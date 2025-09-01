Gold Rate Chennai: உச்சமோ உச்சம்... ரூ.77,500-ஐ தாண்டியது தங்கம் விலை!
ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்றும் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டு, நகை வாங்க விழைவோருக்கு அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. சவரன் விலை தற்போது ரூ.77,500-ஐ தாண்டிவிட்டது.
சென்னையில் சனிக்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.85 உயர்ந்து ரூ.9,620 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.680 உயர்ந்து ரூ.76,960 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.93 உயர்ந்து ரூ.10,494 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.774 உயர்ந்து ரூ.83,952 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.
டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சியால் ஆபரணத் தங்கம் விலை வரலாறு காணாத உயர்வை எட்டியுள்ளது. விரைவில் ஒரு கிராம் விலை ரூ.10,000-ஐ தொடும், என அஞ்சப்படுகிறது. சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். வெள்ளி விலையும் இன்று புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
தங்கம் விலை நிலவரம் - திங்கள்கிழமை (1.9.2025):
சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.85 உயர்ந்து ரூ.9,705 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.680 உயர்ந்து ரூ.77,640 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.93 உயர்ந்து ரூ.10,588 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.774 உயர்ந்து ரூ.84,704 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
வெள்ளி விலை:
சென்னையில் இன்று (1.9.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.136 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1000 உயர்ந்து ரூ.1,36,000 ஆகவும் வரலாறு காணாத உச்சத்தில் விற்பனை ஆகிறது.
தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?
சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.27 அளவில் வரலாறு காணாத உச்சம் பெற்றுள்ளது. இதுவே, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணம். குறிப்பாக, அமெரிக்காவின் 50% வரிவிப்பு என்பது இந்திய தொழில் துறையையும், பங்குச் சந்தையையும் தடுமாற்றம் காண வைத்துள்ளது. இதுவும், தங்கம் விலை உயர்வுக்கு முக்கியக் காரணம்.
தங்கம் விலை @ சென்னை
> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,705 (ரூ.85 உயர்வு)
> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.76,640 (ரூ.680 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,588 (ரூ.93 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.84,704 (ரூ.774 உயர்வு)
தங்கம் விலை @ மும்பை
> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,705 (ரூ.85 உயர்வு)
> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.76,640 (ரூ.680 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,588 (ரூ.93 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.84,704 (ரூ.774 உயர்வு)
Edited by Induja Raghunathan