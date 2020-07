விஆர், ஏஐ தொழில் நுட்பச் சேவை அளிக்கும் சென்னை நிறுவனம் DreamX

சென்னையைச் சேர்ந்த DreamX நிறுவனம் ஏஆர், விஆர் போன்ற தொழில்நுட்பங்கள் கொண்டு பல்வேறு துறைகளுக்கு சேவையளிக்கிறது. கல்விப் பிரிவில் பாடத் தொகுப்புகள் Ai எனப்படும் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியாக மாற உதவுகிறது. ஆட்டோமொபைல் துறை மற்றும் ஹெல்த்கேர் துறைகளுக்கு மெய்நிகர் உண்மை மற்றும் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி பயிற்சி தீர்வுகளை வழங்குகின்றனர்.

இந்நிறுவனத்தின் நிறுவனர்களுள் ஒருவரான ஹரீஷ் கார்த்திகேயன் உடனான நேர்காணலின் தொகுப்பு இதோ:

யுவர்ஸ்டோரி: DreamX நிறுவனத்தை எப்போது எவ்வாறு தொடங்கினீர்கள் இந்நிறுவனத்தை அமைக்கும் எண்ணம் எப்படி ஏற்பட்டது?

ஹரீஷ் கார்த்திகேயன்: 2014-ம் ஆண்டில் கோச்சடையான் திரைப்படத்திற்காக ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி மார்கெட்டிங் பிரச்சாரம் வெளியிடப்பட்டது. அது என்னை வெகுவாகக் கவர்ந்தது. நான் ஏஆர் மற்றும் விஆர் கற்றுக்கொள்ளத் தொடங்கினேன். இந்தத் தொழில் நுட்பங்களுக்கு உள்ள சாத்தியக்கூறுகளைக் கற்பனை செய்து பார்க்க இந்தக் கற்றல் உதவியது.

ஏஆர்/விஆர் ஆகியவை புதிதாக அறிமுகமாகி ஆரம்பகட்டத்தில் இருந்ததால் அந்த சமயத்தில் நான் பணிபுரிந்து வந்த நிறுவனம் அந்தத் தொழில்நுட்பங்களை ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை. நான் அந்த நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனராகவும் இருந்தேன். DrewamX நிறுவன குழுவினர் 2006-ம் ஆண்டு அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது, இதுவே சொந்தமாக வணிக முயற்சி தொடங்கவும் தூண்டுதலாக இருந்தது. அப்படி உருவானதுதான் டிஜிட்டல் மெரிடியன் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ்.

டிஜிட்டல் மெரிடியன் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் 2016ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தற்போது ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி மற்றும் விர்சுவல் ரியாலிட்டி, செயற்கை நுண்ணறிவு ஆகியவை சார்ந்து செயல்படுகிறது.

2018-ம் ஆண்டில் DreamX என பிராண்ட் பெயர் மாற்றப்பட்டது. நிறுவனங்கள் டிஜிட்டல் செயல்பாடுகளுக்கு மாற உதவவேண்டும் என்பதே இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம். 2019-ம் ஆண்டு Nutpam என்கிற ஏஆர்/விஆர் ஸ்டார்ட் அப் DreamX உடன் இணைந்தது. இதனால் குழு மேலும் விரிவடைந்தது.

யுவர்ஸ்டோரி: DreamX என்றால் என்ன? இப்படி பெயரிடப்பட்டதற்கு ஏதேனும் குறிப்பிட்ட காரணம் உள்ளதா?

ஹரீஷ்: மெய்நிகர் உலகிற்கு மாறும்போது நமக்குள் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவம் ஏற்படும். ஏஆர்/விஆர் தொழில்நுட்பம் என்பது அனுபவம் சார்ந்தது. எனவே கனவு அனுபவம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் DreamX என்று ரீபிராண்ட் செய்யப்பட்டது.

யுவர்ஸ்டோரி: DreamX நிறுவனர்கள் குறித்து பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்?

ஹரீஷ்: நான் உலகம் முழுவதும் உள்ள பல்வேறு நாடுகளுக்கு பயணித்துள்ளார். வெளிநாடுகளில் படித்து, வேலை பார்த்த அனுபவம் உண்டு. இந்த பரந்து விரிந்த அனுபவம் தொழில் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

லண்டன் மெட்ரோபொலிடன் பல்கலைக்கழகத்தில் கம்யூட்டர் சயின்ஸ் முதுகலை பட்டம் முடித்துள்ளார். கார்ப்பரேட் அனுபவம் பெற லண்டனில் பணியாற்றியுள்ளார். DreamX நிறுவுவதற்கு முன்பு 2013-ம் ஆண்டு மற்றொரு தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனராக இருந்தார். முதல் ஸ்டார்ட் அப் முயற்சியில் கிடைத்த படிப்பினைகள் அவரது தொழில்முனைவுப் பயணத்திற்குப் பெரிதும் உதவியுள்ளது.

2017-ம் ஆண்டு சிறுவயது நண்பர் ஒருவருடன் இணைந்து Le Grande Foods நிறுவினார். இவரது சொந்த ஊரான தஞ்சாவூரில் இந்நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான இரண்டு உணவகங்கள் மற்றும் ஃபுட் கோர்ட் செயல்படுகிறது.

யுவர்ஸ்டோரி: நீங்கள் எந்தப் பிரிவுகளில் முக்கியக் கவனம் செலுத்துகிறீர்கள்? கல்வி தொடர்பான உங்களது செயல்பாடுகளில் மாணவர்கள் மற்றும் இளம் தொழில் வல்லுநர்களின் திறனை விஆர் கொண்டு எவ்வாறு மேம்படுத்துகிறீர்கள்?

