasket செயல்பட்டு வருகின்றன. எனினும் பிக்மீ மாறுபட்ட சேவை அளிப்பதாக பிரபாத் கூறுகிறார். "பிராண்டிங் மற்றும் நிறைவேற்றுதல் சேவை எங்களை வேறுபடுத்துகிறது என்கிறார். ஆங்கில கட்டுரையாளர்: டெபோலினா பிஸ்வாஸ் | தமிழில்-சைபர்சிம்மன்

