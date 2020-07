இன்று முதல் பிரான்ஸ், அமெரிக்காவுக்கு விமானச் சேவை தொடக்கம்!

கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் சர்வதேச விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தன. இந்த நிலையில் ஜூலை 17-ம் தேதி முதல் சர்வதேச விமானங்கள் இயக்கப்பட பிரான்ஸ் மற்றும் அமெரிக்காவுடன் இருதரப்பு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளதாக சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார். விரைவில் ஜெர்மனி, யூகே ஆகிய பகுதிகளுக்கும் விமானச் சேவை தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு மற்றும் பாரீஸ் இடையே 28 விமானங்கள் இயக்கப்பட உள்ளது. ஏர் பிரான்ஸ் நிறுவனம் ஜூலை 18-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் 1-ம் தேதி வரை இந்த விமானங்களை இயக்க உள்ளது. அதேபோல் ஜூலை 17-ம் தேதி முதல் 31-ம் தேதி வரை யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் 18 விமானங்களை இந்தியா மற்றும் நியூயார்க் இடையே இயக்க உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார். யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் டெல்லி, நெவார்க் இடையே தினசரி விமானச் சேவையையும் டெல்லி, சான் பிரான்சிஸ்கோ இடையே வாரத்திற்கு மூன்று முறையும் விமானங்களை இயக்க உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

கொரோனா வைரஸ் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக மார்ச் மாதம் 23-ம் தேதி முதல் சர்வதேச விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.

கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களுக்குப் பின்னர் மே மாதம் 25-ம் தேதி உள்நாட்டு பயணிகள் விமானச் சேவை தொடங்கப்பட்டது. இருப்பினும் 33 சதவீத விமான சேவை மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து ஜூன் மாதம் 26-ம் தேதி விமான சேவைக்கான வரம்பு 33 சதவீதத்திலிருந்து 45 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டது. “இந்த ஆண்டு தீபாவளி சமயத்தில் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் 55-60 சதவீதம் வரை இயக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம்,” என்று ஹர்தீப் சிங் பூரி செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