ஹரீஷ்: உற்பத்தி, கல்வி, ஹெல்த்கேர் ஆகிய பிரிவுகளில் முக்கியக் கவனம் செலுத்துகிறோம். கல்விப் பிரிவில் ஏஆர்/விஆர் தொழில்நுட்பங்களுக்கு சிறந்த வாய்ப்பு உள்ளது. மெய்நிகர் ஆய்வகம், மெய்நிகர் மற்றும் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி டூல்ஸ், விளையாட்டு சார்ந்த கற்றல் என அனுபவம் சார்ந்த கற்றல் முறைகள் கல்விப் பிரிவில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஏஆர்/விஆர் மூலம் கற்றலை சிறப்பாக நினைவில் தக்கவைத்துக்கொள்ள முடியும்; தனிப்பட்ட கற்றல் அனுபவம் பெற உதவும்; செயல்முறை கற்றலுக்கான சாத்தியங்களும் அதிகரிக்கும். பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு ஆய்வக சோதனைகள் தொடர்பாக ‘பாக்கெட் லேபராட்டர்’ என்கிற பிராடக்ட், தொழில்நுட்ப உலகின் செயல்பாடுகள் குறித்து குழந்தைகள் தெரிந்துகொள்ள ‘ஏஆர் டெக்னாலஜி மேகசின்’ ஆகிய இரண்டு பிராடக்டுகள் தொடர்பாக பணியாற்றி வருகிறோம்.

யுவர்ஸ்டோரி: இந்த முயற்சியை எவ்வாறு தொடங்கினீர்கள்? உங்கள் பயணம் குறித்தும் சந்தித்த சவால்கள் குறித்தும் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்.

ஹரீஷ்: ஆரம்பகட்டத்தில் சந்தையை கையகப்படுத்துவது மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது. கிளையண்டிற்கு எங்களது டெமோ பிடித்திருந்தாலும் பிராஜெக்ட் ஒப்புதல் பெறுவது கடினமாகவே இருந்தது. மேலும் இந்தத் தொழில்நுட்பம் ஹார்டுவேர் சார்ந்தது. அந்த சமயத்தில் தேவையான ஹார்டுவேர் கிடைப்பதும் மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது. மைக்ரோசாஃப்ட், ஆப்பிள், கூகுள் போன்ற நிறுவனங்கள் செயல்படத் தொடங்கிய பின்னர் நிலைமை மாறியது.

யுவர்ஸ்டோரி: DreamX பிராடக்டுகள் மெய்நிகர் உண்மை சார்ந்த உள்ளடக்கங்களை பயிற்சிக்காக உருவாக்குகிறது. இது குறித்து பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள். பயிற்சி மற்றும் திறன் மேம்பாட்டிற்காக என்ன வழங்குகிறீர்கள்?

ஹரீஷ்: ஆட்டோமொபைல் துறை மற்றும் ஹெல்த்கேர் துறைகளுக்கு மெய்நிகர் உண்மை மற்றும் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி பயிற்சி தீர்வுகளை வழங்குகிறோம். எங்களது விஆர் ஹெல்த்கேர் தீர்வுகளில் ஒன்று பிரேசில் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

மெர்சிடிஸ் பென்ஸ், சியட் டயர்ஸ், ஹுண்டாய் போன்ற நிறுவனங்களுடன் பணியாற்றி வருகிறோம். பயிற்சி செயல்முறைகளை எளிதாக்கி இவர்களது ஊழியர்களின் திறன் அதிகரிக்க உதவும் வகையில் பயிற்சி தொடர்பான தீர்வுகளை வழங்குகிறோம். யுவர்ஸ்டோரி: சிமுலேட்டர் சார்ந்த பயிற்சி பிராடக்டுகள் குறித்து விவரிக்க முடியுமா? உதாரணத்திற்கு ஹெல்த்கேர் அல்லது கல்வி பிரிவில் இதன் பயன்பாடுகள் என்ன?

ஹரீஷ்: நாங்கள் மருத்துவ மாணவர்களுக்காக ‘விர்சுவல் ரியாலிட்டி ஹியூமன் அனாடமி அப்ளிகேஷன்’ உருவாக்கியுள்ளோம். பயிற்சி சார்ந்த விஆர் சிமுலேட்டர், விஆர் புரோட்டோகால் சார்ந்த சிமுலேட்டர்கள் ஆகியவற்றையும் உருவாக்குகிறோம்.

உதாரணத்திற்கு மருத்துவ மாணவர்கள் எங்களது VR Neonatal Golden Minute சிமுலேட்டரைப் பயிற்சிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். கல்விப் பிரிவில், பாடப்புத்தகங்களை ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டியாக மாற்றி வருகிறோம். மாணவர்கள் தலைப்புகளை ஸ்கேன் செய்து 3டி வடிவில் உள்ளடக்கங்களை பார்க்கலாம். அவர்கள் விரைவாகக் கற்றுக் கொள்ள 3டி கற்றல் உதவும். மாற்றுச் சிந்தனையையும் படைப்பாற்றலையும் மேம்படுத்தும். ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி கற்றல் முறை மகிழ்ச்சியான கற்றல் அனுபவத்தை வழங்கும். யுவர்ஸ்டோரி: வருங்காலம் விஆர், ஏஐ, ஐஓடி போன்ற தொழில்நுட்பங்களையே சார்ந்துள்ள நிலையில் உங்களது பங்களிப்பு எத்தகையதாக இருக்கும்?

ஹரீஷ்: உலகை சிறப்பான பகுதியாக மாற்றவேண்டும் என்பதே எங்களது நோக்கம். மக்கள் தங்களது பணிச்சூழலையும் வாழ்க்கை முறையையும் ஸ்மார்டாக மாற்றிக்கொள்ள எங்களது சேவைகளும் பிராடக்டுகளும் உதவும்.

