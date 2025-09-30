Sidebar is Loading...
Business

தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.720 உயர்ந்துள்ளது. சவரன் விலை ரூ.86,880 ஆக உள்ளது. அதேபோல், வெள்ளி விலையும் வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதற்கு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பின் சரிவே முதன்மைக் காரணம்.

Gold Rate Chennai: இன்று ஒரே நாளில் ரூ.720 உயர்ந்து ரூ.87,000-ஐ நெருங்கும் தங்கம் ‘ஷாக்’ விலை

Tuesday September 30, 2025 , 2 min Read

ஆபரணத் தங்கம் விலை அதிர்ச்சி அளிக்கும் வகையில் புதிய உச்சம் தொட்டுள்ளது. சவரன் விலை ரூ.87,000-ஐ நெருங்கி இருப்பது நகை வாங்க விழைவோருக்கு ஷாக் தந்துள்ளது.

சென்னையில் திங்கள்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் இருமுறை தங்கம் விலை உயர்ந்தது. 22 காரட் தங்கம் விலை ரூ.10,770 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.86,160 ஆகவும் இருந்தது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.11,749 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.93,992 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.720 உயர்ந்துள்ளது. சவரன் விலை ரூ.86,880 ஆக உள்ளது. அதேபோல், வெள்ளி விலையும் வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதற்கு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பின் சரிவே முதன்மைக் காரணம். சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள்.

தங்கம் விலை நிலவரம் - செவ்வாய்க்கிழமை (30.9.2025):

சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.90 உயர்ந்து ரூ.10,860 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.720 உயர்ந்து ரூ.86,880 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.99 உயர்ந்து ரூ.11,848 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.792 உயர்ந்து ரூ.94,784 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
gold rate today

வெள்ளி விலை:

சென்னையில் இன்று (30.9.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.161 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1,000 உயர்ந்து ரூ.1,61,000 ஆகவும் புதிய உச்சத்தில் விற்பனை ஆகிறது.

தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?

சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி காணும்போதெல்லாம் தங்கம் விலை உயரும். அந்த வகையில், தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.75 ஆக வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. இத்துடன், தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரித்து வருவதால் ஆபரணத் தங்கம் விலையும் வரலாறு காணாத உச்சங்களை தொட்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை @ சென்னை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,860 (ரூ.90 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.86,880 (ரூ.720 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,848 (ரூ.99 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.94,784 (ரூ.792 உயர்வு)

தங்கம் விலை @ மும்பை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,860 (ரூ.90 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.86,880 (ரூ.720 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,848 (ரூ.99 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.94,784 (ரூ.792 உயர்வு)

Edited by Induja Raghunathan