கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்கு ‘கல்யாணி குழுமம்’ 25 கோடி ரூபாய் நன்கொடை!

கல்யாணி குழுமத்தின் முக்கிய நிறுவனமான ‘பாரத் ஃபோர்ஜ்’ மற்றும் இதர குழு நிறுவனங்கள் இணைந்து கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக 'அவசர சூழ்நிலைகளுக்கான பிரதமரின் குடிமக்கள் உதவி மற்றும் நிவாரண நிதிக்கு (PM-CARES) 25 கோடி ரூபாய் வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளது.

வென்டிலேட்டர்கள், சுவாசக் கருவிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய மருத்துவ சாதனங்களுக்காக தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இக்குழுமத்தின் ஆர்&டி மையங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் திட்டமிட்டுள்ளது.

இக்குழுமத்தைச் சேர்ந்த கல்யாணி ஸ்டீல், Saarloha Advanced Material Pvt Ltd, Automotive Axles and Hikal Ltd ஆகிய நிறுவனங்களும் நன்கொடை வழங்குவதில் பங்களித்துள்ளதாக அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாரத் ஃபோர்ஜ் தலைவர் பாபா கல்யாணி கூறும்போது, “இந்த தொற்றுநோயைக் கையாள்வதற்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கங்களுக்கும் உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கும் எங்கள் குழுமம் இயன்ற அத்தனை வகையிலும் உதவ முயற்சிகள் மேற்கொள்ளும்,” என்று உறுதியளித்துள்ளார். அவர் மேலும் கூறும்போது, “வென்டிலேட்டர், சுவாசக் கருவிகள் உள்ளிட்ட முக்கிய மருத்துவ சாதனங்களுக்கான பற்றாக்குறைக்கு தீர்வு காணும் வகையில் எங்களது குழுமத்தின் ஆர்&டி வசதிகளை பயன்படுத்திக்கொள்கிறோம்,” என்றார்.

கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்பு நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக இந்தக் குழுமம் உள்ளூர் சமூகங்களின் உணவு தேவைகளை பூர்த்திசெய்யத் தொடங்கியுள்ளது. வரும் நாட்களில் இந்த முயற்சியை மேலும் விரிவுப்படுத்த திட்டமிட்டுள்ளது.

கோவிட்-19 பரவலை சமாளிக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு அரசாங்க அதிகாரிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றி வருவதாக ஹிந்துஜா குழுமத்தின் முக்கிய நிறுவனமான அசோக் லேலாண்ட் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறையுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாக அசோக் லேலாண்ட் லிமிடெட் அதன் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. சென்னையைச் சேர்ந்த இந்நிறுவனம் சுகாதார சேவை அளிப்போர்களுக்காக மூன்றடுக்கு முகக்கவசங்கள், N95 ரக முகக்கவசங்கள், பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு அப்புறப்படுத்தக்கூடிய கையுறைகள், கைக் கழுவும் திரவம், சானிடைசர், பாதுகாப்பு ஆடைகள் ஆகியவற்றை விநியோகித்து வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி சுகாதாரப் பணியாளர்களுக்கு கிருமிநாசினிகள், ரசாயனங்களுக்கு எதிரான பாதுகாப்பு உடைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு கண்ணாடிகள் போன்றவற்றையும் வழங்குகிறது.

சுகாதார துறைக்கு அவசரகால லாஜிஸ்டிக்ஸ் செயல்பாடுகளுக்காக 10 வாகனங்களை வழங்கியுள்ளதாகவும் இந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. அத்துடன் இதற்கென ஓட்டுநர்களும் பிரத்யேகமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். "ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் பாதுகாக்க எங்களால் இயன்ற அனைத்து வகையிலும் உதவ முயற்சிக்கிறோம். இனி வரும் நாட்களிலும் அரசாங்கத்தின் ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் ஆதரவளித்து துணை நிற்போம்," என்றார் அசோக் லேலாண்ட் நிறுவனத்தின் தகவல் தொடர்பு மற்றும் பிரிவின் தலைவர் பாலசந்தர் தெரிவித்துள்ளார். தகவல்: பிடிஐ

