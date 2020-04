தமிழக அரசு ரேபிட் டெஸ் கிட் திருப்பி அனுப்பக் காரணம் என்ன?

ICMR இன்று அறிவித்த ஆணையின்படி தமிழ்நாடு அரசு கொள்முதல் செய்துள்ள 24 ஆயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்கள் அனைத்தையும் திருப்பி அனுப்புகிறது என்று அறிவித்தது.

இது எதனால்? டெஸ்ட் கிட்களை ஆர்டர் செய்துவிட்ட திருப்பி அனுப்பக் காரணம் என்ன? என்பதை தமிழகச் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜய் பாஸ்கர் விளக்கி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

கொரோனா நோய் தோற்று உலகையே உலுக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. மக்களை காத்து உயிரிழப்புகள் ஏற்படாவண்ணம் தமிழக அரசு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் சோதனைகளை மேற்கொள்ள உலகமே போட்டி போட்டுக் கொண்டு ரேபிட் கிட் டெஸ்டுகளை (Rapid test kit) அதிக அளவில் முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் தருணத்தில் ICMR அமைப்பு 2/04/2020 தேதியிட்டு வெளியிட்ட ஆணையில். Anti body based Rapid Test (RAT) (ஆன்டிபாடி) டெஸ்ட்களுக்கு அனுமதி அளித்தது.

ஐ சி எம் ஆர் மருத்துவச் சோதனைக் கருவிகளை, தர ஆய்வு செய்து ரேபிட் கிட்களை எங்கே வாங்கலாம் யாரிடம் வாங்கலாம் என்பதை முடிவு செய்து அதனை மாநில அரசுகளுக்கு அறிகுறியாக வழங்கியது. கிட்களை வாங்குவதற்கு அந்நிறுவனம் இரண்டு நிறுவனங்களை தெரிவுசெய்தும் பட்டியலிட்டது.இந்தக் கிட்டுகளை விற்பனை செய்வதற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் பட்டியலையும் அது வெளியிட்டது.

இதில் உள்ள Wondfo நிறுவனம், இந்தியாவில் பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக Cadilla Pharma மற்றும் Matrix lab என்று இரு நிறுவனங்களை இறக்குமதி ஏஜெண்டுகளாக நியமித்தது. இந்த இரு நிறுவனங்களும் தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியா முழுவதும் பல விற்பனை நிறுவனங்களுக்கு (Dealer) அனுமதி அளித்துள்ளன. அவற்றுள் Aark Pharmaceutical, Shal Biotech, Rare Metobolics உள்ளிட்ட பல டீலர்களும் அடங்கும். ஐ சி எம் ஆர் அமைப்பு 5 லட்சம் கிட்களை வாங்க Aark Pharmaceutical, நிறுவனத்திற்கு கிட் ஒன்றுக்கு வரிகள் நீங்களாக 600 ரூபாய் என்ற விலையில் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆணைகளை வழங்கியது. இதன் அடிப்படையில் மத்திய அரசின் ICMR அனுமதி அளித்த அதே நிறுவனத்தின் Wondfo கிட்களுக்கு மத்திய அரசு அளித்த அதே விலையில் தான் Shan பயோ டெக் என்ற ஒரு டீலர் நிறுவனத்திற்கு தமிழக அரசு கொள்முதல் ஆணைகள் வழங்கியது.

மத்திய அரசின் ஐ சி எம் ஆர் அமைப்பின் அனுமதி குறிப்பிட்ட மருத்துவப் பொருட்களுக்கான அனுமதி ஆகும். எனவே இதில் கிட்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனத்தின் பெயர் மட்டும் இருக்கும். இம்போர்ட்டர் மற்றும் டீலர் நிறுவனங்களில் பெயர் எப்போதும் இடம் பெறாது.

இதனை புரிந்து கொள்ளாமல் ஷான் பயோ டெக் நிறுவனத்தின் பெயர் தேசிய பட்டியலில் இல்லை எனக் கூறுவது சரியாகாது. அப்படிப் பார்த்தால் இந்தியாவில் எந்த ஒரு மாநிலம் வாங்கிய எந்த ஒரு டீலர் நிறுவனத்தின் பெயரும் அந்த பட்டியலில் இருக்காது.

ஏனென்றால் Wondfo நிறுவனத்தின் கிட்களை இறக்குமதி செய்ய அங்கீகரிக்கப்பட்ட இரண்டு நிறுவனங்களின் டீலர் மட்டும்தான் இந்த கிட்களை கொள்முதல் செய்ய முடியும். மத்திய அரசின் பிற மாநில அரசுகளும் டீலர் நிறுவனங்களிடமிருந்து மட்டும்தான் கொள்முதல் செய்து உள்ளனர். ஒருசில ஊடகங்களில் இதுபற்றி வெளிவரும் செய்திகளின் உண்மைத் தன்மையில்லை என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ICMR அமைப்பு அன்று ஒப்புதல் வழங்கும் நேரத்தில், ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்களை பயன்படுத்தி உடனடியாக அதிக எண்ணிக்கையில் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அனைத்து கட்சியினரும் கோரினார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. அனைத்து நாடுகளும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு இவற்றை வாங்கிய சூழலில், டெஸ்ட் கிட்களை வாங்குவதே கடினமாக இருந்தது.

ஆனால் அதிகப் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்தில் டெண்டர் டிரன்ஸ்பரென்ஸி சட்டத்தின் கீழ் ICMR அறிவிக்கப்பட்ட Wondfo நிறுவனத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட டீலருக்கு ஆணை வழங்கப்பட்டது. இதே காலகட்டத்தில் ஆந்திர அரசு 730 ரூபாய்க்கும் கேரள அரசு 699 ரூபாய்க்கும், ICMR தனது இரண்டாவது கொள்முதலை 795 ரூபாய்க்கும் கொள்முதல் ஆணைகள் அளித்த போதும் தமிழ்நாடு அரசு 600 ரூபாய்க்கு மட்டுமே ஆணை வழங்கியது. ஐ சி எம் ஆர் இன் ஆணையின்படி தமிழ்நாடு அரசு பெற்றுள்ள 24 ஆயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் கிட்கள் அனைத்தையும் திருப்பி அனுப்புகிறது. எனவே இதில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு எந்த ஒரு செலவினமும் ஏற்படவில்லை. இதுதவிர எஞ்சியுள்ள அனைத்து கொள்முதல் ஆனைகளும் ICMR ஆணையின்படி ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் தமிழ்நாடு அரசு தேவையான அனைத்து மருந்துகளையும் மருத்துவ உபகரணங்களையும் முறைப்படி கொள்முதல் செய்து மருத்துவர்களும், மருத்துவப் பணியாளர்களுக்கும் வழங்கி வருகிறது. அதனால் தான் இன்றைக்கு நோயிலிருந்து பூரண குணமாகி வீடு திரும்பும் நபர்களின் எண்ணிக்கை அதாவது 6.8 % நபர்கள் குணமாகி வீடு திரும்புவது நாட்டிலேயே மிக அதிகமாக உள்ளது. அதே போன்று இறப்பு விகிதம் 1.5 சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளது.

தகவல்: தமிழக அரசு Also Read சொத்துவரி, குடிநீர் கட்டணம் செலுத்தும் கால அவகாசம் நீட்டித்துள்ளது தமிழக அரசு!

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com