LGBTQIA+ சமூகத்துக்கான பிரத்யேக மேட்ச் மேக்கிங் ஆப் RainbowLuv அறிமுகம்!

முன்பெல்லாம் திருமணம் என்றால் உறவுக்காரர்கள் மற்றும் தரகர்கள் மூலமாக வரன் பார்க்கும் படலம் இனிதே நடந்தேறும். அதில் பெரும்பாலானவை திருமண பந்தம் என்ற வாழ்நாளுக்குமான பந்தத்தில் இணையும். அப்படியே காலம் மாறிப் போக இப்போது உறவுக்காரர்களும், தரகர்களும் செய்து வந்த வேலையை மேட்ரிமோனி தளங்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றன.





அதுவும் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை அதிகம் உள்ள இந்தியாவில் மேட்ரிமோனி நிறுவனங்களின் பணி நல்லதொரு தொழில் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. அதன்மூலம் பலரும் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். தொலைக்காட்சி தொடங்கி நாம் உலவுகின்ற வலைதளங்கள் வரை அது சார்ந்த விளம்பரங்கள் இருக்கின்றன. அதில், சில சாதியையும், மதத்தையும் சார்ந்து புரொமோஷனை முன்னெடுக்கின்றன. இது அனைத்துமே வணிக நோக்கத்திலான பார்வையை கொண்டதே.

மேட்ரிமோனி தளம் அறிமுகப்படுத்திய RainbowLuv

இத்தகைய சூழலில் LGBTQIA+ என அறியப்படும் தன்பாலின மற்றும் பால் புதுமையின சமூகத்தினருக்கு என பிரத்யேகமாக RainbowLuv மேட்ச் மேக்கிங் என்ற மொபைல் போன் செயலியை (மொபைல் அப்ளிகேஷன்) அறிமுகம் செய்துள்ளது மேட்ரிமோனி.காம் லிமிடெட்.





தனித்துவமிக்க இந்த ஆப் மூலம் இந்த சமூகத்தினர் தங்கள் இணையரை தங்களது விருப்பத்திற்கு ஏற்ற வகையில் (gay, lesbian, bisexual, trans, non-binary, asexual, aromantic, polyamorous or any other identity) தேர்வு செய்யலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்த Rainbow Luv முயற்சியை முன்னெடுத்தது மற்றும் அதனை வடிவமைத்ததும் LGBTQIA+ சமூகத்தினரைச் சேர்ந்தவர்களே ஆகும். பல்வேறு கட்ட விரிவான விவாதங்கள் மற்றும் ஆலோசனைக்கு பிறகு இது செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது.

“ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் அவருக்கு பிடித்தமான இணையரை அடையாளம் காண உதவி வருகிறது மேட்ரிமோனி.காம் லிமிடெட். அதுவே LGBTQIA+ சமூகத்தினருக்கு என்றால் அதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவாகவே உள்ளது. அவர்களுக்கு நம்பகத்தன்மை மிக்க ஒரு தளத்தை கட்டமைக்க வேண்டுமென நாங்கள் விரும்பினோம். அதே நேரத்தில் இந்த சமூகத்தினர் அது குறித்து எங்களை தொடர்பு கொண்டிருந்தனர். பல விவாதங்களுக்கு பிறகு தனித்துவமிக்க வகையில் Rainbow Luv செயலி செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. இதனை பயன்படுத்தி இந்த சமூகத்தினர் தங்களுக்கு ஏற்ற இணையரை அடையாளம் காணலாம்,” என மேட்ரிமோனி.காம் தளத்தின் தலைமை மார்க்கெட்டிங் அதிகாரி அர்ஜுன் பாட்டியா தெரிவித்துள்ளார்.

Rainbow Luv செயலியின் ஹைலைட்ஸ்

ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஆப்பிள் ஐஓஎஸ் இயங்குதளம் கொண்ட போன்களில் இந்த செயலியை இலவசமாக இன்ஸ்டால் செய்து பயன்படுத்தலாம். கட்டணமில்லா இலவச பயன்பாட்டாளர்களுக்கு என சில பலன்களையும் இந்த செயலி வழங்குகிறது.





>இலவசமாக இந்த செயலியில் பயனர்கள் புரோஃபைல் உருவாக்கிக் கொள்ளலாம்.

>அதன் மூலம் தங்களுக்கான இணையர்களை தங்களது விருப்பத்திற்கு ஏற்ற வகையில் தேடி, அடையாளம் காணலாம்.

>சுமார் 45-க்கும் மேற்பட்ட பாலின ஐடென்டிகள் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அதன் கீழ் ஓரியன்டேஷன் டேகுகள் மற்றும் Pronoun-களும் உள்ளன.

>பாதுகாப்பு மற்றும் நம்பகத்தன்மைக்காக வேண்டி 100 சதவீதம் அரசினால் வழங்கப்பட்ட அடையாள அட்டைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு புரோஃபைல் வெரிஃபிகேஷன் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

>இதில் உள்ள மேம்பட்ட ஃபில்டர் தேடுதல் அம்சத்தின் மூலம் வயது, பாலினம், மொழி, தொழில் உள்ளிட்டவற்றை சார்ந்து பயனர்கள் இணையரை தேடலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

>போட்டோக்களை மறைத்து வைக்கும் ஹைடிங் வசதியும் இதில் உள்ளது.

>பயனர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற வகையில் இணையரை பரிந்துரை செய்யும் அம்சமும் இதில் உள்ளது.

>முக்கியமாக இந்த செயலியில் பயனர்கள் பதிவு செய்யும் போது செல்ஃபி படங்களை அப்லோட் செய்வது அவசியம். இது பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மேட்ரிமோனி தளம் தெரிவித்துள்ளது.

>ப்ரீமியம் சந்தா செலுத்தும் நபர்கள் நேரடியாக தங்களுக்கு விருப்பமான பயனர்களுடன் ‘Chat’ செய்யும் வசதி கிடைக்கிறதாம்.





மேலும் விவரங்களுக்கு: https://www.matrimony.com