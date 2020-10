அக்டோபர் 16 முதல் ஃபிளிப்கார்ட் ‘பிக் பில்லியன் டேஸ்’ தள்ளுபடி விற்பனை துவக்கம்!

ஃபிளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் ஆண்டு சிறப்பு விற்பனையான ‘தி பிக் பில்லியன் டேஸ்’, ‘The Big Billion Days' அக்டோபர் 16 ம் தேதி துவங்கி 21 ம் தேதி வரை நடைபெறும்.

நாடு கொரோனா தொற்றின் பாதிப்பை எதிர்கொண்டு வரும் நிலையில், இ-காமரஸ் விற்பனைக்கான அதிகரித்திருக்கும் சூழலில் இந்த விற்பனை நடைபெறுகிறது.

இந்த ஆறு நாள் விற்பனை இந்திய இ-காமர்ஸ் துறையின் வலிமையை அறிய உதவும் என்று கருதப்படுகிறது. ஏற்கனவே உள்ள வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் புதிய வாடிக்கையாளர்கள் ஆன்லைனில் பொருட்கள் வாங்க 'பிக் பில்லியன் டேஸ்' விற்பனை உதவும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த ஆறு நாள் விற்பனை பண்டிகைக் காலத்திற்கான சரியான துவக்கமாக அமையும் என்று பிளிப்கார்ட் தெரிவித்துள்ளது. “பிக் பில்லியன் டேஸ் விற்பனை, இதற்கு முன் இல்லாத கொண்டாட்டமாக, பண்டிகைக் கால உற்சகாமாக, பண்டிகை கால தயாரிப்புக்கான ஊக்கமாக அமையும் என்று பிளிப்கார்ட் குழும் சி.இ.ஓ கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார். இந்த விற்பனை நிகழ்வு, 70,000 நேரடி வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பருவகால வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்றும் ஃபிளிப்கார்ட் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த ஆறு மாத காலத்தில், ஆயிரக்கணக்கான புதிய விற்பனையாளர்கள் தனது மேடையில் இணைந்துள்ளதாகவும், அவர்களின் இ-காமர்ஸ் பயணத்திற்கு வழிகாட்டுவதோடு, குறைந்த காலத்திற்கு விளம்பரம், பொருள்கள் பட்டியல் போன்றவற்றுக்கான வர்த்தக உதவியையும் வழங்கி வருவதாக ஃபிளிப்கார்ட் தெரிவித்துள்ளது.

பண்டிகைக் காலத்தின் போது விற்பனையாளர்கள் அதிக பட்ச பலன் பெறும் வகையில், பல்வேறு ஆன்லைன் பயிற்சிகளையும் நிறுவனம் நடத்தியுள்ளது. தனது விநியோக சங்கிலியை வலுவாக்கும் வகையில் ஃபிளிப்கார்ட், 50,000க்கும் மேற்பட்ட மளிகைக் கடைகளை இணைந்துள்ளது. இதன் மூலம் 850 நகரங்களில், பொருட்களை டெலிவரி செய்வது மேம்படும். “இந்த பண்டிகைக் கால விற்பனை, நுகர்வோருக்கு மதிப்பான சேவை அளிப்பது, சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கான வளர்ச்சி வாய்ப்புகள் மற்றும் இ-காமர்ஸ் மூலமான வேலைவாய்ப்பை உருவாக்குவதில் தனது ஈடுபாட்டில் கவனத்தை தொடர்கிறது,” என கல்யாண் கிருஷ்ணமூர்த்தி கூறியுள்ளார். ஃபிளிப்கார்ட் தனது மேடையில் புதிய வசதியான பணம் செலுத்தும் வாய்ப்பை உருவாக்கி இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் நிறுவனம் சொந்த பேமெண்ட் வசதியான போன்பே’வை கொண்டிருந்தாலும், கேஷ்பேக் சலுகை அளிப்பதற்காக பேடிஎம்முடன் கைகோர்த்துள்ளது. ஆங்கில கட்டுரையாளர்: திம்மையா பூஜாரி | தமிழில் – சைபர்சிம்மன் ALSO READ 209 சிறுதொழில் முனைவர்களை கோடீஸ்வரர்கள் ஆக்கிய 'அமேசான் பிரைம்டே சேல்’

