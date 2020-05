'கொரோனா தடுப்பூசி கண்டறிய 12-18 மாதங்கள் ஆகலாம்’ – WHO

கொரோனா வைரஸ் நோய்கான தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படும்வரை உலக நாடுகள் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் அலையை எதிர்கொள்ள தயார் நிலையில் இருக்கவேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் ஐரோப்பிய இயக்குநரான டாக்டர் ஹான்ஸ் க்ளக் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பெரும்பாலான நாடுகளில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் புதிதாக நோய்தொற்று ஏற்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வந்தாலும் ஐரோப்பா இன்னமும் கொரோனாவில் கோரப்பிடியில் இருப்பதாகவே அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவிட்-19 அத்தனை எளிதாக மறைந்துவிடாது என்றும் பொது சுகாதாரத்தில் தொடர்ந்து அதிக கவனம் தேவை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியலாளர்கள் கொரோனா வைரஸ் நோய்கான தடுப்பூசியை கண்டுபிடிப்பதில் தீவிர முனைப்பு காட்டி வருகின்றனர். இருப்பினும் இவை முழு வீச்சில் தயாராக பல மாதங்கள் ஆகும். “கொரோனா வைரஸ் முதல் அலை முடிந்த பின்னர் தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்கப்படாத நிலையில் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் அலைக்கு தயாராக இருக்கவேண்டும்,” என்று குறிப்பிட்டார். அனைவரும் சூழலைப் புரிந்துகொண்டு ஒன்றிணைந்து செயல்படவேண்டியது அவசியமாகிறது. சமூகத்தில் பொது சுகாதாரம் முறையாக இருப்பதை உறுதிசெய்யவேண்டும்.

ஐரோப்பாவின் ஒரு சில பகுதிகளில் ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு வருகிறது. சில நாடுகளில் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் சில பகுதிகளில் கடைகள் இயங்குகின்றன. எனினும் பிரிட்டனில் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கைத் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் கடுமையான ஊரடங்கு தொடர்கிறது. உலகளவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் கிட்டத்தட்ட 46 சதவீதம் பேர் ஐரோப்பிய கண்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். அதேபோல் உயிரிழந்தவர்களில் கிட்டத்தட்ட மூன்றில் இரண்டு பங்கு பேர் (63%) இந்தக் கண்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். ”தற்போது புதிதாக நோய்தொற்று ஏற்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதைப் பார்க்கமுடிகிறது. இது உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்படவேண்டும்,” என்றார்.

பிரிட்டனில் AstraZeneca என்கிற பிரபல மருந்து நிறுவனம் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழத்துடன் இணைந்து தடுப்பூசியின் சோதனைக் கட்டம் வெற்றியடைந்த பின்னர் விநியோகிக்க திட்டமிட்டு வருகிறது.

ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் ஜென்னர் இன்ஸ்டிட்யூட் சமீபத்தில் மனிதர்களிடையே தடுப்பூசியை சோதனை செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஜுன் மாத மத்தியில் இதன் முடிவுகள் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் பல தடுப்பூசிகள் தற்போது உருவாக்கப்பட்டு வந்தாலும் சிறப்பாக பலனளிகக்கூடிய தடுப்பூசியைக் கண்டறிய 12 முதல் 18 மாதங்கள் ஆகலாம் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்துள்ளது. இந்த நெருக்கடி முடிவிற்கு வந்த பிறகும்கூட பொது சுகாதார கொள்கைகளுக்குத் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவேண்டும் என்பதை டாக்டர் ஹான்ஸ் க்ளக் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

பொருளாதாரத்திற்கும் மேலாக ஆரோக்கியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதையே இதுபோன்ற சூழல்கள் உணர்த்துகின்றன.

உலக நாடுகளின் ஒருங்கிணைந்த கூட்டு முயற்சியின் மூலம் இந்தக் கொடிய நோய்தொற்றில் இருந்து நாம் மீண்டாலும்கூட இந்தப் படிப்பினையானது நாம் என்றென்றும் நினைவில் நிறுத்திக்கொள்ளவேண்டிய ஒன்றாகும்.

