கொரோனாவை எதிர்க்க தனிநபர் உபயோகப் பாதுகாப்புக் கவச உடை தயார்!

அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆய்வு மன்றத்தின் தேசிய விண்வெளி ஆய்வகம் (CSIR-NAL) கோவிட்-19 ஐ எதிர்த்து போராட தனிநபர் உபயோகத்திற்கு பாதுகாப்புக் கவச உடையை தயாரித்துள்ளது.

பெங்களூருவில் உள்ள CSIR ஆய்வகத்தின் ஒரு பகுதியான, தேசிய விண்வெளி ஆய்வகம் (CSIR-NAL), MAF ஆடை நிறுவனத்துடன் இணைந்து, முழு பாதுகாப்புக் கவச உடையை உருவாக்கி சான்றளித்துள்ளது.

கோவிட்-19 காரணமாக இரவு பகலாக பணியாற்றும் மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், துணை மருத்துவ ஊழியர்கள் மற்றும் சுகாதாரப் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த, பல அடுக்கு பாலிப்ரொப்பிலீன் (Polypropylene) துணி அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த கவச உடையைப் பயன்படுத்தலாம். CSIR-NAL குழுவின் தலைவர் டாக்டர் ஹரிஷ் சி பார்ஷிலியா, டாக்டர் ஹேமந்த் குமார் சுக்லா, மற்றும் MAF இன் எம். ஜே விஜு ஆகியோர் உள்நாட்டு பொருட்கள் மற்றும் புதுமையான உற்பத்தி செயல்முறைகள் மூலம் இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண விரைவாக பணியாற்றியுள்ளனர்.

இந்த கவச உடைகள் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தென்னிந்திய ஜவுளி ஆராய்ச்சி சங்கத்தில் (SITRA) கடுமையான சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, பயன்பாட்டிற்குத் தகுதி பெற்றன. CSIR-NAL மற்றும் MAFம், நான்கு வார காலத்திற்குள் உற்பத்தித் திறனை ஒரு நாளைக்கு சுமார் 30,000 உடைகளாக உயர்த்தத் திட்டமிட்டுள்ளன.

ஏற்கனவே கொவிட்-19 நோயாளிகளைப் பரிசோதிப்பதற்காக கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தடுப்புச் சோதனை அறை ஒன்றை வடிவமைத்து உருவாக்கியுள்ளனர், இந்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத் துறையின் தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பான ஸ்ரீ சித்ர திருநாள் மருத்துவ அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் விஞ்ஞானிகள்.

தகவல்: பிஐபி Also Read 15 நிமிடங்களில் கொரோனா கிருமிகளை அழித்துவிடும் கிருமி நாசினி ப்ரிட்ஜ்!

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com