கோவையில் கொரோனா சிகிச்சைப் பெற்றுவந்த 5 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர்!

26 வயது ஸ்பெயின் ரிட்டர்ன் மற்றும் பெண் மருத்துவர், பத்துமாதக் குழந்தை உள்பட 5 பேர் கொரோனா நோய்தொற்றில் குணமடைந்த நிலையில் பாதுகாப்பாக வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களை வீட்டிலே 28 நாட்கள் தனிமைப்படுத்தி கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

கோவையில் சிங்கநல்லூர் இஎஸ்ஐ மருத்துவமனையில் கொரோனா பாதிப்பில் சிகிச்சைப் பெற்றுவந்த ஐந்து பேரும் குணமடைந்த நிலையில் மாவட்ட நிர்வாகம் அவர்களை வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். கோவையில் கொரோனா பாதிப்பில் முதல் நபராக அனுமதிக்கப்பட்ட 26 வயது மாணவி (ஸ்பெயின் ரிட்டர்ன்), பெண் மருத்துவர், 10 மாதக் குழந்தை, வீட்டு பணிப்பெண் மற்றும் திருப்பூரைச் சேர்ந்த 57 வயதுடைய நபர் ஆகிய 5 பேரும் வீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக ஆம்புலன்ஸ் மூலம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். இவர்களுக்கு கடந்த 14 நாட்களாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்தது.

மேலும் இவர்களுக்கு பல்வேறு வகையான பரிசோதனைகள் செய்து பார்த்ததின் முடிவில், எந்தவிதமான பாசிட்டிவ் அறிகுறிகள் இல்லாத காரணத்தால், மருத்துவர்களும் மாவட்ட நிர்வாகமும் பாதுகாப்பாக அவர்களை டிஸ்சார்ஜ் செய்து அவரவர் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அடுத்த 28 நாள்கள், அவர்களை வீட்டிற்குள்ளேயே தனிமைப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் எனவும், தொடர்ந்து உடல்நிலையில் ஏதாவது பிரச்சினை வந்தால் உடனடியாக மருத்துவர்களுக்கும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர். கோவையில் இதுவரை 59 பேர் கொரோனா நோய் தொற்றுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மேலும் 300 பேருக்கு கோவையில் இதுவரை பரிசோதனை செய்யப்பட்டதில் 228 பேருக்கு தொற்று இல்லை என தெரிய வந்துள்ளது. அதில் 64 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது ஐந்து பேர் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.

மாவட்ட ஆட்சியர் இராசமணி அளித்த பேட்டியில், “கோவையில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் தொடர்பில் இருப்பவர்கள் மூலம் மற்றவர்களுக்கு பரவக்கூடாது என்பதில் அரசு தெளிவாக இருப்பதாகவும், கொரொனா தொற்றை இரண்டாம் கட்டத்திலேயே வைத்திருக்க தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார்.” கொரோனா அறிகுறிகள் இருப்பவர்களைக் கண்டறிந்து சிகிச்சை அளிக்க இஎஸ்ஐ மருத்துவமனை 24 மணி நேரமும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருவதாகக் கூறினார்.

மேலும் கொரோனா சிகிச்சைக்கான உபகரணங்கள் தேவையான அளவு நம்மிடம் உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் அவர். பொதுமக்கள் 144 தடை உத்தரவை மதித்து நடந்து கொள்ள வேண்டும், அதை மீறுபவர்கள் மீது காவல்துறை கடுமையாக நடவடிக்கை எடுக்கும் எனவும் தெரிவித்தார்.

அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப் பட்டுள்ளதாகவும், கோவையில் 13 ஆயிரம் படுக்கை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யும் அளவிற்கு கட்டிடங்களும், வளாகங்களும் தயார் நிலையில் உள்ளது.கோவை அரசு மருத்துவமனையில் மட்டும் 140 வென்டிலேட்டர்கள் தயார் நிலையிலும், கூடுதலாக வென்டிலேட்டர் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் நமக்கு வந்து சேரும் என முதல்வர் தெர்வித்ததாக ஆட்சியர் குறிப்பிட்டார். வருகின்ற பத்தாம் தேதிக்கு மேல் முதல்வர் அறிவித்த Rapit டெஸ்ட் கருவி மூலம் பரிசோதனை துரிதப்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறினார். கொரோனா பாதிப்புக்கு உள்ளான பகுதியில் இரண்டு கிலோ மீட்டருக்கு கிருமி நாசினி மற்றும் மருத்துவர்கள் மூலம் பரிசோதிக்கும் பணி மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. அதன் ஒரு படியாக அன்னூர், ஆனைமலை மேட்டுப்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

நேற்றைக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட மதுக்கரை, குனியமுத்தூர், கரும்புக்கடை, போத்தனூர் போன்ற பகுதிகளில் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் வீடு வீடாகச் சென்று சோதனை செய்து வருவதாக தெரிவித்தார்.

மேலும் பொதுமக்கள் அரசுக்கும் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார். ஈஎஸ் ஐ மருத்துவனையில் 25 மருத்துவர்களும் 20க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்களும் கொரொனா வார்டில் சுழற்சி முறையில் சிகிச்சை அளித்து வருவதாகத் தெரிவித்தார். அவர்களுக்குத் தேவையான உணவு மற்றும் தங்கும் வசதிகள் மருத்துவமனை வளாகத்திலேயே செய்யப்பட்டுள்ளதாக இ எஸ் ஐ மருத்துவமனையின் டீன் தெரிவித்தார்.

