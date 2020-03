‘நாடு முழுவதும் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் எளிதாகக் கிடைக்கும்’ - இந்திய ரயில்வே

கோவிட் -19 தொற்றுநோய் பரவாத வகையில் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு முறை அமலாகி வரும் வேளையில், தனது சரக்கு சேவைகள் மூலம் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்திய ரயில்வே தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.

அனைத்து மாநிலங்களிலும் முழுமையாக ஊரடங்கு செயல்பட்டு வரும் சூழ்நிலையில், இந்திய ரயில்வே ஊழியர்கள் பல்வேறு சரக்குக் கிடங்குகள், நிலையங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலுவலகங்களில் வாரத்தின் ஏழு நாட்களும் 24 மணிநேரமும் செயல்படும் வகையில் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகின்றனர். நேற்று 27 மார்ச் 2020 அன்று, இந்திய ரயில்வேயின் 34,648 வேகன்கள் விநியோகச் சங்கிலிகளை தொடர்ந்து செயல்பட வைக்க பொருட்களை எடுத்துச் சென்றன. இவற்றில், 23,682 வேகன்களில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள், மொத்தம் 425 ரேக்குகளில் கொண்டு செல்லப்பட்டு, விநியோகச் சங்கிலிகள் தொடர்ந்து செயல்படுவதை உறுதி செய்தன. கடந்த ஐந்து நாட்களில் அத்தியாவசிய பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் மொத்த வேகன்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 1.25 லட்சத்தை எட்டியது. அத்தியாவசியப் பொருட்கள் ஏற்றப்பட்ட மொத்த 23,682 வேகன்களில், 1,576 வேகன்கள் உணவு தானியங்கள், 42 வேகன்கள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள், 42 வேகன்கள் சர்க்கரை, 42 வேகன்கள் உப்பு, 20,488 வேகன்கள் நிலக்கரி மற்றும் 1,492 வேகன்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் இருந்தன.

இந்திய ரயில்வே நேற்று 15 வேகன்களில் பாலை ஏற்றிச் சென்றது. நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் இந்தப் பொருட்களை எளிதில் ஏற்றுவதற்கும் இறக்குவதற்கும் வசதியேற்படுத்தும் வகையில் பொருட்களின் இயக்கத்திற்கான கட்டுப்பாடுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் நீக்கியுள்ளது என்பதும் இந்நேரத்தில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இது இந்தியா முழுவதும் பரவியிருக்கும் டெர்மினல்களில் பல்வேறு வகையான பொருட்களை ஏற்றுவது மற்றும் இறக்குவது தொடர்பான அனுமதியானது உள்ளூர் அளவிலான செயல்பாட்டிற்கு வழியேற்படுத்தியுள்ளது. ஊரடங்கு காலத்தில் விநியோகச் சங்கிலியைப் பராமரிக்கும் வகையில் இந்த அத்தியாவசியப் பொருட்களை ஏற்றிச் செல்ல இந்திய ரயில்வே சிறப்பு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.

