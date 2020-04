இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்களில் ஆண்களே அதிகம்!

இந்தியாவில் கோவிட்19 தொற்று இதுவரை 4,067 பேருக்கு பரவியிருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, இதுவரை 109 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 291 பேர் சிகிச்சைக்குப் பிறகு குணமடைந்து உள்ளனர்.

தற்போது கிடைக்கப்பெற்றுள்ள புள்ளிவிவரங்களின் படி, தொற்று நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நோயாளிகளின் விவரங்கள் குறித்துப் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் தெரிய வருகின்றன: பாலின அடிப்படையில் நோயாளிகள்

76 % பேர் ஆண்கள் 24 % பேர் பெண்கள்

வயது அடிப்படையில் நோயாளிகள்

47 % பேர் 40 வயதுக்கு கீழானவர்கள் 34 % பேர் 40 முதல் 60 வயது வரையிலானவர்கள் 19 % பேர் 60 வயது மற்றும் 60 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்

கோவிட்-19 நோய் காரணமாக உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ளவர்களின் விவரங்களைப் பார்க்கையில் கீழ்க்கண்ட விவரங்கள் தெரியவந்துள்ளன:

மரணங்கள் - பாலின அடிப்படையில்

· 73 % பேர் ஆண்கள் · 27 % பேர் பெண்கள் மரணங்கள் - வயது அடிப்படையில்

· 63 சதவீதம் பேர் முதியவர்கள் (60 மற்றும் 60-க்கும் மேற்பட்டவர்கள்) · 30 சதவீதம் பேர் 40 முதல் 60 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் · 7 சதவீதம் 40 வயதுக்குக் கீழானவர்கள் இறந்தவர்களில் 86 சதவீதம் பேருக்கு ஏற்கனவே நீரிழிவு நோய், நாள்பட்ட சிறுநீரகப் பிரச்னைகள், உயர் இரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்னைகள் இருந்துள்ளன.

தொற்று நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளானவர்கள் என்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில், 19 சதவீதம் பேர்தான் முதியவர்கள் என்றபோதிலும், இறந்தவர்களில் 63 சதவீதம் பேர் முதியவர்கள் என்பதால், இந்த நோய், முதியவர்களைத் தாக்கும் அபாயம் அதிகமாக உள்ளது. மேலும், உயிரிழந்தவர்களில், 60 வயதுக்குட்பட்டவர்கள் 37% பேர்தான் என்றபோதிலும், இறந்தவர்களில் 86% பேருக்கு மற்ற நோய்களும் இருந்தது தெரியவந்துள்ளதால், பிற நோய்கள் உள்ள, இந்த வயதுக்கு உட்பட்டவர்களும், இந்தத் தொற்று நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் அபாயம் அதிகமாக உள்ளது. கோவிட் 19 தொடர்பான உண்மையான, தற்போதைய தகவல்கள் பற்றியும், கொவிட்-19 தொடர்பான தொழில்நுட்ப விஷயங்கள், விதிமுறைகள் மற்றும் அறிவுரைகள் பற்றியும் தெரிந்து கொள்ள, https://www.mohfw.gov.in/. இந்த இணையதளத்தை பார்க்கவும்.

