Business

Gold Rate Chennai: தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.85,000-ஐ தாண்டியது - புதிய உச்சத்தில் வெள்ளி!

Jai s717 Stories
Saturday September 27, 2025 , 2 min Read

ஆபரணத் தங்கம் விலை மீண்டும் ரூ.85,000-ஐ தாண்டி இருப்பது நகை வாங்க விழைவோருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதேவேளையில், வெள்ளி விலையும் வரலாறு காணாத புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது.

சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.40 உயர்ந்து ரூ.10,550 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.320 உயர்ந்து ரூ.84,400 ஆகவும் இருந்தது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.43 உயர்ந்து ரூ.11,509 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.344 உயர்ந்து ரூ.92,072 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.720 உயர்ந்துள்ளது. சவரன் விலை ரூ.85,000-ஐ மீண்டும் தாண்டியுள்ளது. எனவே, சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். அதேவேளையில், வெள்ளி விலை இன்று வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.

தங்கம் விலை நிலவரம் - சனிக்கிழமை (27.9.2025):

சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.90 உயர்ந்து ரூ.10,640 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.720 உயர்ந்து ரூ.85,120 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.99 உயர்ந்து ரூ.11,608 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.792 உயர்ந்து ரூ.92,864 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.

வெள்ளி விலை:

சென்னையில் இன்று (27.9.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.6 உயர்ந்து ரூ.159 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.6,000 உயர்ந்து ரூ.1,59,000 ஆகவும் புதிய உச்சத்தில் விற்பனை ஆகிறது.

தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?

சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி காணும்போதெல்லாம் தங்கம் விலை உயரும். அந்த வகையில், தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.67 ஆக கடும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது.

பங்குச் சந்தையிலும் மீண்டும் தடுமாற்றம் நிலவுவதால், தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்து, ஆபரணத் தங்கம் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இதேபோல், வெள்ளி மீதான முதலீடும் அதிகரித்து வருவதால், வெள்ளி விலை புதிய உச்சங்களை தொடருவது இனி வாடிக்கையாகும் என வர்த்தகர்கள் கூறுகின்றனர்.

தங்கம் விலை @ சென்னை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,640 (ரூ.90 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.85,120 (ரூ.720 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,608 (ரூ.99 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.92,864 (ரூ.792 உயர்வு)

தங்கம் விலை @ மும்பை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,640 (ரூ.90 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.85,120 (ரூ.720 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,608 (ரூ.99 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.92,864 (ரூ.792 உயர்வு)

Edited by Induja Raghunathan