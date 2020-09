இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து படுக்கைகள், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், வெண்டிலேட்டர்கள் போன்றவற்றிற்கான தட்டுப்பாடுகள் காணப்பட்டன. மருத்துவமனைகளில் போதிய படுக்கை வசதி இல்லாத காரணத்தால் உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயமும் நிலவியது.

இதுபோன்ற சூழல்களைத் தவிர்க்க விரும்பினார் எர்னாகுளத்தைச் சேர்ந்த லஷ்மி மேனன். சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வகையில் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளை ஊருவாக்கும் இவர் மருத்துவமனைகளில் நிலவும் படுக்கை பற்றாக்குறையை பூர்த்தி செய்ய ‘ஷய்யா’ (Shayya) என்கிற குறைந்த விலை ரோல் படுக்கைகளைத் (bedrolls) தயாரிக்கிறார். இவர் ‘பியூர் லிவிங்’ என்கிற நிறுவனத்தின் நிறுவனர். நிலையான வாழ்வாதாரத்திற்கான தீர்வுகளைக் கண்டறிவதில் கவனம் செலுத்தும் இந்நிறுவனம் அத்தகைய படுக்கைகளை வழங்குகிறது. அதேசமயம் இந்த முயற்சியில் கழிவு மேலாண்மையும் கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது. “பிபிஇ தயாரிக்கும் யூனிட்கள் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவதில் சிரமங்களை சந்திக்கின்றன. என் நண்பர்கள் சிலர் மூலம் இதைத் தெரிந்துகொண்டேன். இந்த சமயத்தில் எர்னாகுளத்தில் உள்ள அம்பலூர் பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் என்னை அணுகினார்கள். FLTCs-க்காக சில படுக்கைகளை வழங்கமுடியுமா என்று கேட்டார்கள். அந்த சமயத்தில் நான் ஏற்கெனவே துணி கொண்டு ரோல் படுக்கைகள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தேன். அப்போதுதான் பிபிஇ ஸ்கிராப் கொண்டு அதேபோன்ற ரோல் படுக்கைகளைத் தயாரிக்கும் எண்ணம் தோன்றியது. தற்போது இந்த முயற்சி பலனளித்துள்ளது,” என்று லஷ்மி ‘தி நியூஸ் மினிட்’ இடம் தெரிவித்தார். லஷ்மியிடமிருந்து 5 படுக்கைகள் கோவிட் பராமரிப்பு மையத்திற்காக வாங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ரோல் படுக்கைகள் பிபிஇ தயாரிக்கப் பயன்படுத்தும் பொருட்களில் மீதமானவற்றைக் கொண்டுத் தயாரிக்கப்படுகிறது. கொரோனா பெருந்தொற்று பரவத் தொடங்கியது முதல் பிபிஇ பாதுகாப்பு உடைகளுக்கான தேவை அதிகரித்ததால் பல்வேறு டெய்லர்களும் ஜவுளி உற்பத்தியாளர்களும் பிபிஇ பாதுகாப்பு உடைகள் தயாரித்து வருகின்றனர். “இந்த உற்பத்தியாளர்கள் பாதுகாப்பு உடை தயாரிப்பில் இரவு பகலாக பணியாற்றும் நிலையில் இவற்றைத் தயாரித்த பிறகு அதிகளவிலான ஸ்கிராப் பொருட்கள் எஞ்சியிருக்கின்றன. நீர்புகாத தன்மை கொண்ட இந்தப் பொருட்களில் சிறிதளவு பிளாஸ்டிக் உள்ளது. இதனால் இவற்றை எளிதாக மறுசுழற்சி செய்யமுடியாது. இவற்றை முறையாக அப்புறப்படுத்தவேண்டும். அல்லது தொழில்முறை ஏஜென்சி மூலம் மறுசுழற்சி செய்யப்படவேண்டும். சிறியளவில் செயல்படும் டெய்லர்களால் இதற்காக செலவிடமுடியாது. வேறு வழியின்றி இவற்றை அப்புறப்படுத்த தினமும் எரித்துவிடுகின்றனர். இதற்கு ஏதேனும் செய்ய விரும்பினேன்,” என்று லஷ்மி ‘தி பெட்டர் இந்தியா’-இடம் தெரிவித்தார். ஷய்யா பெட்ஸ் 6 அடி நீளமும் 2.5 அடி அகலமும் கொண்டது எனவும் பிபிஇ உடைகள் தயாரிப்பிற்குப் பயன்படுத்தி எஞ்சியுள்ள ஸ்கிராப் பொருட்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதாகவும் லஷ்மி தெரிவிக்கிறார்.

இதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் துணி நீர்புகா தன்மை கொண்டது என்பதால் எளிதாக சுத்தப்படுத்தமுடியும். 6 டன் துணிக் கழிவுகள் கொண்டு 2,400 ஷய்யா பெட்ஸ் தயாரிக்கலாம். இந்தப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தாமல் வேறு பொருட்களை வாங்கியிருந்தால் 12 லட்ச ரூபாய் செலவிட்டிருக்கவேண்டும்.

தற்சமயம் இந்தப் படுக்கைகள் கோவிட்-19 பராமரிப்பு மையங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வீடற்றவர்களுக்கும் வழங்கப்படுகிறது. லஷ்மி இந்த முயற்சியின் மூலம் 10 பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளார். இவர்கள் தினமும் 300 ரூபாய் வரை சம்பாதிக்கின்றனர். ஒரு படுக்கையின் விலையும் 300 ரூபாய்தான்.

கட்டுரை: THINK CHANGE INDIA ALSO READ Also Read 'இந்தியாவின் மறுசுழற்சி மனிதர்’ - செங்கல் ஆகும் முகக்கவசம், பிபிஇ கிட் கழிவுகள்!

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.