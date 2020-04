குறைந்த விலை வென்டிலேட்டர்கள் உருவாக்கிய கோவை மாணவர்கள்!

உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக 21 நாட்கள் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் நிலைமை கட்டுக்குள் வராத காரணத்தால் இந்த நடவடிக்கை மே 3-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்போதைய சூழலில் இந்தக் கொடிய நோய்பரவல் எப்போது முடிவிற்கு வரும் என்பதே நம் ஒவ்வொருவரின் கேள்வியாக உள்ளது. இந்த நோய் சிகிச்சைக்கான மருந்தும் தடுப்பு மருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்படுவதே ஒரே தீர்வு என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு சுவாசப் பிரச்சனை ஏற்படுவதால் செயற்கை சுவாசக் கருவிகளுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. மலிவு விலை வென்டிலேட்டர் உருவாக்கும் கோவை நிறுவனம் கார்த்திக், கௌதம் ஆகிய மாணவர்களால் தொடங்கப்பட்ட ஜேகே டேட்டா சிஸ்டம்ஸ் என்கிற ஸ்டார்ட் அப் ரத்தினம் குழுமத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுடன் இணைந்து செயற்கை சுவாசக் கருவியின் முன்வடிவத்தை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஏஐசி ரெய்ஸ் மையத்தில் இன்குபேட் செய்யப்பட்டது.

ஏஐசி ரெய்ஸ் (AIC RAISE) இந்திய அரசாங்கத்தின் நிதி ஆயோக் ஆதரவுடன் செயல்படுகிறது. இது ஐக்கிய நாடுகள் நிலையான வளர்ச்சி இலக்கில் கவனம் செலுத்தும் இந்தியாவின் முதல் ஸ்டார்ட் அப் இன்குபேஷன் மையம் ஆகும். இந்த மையத்தில் இன்குபேட் செய்யப்பட்டுள்ள ஜேகே டேட்டா சிஸ்டம்ஸ் இந்த உயிர் காக்கும் கருவிகளுக்கான தேவை அதிகரித்திருப்பதைக் கண்டு ரத்தினம் கல்லூரி மாணவர்களுடன் ஒன்றிணைந்து நான்கு நாட்களில் வெண்டிலேட்டர் முன்வடிவத்தை உருவாக்கியுள்ளது. அனைத்து விதமான மின்னணு அம்சங்களுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இதன் விலை 25,000 ரூபாய். இந்த முன்வடிவம் சர்வதேச ஓபன் சோர்ஸ் வென்டிலேட்டர் ப்ராஜெக்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் மார்ச் 22ம் தேதி இந்தப் பணியில் ஈடுபடத் தொடங்கி நான்கு நாட்களில் முன்வடிவத்தை உருவாக்கிவிட்டனர். இது தற்போது சோதனைக்கு தயார்நிலையில் உள்ளது. நுரையீரலின் அலை அளவைக் கண்காணிப்பது, ரத்த ஓட்டம் மற்றும் ஆக்சிஜன் கண்காணிப்பு அமைப்பு ஆகியவற்றுடன் இந்தக் கருவி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயற்கை சுவாசக் கருவி நாட்டில் உள்ள பல்வேறு நோயாளிகளுக்கு உதவும் என்று இக்குழுவினர் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர். இந்த முன்வடிவத்தின் சோதனைக் கட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்த பிறகு வென்டிலேட்டர்களை அதிகளவில் தயாரித்து பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வர அரசாங்கத்தின் உதவியை எதிர்நோக்கியுள்ளனர்.

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com