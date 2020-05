8 கோடி புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு 2 மாதத்துக்கு இலவச உணவு தானியம்!

இரு தினத்துக்கு முன் பிரதமர் மோடி, நாட்டு மக்களுக்கு அளித்த உரையில், 20 லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கான பொருளாதார ஊக்குவிப்புத் திட்டம் ஒன்றை அறிவித்தார். அந்த திட்டத்தின் கீழ் எந்தெந்த துறைக்கு என்னென்ன ஒதுக்கீடு என்பதை விளக்கி நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று முதல் விளக்கம் அளித்து வருகிறார்.

அதன்படி பொருளாதாரம், மனிதவளம், கட்டமைப்பு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் தேவை ஆகிய இந்த ஐந்து அம்சங்களின்படியே திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டு உள்ளன என்று பிரதமர் கூறியிருந்தார். அதன்படி, நேற்று சிறு, குறு மற்றும் மத்திய தொழில் நிறுவனங்களுக்கான நிவாரண ஒதுக்கீட்டை விளக்கிய நிதி அமைச்சர் இன்று அதன் தொடர்ச்சியாக சில நிதி ஒதுக்கீடுகளை அறிவித்தார். இன்று ரூ.3.60 லட்சம் கோடிக்கு திட்டங்களை அறிவித்தார். அதன்விவரம் வருமாறு: புதிதாக 25 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு சிசான் அட்டைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது; சிசான் கடன் அட்டைகள் மூலம் ரூ.25 ஆயிரம் கோடி கடன் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறு விவசாயிகள் பெற்றுள்ள கடனுக்கான வட்டி மே 31ம் தேதி வரை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. வட்டி தள்ளுபடி சலுகையால் 3 கோடி விவசாயிகள் பயன் அடைவார்கள். ஊரக கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு நபார்டு மூலம் ரூ.29,500 கோடி கடனுதவி வழங்கப்படும். கடந்த 2 மாதங்களில் விவசாயத்துக்கு ரூ.86,600 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதிக்கு மத்திய அரசு ரூ.11,002 கோடியை தனது பங்காக அளித்துள்ளது. கடந்த மார்ச் 15 முதல் நகர்ப்புற ஏழைகளுக்காக 7,200 புதிய சுய உதவி குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. மாநில அரசு நிறுவனங்கள் விவசாய விளைப் பொருட்களை கொள்முதல் செய்ய ரூ.6,700 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 12,000 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மூலம் 3 கோடி முகக்கவசங்கள், 1.20 லட்சம் லிட்டர் சானிடைசர் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. மே 13-ம் தேதி வரை 14.62 கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 10-க்கும் குறைவான தொழிலாளர்களை கொண்டு செயல்படும் அபாயகரமான ஆலைகளில் ESI-ஐ திட்டம் கட்டாயம். ஒரே தேசம் ஒரே ஊதியம் என்ற திட்டமும் நாடு முழுவதும் அமல்படுத்தப்படும். புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு 5 கிலோ தானியம், ஒரு கிலோ பருப்பு, அடுத்த 2 மாதங்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும்; இந்த திட்டத்தின் மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள 8 கோடி தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவர். 5 ஆண்டுகளுக்குப் பதில் ஓராண்டு பணியாற்றினாலே ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை வழங்கப்படும். ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு திட்டம் 2021-ம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்திற்குள் முழுமையாக அமல்படுத்தப்படும். ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்களுக்கும் இலவச அரிசி வழங்கப்படும். கிராமப்புற 100 நாள் வேலை திட்டத்திற்கு கூடுதலாக ரூ.10000 கோடி நிதி வழங்கியுள்ளது. நபார்ட் வங்கி மூலம் கூட்டுறவு மற்றும் கிராமப்புற வங்கிகளுக்கு ரூ.29,500 கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது. பயிர் கடன் வழங்கும் ஊரக கூட்டுறவு வங்கிகளுக்கு நபார்டு மூலம் ரூ.30,000 கோடி கூடுதல் அவசரகால நிதி. மீனவர்கள், கால்நடை வளர்ப்போரும் கிஷான் கடன் அட்டையை பெறலாம்; கிசான் கடன் அட்டை திட்டத்துக்கு ரூ.2 லட்சம் கோடி ஒதுக்கீடு. சொந்த ஊர் செல்லும் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளருக்காக 14.62 வேலை நாட்கள் உருவாக்கப்படும். பிற மாநிலங்களில் இருந்து சொந்த ஊர் திரும்பும் தொழிலாளர்களை கணக்கெடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்க ரூ.5,000 கோடி ஒதுக்கீடு; அதிகபட்சம் ரூ.10,000 வரை கடன் தரப்படும். நடைபாதை வியாபாரிகளுக்கு கடன் வழங்கும் திட்டம் இந்த மாதத்திற்குள் உருவாக்கப்படும். நடுத்தர வருவாய் உள்ள குடும்பங்கள் மற்றும் வீட்டு வசதி துறை நலனுக்கு ரூ,70,000 கோடி ஒதுக்கீடு. சிறுவணிகர்களுக்கு முத்ரா திட்டத்தின்கீழ் அதிகபட்சமாக தலா ரூ.50,000 கடன் வழங்கப்படும். சாலையோர வியாபாரிகளின் நலனுக்காக இம்மாத இறுதிக்குள் சிறப்புத் திட்டம் உருவாக்கப்படும். Also Read ரூ.20 லட்சம் கோடி பேக்கேஜில் சிறு-குறு நிறுவனங்களுக்கு என்ன ஒதுக்கீடு?

