லாலு பிரசாத் யாதவிற்கு சிறுநீரக தானம் செய்யும் மகள் - உறுப்பு தானத்தில் பெண்களே முன்னிலை!

ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் முன்னாள் தலைவரான லாலு பிரசாத் யாதவ் அரசியல் அல்லாத ஒரு காரணத்திற்காக செய்திகளில் இடம்பிடித்திருக்கிறார்.





லாலு பிரசாத் யாதவ் தனது அரசியல் வாரிசாகவும் தனது சொத்துக்களுக்கு அதிபதியாகவும் தனது மகன்களை முன்னிறுத்தியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில், சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள அப்பாவிற்கு தனது சிறுநீரகத்தைக் கொடுக்க முன்வந்துள்ளார் அவரது மகன் ரோகினி ஆச்சார்யா.

லாலு பிரசாத் யாதவ், ரோகினி ஆச்சாரியா இருவரின் ரத்த வகையும் ஒன்றாக இருப்பது உறுதிசெய்யப்பட்டது. இருவரின் ரத்த வகையும் ஏபி பாசிடிவ். இந்த சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான மருத்துவப் பரிசோதனைகள் ஏற்கெனவே நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை சிங்கப்பூரில் நடக்க உள்ளது.





லாலு பிரசாத் யாதவின் மகள் ரோகினி ஆச்சாரியா மருத்துவர். இவர் சிங்கப்பூரில் வசித்து வருகிறார். சில தினங்களுக்கு முன்பு இவர் தனது ஃபேஸ்புக் பதிவில்,

”என் பெற்றோர் எனக்கு கடவுளுக்கு நிகரானவர்கள். உங்கள் வாழ்த்துக்கள் எனக்கு வலிமையைக் கொடுத்துள்ளது. உங்கள் எல்லோருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி. எனக்கு எல்லாம் என் அப்பாதான். அவருடைய நலனில் பங்களிக்கும் பாக்கியம் எனக்குக் கிடைத்திருக்கிறது,” என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

மேலும்,

“ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அப்பாவும் அம்மாவும் கடவுள் போன்றவர்கள். அவர்களுக்கு சேவை செய்யவேண்டும். என் அப்பாவிற்காக நான் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வேன். என் அப்பா நலமடைய எல்லோரும் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்,” என்றும் பதிவிட்டிருந்தார்.

லாலு பிரசாத் யாதவிற்கு வெகு நாட்களாகவே உடல்நலன் பாதிப்புகள் இருந்து வருகிறது. சமீபத்தில் லாலு, பாட்னாவில் இருக்கும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அந்த சமயத்தில் ரோகினி சமூக ஊடகங்களில்,

”என் ஹீரோவாகவும் முதுகெலும்பாகவும் இருக்கும் என் அப்பா விரைவில் குணமடையவேண்டும். கோடிக்கணக்கான மக்களின் ஆசீர்வாதங்கள் அவருக்கு உள்ளது. இந்த சக்தியால் மட்டுமே அவர் பல்வேறு தடைகளை தகர்த்தெறிந்துள்ளார். விரைவில் சிங்கப்பூரில் உள்ள ‘செண்டர் ஃபார் கிட்னி டிசீஸ்’ மையத்தில் அவருக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவைசிகிச்சை நடக்க உள்ளது,” என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

ரோகினி லாலு பிரசாத் யாதவ், ராப்ரி தேவி தம்பதியின் இரண்டாவது மகள் ஆவார். ஜம்ஷெத்பூர் மகாத்மா காந்தி இன்ஸ்டிட்யூட் கல்வி நிறுவனத்தில் எம்பிபிஎஸ் முடித்தார். சிங்கப்பூரில் மருத்துவப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இவரது கணவர் ஷம்ஷேர் சிங் கம்ப்யூட்டர் என்ஜினியர்.

உடல் உறுப்பு தானம் - புள்ளிவிவரங்கள்

லாலு பிரசாத் யாதவின் மகள் மட்டுமல்ல, உலகளவில் உடல் உறுப்பு தானத்தில் பெண்கள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றனர். இந்தியாவில் குடும்பத்தினருக்கும் நெருங்கிய உறவுகளுக்கும் உறுப்பு தானம் வழங்குவதில் பெண்கள் 78 சதவீதம் பங்களிப்பதாக தேசிய உறுப்பு & திசு மாற்று நிறுவனம் (National Organ & Tissue Transplant Organisation) தெரிவிக்கிறது.





இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் International Journal of Organ Donation and Transplantation வெளியிட்ட கட்டுரை ஒன்றில் உறுப்பு தானம் சார்ந்த புள்ளிவிவரங்கள் பாலின அடிப்படையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. Global database on Donation and Transplantation (GODT) சமர்பித்துள்ள தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்த புள்ளிவிவரங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்படி,

2019ம் ஆண்டில் 8613 சிறுநீரகங்கள் இந்தியாவில் தானமாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 65 சதவீதம், அதாவது, 5633 சிறுநீரக தானங்கள் பெண்களால் செய்யப்பட்டவை. அதேபோல் ஒட்டுமொத்தமாக 1993 கல்லீரல் தானம் வழங்கப்பட்டதில் 54 சதவீதம், அதாவது 1084 கல்லீரல் தானங்கள் பெண்களால் செய்யப்பட்டவை. 2019ம் ஆண்டில் ஒட்டுமொத்தமாக உறுப்பு தானம் செய்த 10,608 பேரில் 6,717 பேர் பெண்கள். 2020-ம் ஆண்டு இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரித்திருக்கிறது. அதன்படி 2020-ம் ஆண்டில் உடல் உறுப்புகள் தானம் செய்த 6,461 பேரில் 4,184 பேர் பெண்கள்.

மற்றொருபுறம் உடல் உறுப்புகளை தானமாக பெற்றுக்கொள்வோரில் வெறும் 27 சதவீதம் மட்டுமே பெண்கள். இந்தியாவில் 73 சதவீத உடல் உறுப்பு மாற்று சிகிச்சைகள் ஆண்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்தியாவில் உடல் உறுப்புகளை தானமாக வழங்குவோரில் 75 சதவீதம் பேரும் உடல் உறுப்புகளை தானமாக பெற்றுக்கொள்வோரில் 27 சதவீதம் பேரும் பெண்கள் என GODT சுட்டிகாட்டியுள்ளது.





இந்தியாவில் மட்டுமல்ல இந்தியா முழுவதும் இத்தகைய போக்கு காணப்படுகிறது. அமெரிக்காவில் உடல் உறுப்புகளை தானமாக வழங்குவோரில் 63 சதவீதம் பேர் பெண்கள் என Organ Procurement and Transplantation Network தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.