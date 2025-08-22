Brands
Business

Gold Rate Chennai: தங்கம் விலை சற்றே சரிவு - உச்சத்தில் வெள்ளி விலை!

ஆபரணத் தங்கம் சவரன் விலையில் கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றம் இறக்கமாக உறுதித் தன்மையின்றி வர்த்தகப் போக்கு இருப்பது நகை வாங்க விழைவோருக்கு குழப்பத்தை தந்துள்ளது.

Gold Rate Chennai: தங்கம் விலை சற்றே சரிவு - உச்சத்தில் வெள்ளி விலை!

Friday August 22, 2025 , 2 min Read

ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று சற்றே குறைந்துள்ளது நகை வாங்க விழைவோருக்கு நிம்மதி தந்துள்ளது. எனினும், எதிர்பாராத வகையில் வெள்ளி விலை உச்சம் தொட்டுள்ளது.

சென்னையில் வியாழக்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.9,230 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.73,840 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.60 உயர்ந்து ரூ.10,075 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.480 உயர்ந்து ரூ.80,600 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

ஆபரணத் தங்கம் சவரன் விலையில் கடந்த சில நாட்களாக ஏற்றம் இறக்கமாக உறுதித் தன்மையின்றி வர்த்தகப் போக்கு இருப்பது நகை வாங்க விழைவோருக்கு குழப்பத்தை தந்துள்ளது. எனினும், தங்கம் விலை ரூ.74,000-க்கு கீழாகவே நீடிக்கிறது. சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். வெள்ளி விலை இன்று உச்சம் தொட்டுள்ளது.

தங்கம் விலை நிலவரம் - வெள்ளிக்கிழமை (22.8.2025):

சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.15 குறைந்து ரூ.9,215 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.120 குறைந்து ரூ.73,720 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.22 குறைந்து ரூ.10,053 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.176 குறைந்து ரூ.80,424 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
gold rate today

வெள்ளி விலை:

சென்னையில் இன்று (22.8.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.2 உயர்ந்து ரூ.128 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.2000 உயர்ந்து ரூ.1,28,000 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.


தங்கம் விலை குறைவு ஏன்?

சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு சற்றே மீண்டுள்ளது. சர்வதேச பங்குச் சந்தையிலும், இந்திய பங்குச் சந்தையிலும் கலவையான போக்கு நிலவுகிறது. இதன் எதிரொலியாக, தங்கம் விலை சற்றே குறைந்துள்ளது.

தங்கம் விலை @ சென்னை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,215 (ரூ.15 குறைவு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.73,720 (ரூ.120 குறைவு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,053 (ரூ.22 குறைவு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.80,424 (ரூ.176 குறைவு)

தங்கம் விலை @ மும்பை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,215 (ரூ.15 குறைவு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.73,720 (ரூ.120 குறைவு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,053 (ரூ.22 குறைவு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.80,424 (ரூ.176 குறைவு)

Edited by Induja Raghunathan