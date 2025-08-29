Gold Rate Chennai: தங்கம் விலை புதிய உச்சம்; சவரன் ரூ.75,760-க்கு விற்பனை - வாடிக்கையாளர்கள் அதிர்ச்சி!
ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது நகை வாங்க விழைவோருக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது.
சென்னையில் வியாழக்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.15 உயர்ந்து ரூ.9,405 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.120 உயர்ந்து ரூ.75,240 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.16 உயர்ந்து ரூ.10,260 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.128 உயர்ந்து ரூ.82,080 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.
ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.520 அதிகரித்துள்ளது. சவரன் விலை ரூ.76,000-ஐ நெருங்கும் அளவுக்கு உள்ளது. எனவே, சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். வெள்ளி விலையும் இன்று உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
தங்கம் விலை நிலவரம் - வெள்ளிக்கிழமை (29.8.2025):
சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.65 உயர்ந்து ரூ.9,470 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.520 உயர்ந்து ரூ.75,760 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.70 உயர்ந்து ரூ.10,330 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.560 உயர்ந்து ரூ.82,640 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
வெள்ளி விலை:
சென்னையில் இன்று (29.8.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.131 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1000 உயர்ந்து ரூ.1,31,000 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?
சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு தடுமாற்றத்திலேயே உள்ளது. சர்வதேச பங்குச் சந்தையிலும், இந்திய பங்குச் சந்தையிலும் மீண்டும் கவலையான போக்கு நிலவுகிறது.
குறிப்பாக, இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் 50% வரிவிப்பு அமலுக்கு வந்துள்ளது. இதுவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. பாதுகாப்பு கருதி தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரித்து, தங்கத்தின் தேவையும் சர்வதேச அளவில் உயர்ந்துள்ளது. இதனால், ஆபரணத் தங்கம் வரலாறு காணாத உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
தங்கம் விலை @ சென்னை
> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,470 (ரூ.65 உயர்வு)
> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.75,760 (ரூ.520 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,330 (ரூ.70 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.82,640 (ரூ.560 உயர்வு)
