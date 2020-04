தமிழக முதல்வர் நிவாரண நிதிக்கு இதுவரை 160 கோடி வந்துள்ளது!

கொரோனா வைரஸ் தொற்றினைத் தடுக்க பல்வேறு தீவிர நோய் தடுப்புப் பணிகளையும் நிவாரணப் பணிகளையும் போர்க்கால அடிப்படையில் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது. இப்பணிகளுக்காக முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து நிதி உதவிகளும் கிடைத்துள்ளன.

ஏப்ரல் 13ம் தேதி வரை மொத்தம் 134 கோடியே 63 லட்சத்து 54 ஆயிரத்து 364 ரூபாய் முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்குக் கிடைத்துள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக 14 ஏப்ரல் முதல் 20 ஏப்ரல் வரை 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் பலர் நிதி உதவி வழங்கியுள்ளனர். நிதி உதவி செய்தவர்கள் பட்டியல்: ஸ்டெர்லைட் காப்பர் வேதாந்தா நிறுவனம்- 5 கோடி ரூபாய்

சுந்தரம் பார்ஸ்ட்னர்ஸ் நிறுவனம் - 3 கோடி ரூபாய்

சன்மார் க்ரூப் - 1 கோடி ரூபாய்

ஆச்சி மசாலா புட்ஸ் - 1 கோடியே 10 லட்சம்

தமிழ்நாடு அரசு e-payments - 97 லட்சத்து 65 ஆயிரம் ரூபாய்

தமிழ்நாடு மேக்னசைட் லிமிடெட் - 77 லட்சத்து 30 ஆயிரத்து 543 ரூபாய்

இயக்குனர் தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகள் துறை - 64 லட்சத்து 74 ஆயிரத்து 752 ரூபாய்

கிறிஸ்டி பிரைட்கிராம் நிறுவனம் - 50 லட்ச ரூபாய்

தமிழ்நாடு தொழில் வர்த்தக சங்கம், மதுரை - 31 லட்சம் ரூபாய்

தி சுப்ரீம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் - 31 லட்சம் ரூபாய்

தமிழ்நாடு சிறு தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் - 26 லட்சத்து 71 ஆயிரம் ரூபாய்

மனோஜ்குமார் சொந்தாலியா - 25 லட்ச ரூபாய்

ஓசிஎப், ஆவடி - 22 லட்சம்

ஜெயவர்மன் டெக்ஸ்டைல்ஸ் - 15 லட்சம்

நியூ லைஃப் அசெம்பிளி ஆப் காட் - 10 லட்ச ரூபாய்

ராஜரத்தினம் 10 லட்ச ரூபாய் மேற்கண்ட 7 நாட்களில் மட்டும் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்து மொத்தமாக 26 கோடியே 30 லட்சத்து 20 ஆயிரத்து 208 ரூபாய் பெறப்பட்டுள்ளது. இதுவரை பெறப்பட்ட மொத்தத் தொகை 160 கோடியே 93 லட்சத்து 74 ஆயிரத்து 572 ரூபாய் ஆகும். இதுவரை நிவாரணம் அளித்த நிறுவனங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தன்னார்வத் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கும் தொடர்ந்து அரசுக்கு ஆதரவளித்து வரும் அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் தமிழக முதலமைச்சர் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார். Also Read கொரோனா தடுப்புக்கு பிரதமர் நிதிக்கு ரூ.25 கோடி வழங்கிய ஸ்ரீதர் வேம்பு!

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com