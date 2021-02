இந்தியாவில் சரிந்த சீன ஆப்’கள்: ஆதிக்கம் செலுத்தும் இந்திய செயலிகள் பயன்பாடு!

மொபைல் பண்புக்கூறு மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் பகுப்பாய்வு நிறுவனமான ஆப்ஸ்ஃப்ளையர் அறிமுகப்படுத்திய 'ஸ்டேட் ஆப் ஆப் மார்க்கெட்டிங் இன் இந்தியா 2021' (State of App Marketing in India in 2021) அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கையில்,

"நாட்டில் உள்ள நகர்புற பகுதிகள் இந்தியாவின் மொபைல் செயலிகள் மூலம் பொருளாதாரத்திற்கு வித்திட்டன. உள்நாட்டு செயலிகள் வெளிநாட்டு செயலிகளின் ஆதிக்கத்தை முறியடித்துள்ளது. இந்தியாவில் சீன செயலிகளின் பயன்பாடு 2020ம் ஆண்டில் சரிந்துவிட்டது."

உள்நாட்டு செயலிகளின் ஆதிக்கம் மேலோங்கத் தொடங்கிவிட்டது, எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.





ஆப்ஸ்ஃப்ளையர் இந்தியா மேலாளர் சஞ்சய் திரிசல் கூறுகையில்,

“சீன செயலிகளின் பயன்பாடுகள் பெருமளவில் குறைந்துவிட்டது. அதன் அடிப்படையில், ஒட்டுமொத்த சந்தைப் (29 சதவீதம்) பங்குகள் சரிந்துவிட்டன. இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, இந்திய செயலிகளின் ஆதிக்கமானது மேலோங்கியுள்ளது.”

அப்படி பார்க்கும்போது, கடந்தாண்டு இந்திய செயலிகள் 40சதவீதத்துக்கும் மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றன. இஸ்ரேல், அமெரிக்கா, ரஷ்யா மற்றும் ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகளின் செயலிகள் வேகமாக வளர்ந்து வரும் இந்த சந்தையானது சீனாவுக்கு சவால் விடும் நிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது, என்றார் அவர்.





கடந்த 2020ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 1ம் தேதி முதல் நவம்பர் 30ம் தேதி வரை இந்தியாவில் 7.3 பில்லியன் செயலிகள் உபயோகப்படுத்தபட்டுள்ளன. அவற்றில் பொழுதுபோக்கு, நிதி, ஷாப்பிங், கேமிங், பயணம், செய்தி, உணவு உள்ளிட்டவை அடங்கும். நகர்புறமயமாக்கப்பட்டு வரும் பகுதிகள் மொபைல் பயன்பாடுகள் பெருகி வரும் இடங்களாக மாறி வருகின்றன.

இந்தியாவின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலமான உத்தரபிரதேசத்தில் மார்க்கெட்டிங் அடிப்படையில் 12.10 சதவீத செயலிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.





மலிவான விலைவில் இன்டர்நெட் மற்றும் கைபேசிகள் கிடைப்பதால், அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகள் தொடங்கி மற்ற அனைத்து பகுதிகளிலும் கேமிங், என்டர்டெயின்ட்மெண்ட், உள்ளிட்டவைகளின் பயன்பாடு மொபைல்கள் வழியாக அதிகரித்துள்ளது ஆப்ஸ்ஃப்ளையர் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.





கேமிங், பொழுதுபோக்கு, பணப்பரிமாற்ற செயலிகளின் பயன்பாடு பின்தங்கிய பகுதிகளிலும் பெரு நகரங்களுக்கு சவால் விடும் வகையில் அமைந்துள்ளது. இதற்கு உள்நாட்டு செயலிகளின் பயன்பாடு முக்கியக் காரணம் என்றும் கூறப்படுகிறது.