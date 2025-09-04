Brands
Business

Gold Rate Chennai: இன்று 1 சவரன் ரூ.80 குறைந்து தங்கம் விலை ரூ.78,000-க்கு மேல் நீடிக்கிறது!

ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று சற்றே குறைந்தாலும் கூட, தற்போது சவரன் விலை ரூ.78,000-க்கு மேலாகவே நீடிக்கிறது. அடுத்த சில தினங்களில் விலை குறையக் கூடும் என எதிர்பார்ப்படுகிறது.

677 Stories
Thursday September 04, 2025 , 2 min Read

அதிரடியாக உயர்ந்து வந்த ஆபரணத் தங்கம் விலை இப்போது சற்றே தணிந்திருப்பது நகை வாங்க விழைவோருக்கு ஆறுதல் தகவலாக உள்ளது.

சென்னையில் புதன்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.80 உயர்ந்து ரூ.9,805 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.640 உயர்ந்து ரூ.78,440 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.88 உயர்ந்து ரூ.10,697 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.704 உயர்ந்து ரூ.85,576 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று சற்றே குறைந்தாலும் கூட, தற்போது சவரன் விலை ரூ.78,000-க்கு மேலாகவே நீடிக்கிறது. அடுத்த சில தினங்களில் விலை குறையக் கூடும் என எதிர்பார்ப்படுகிறது. சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் ஏதுமில்லை.

தங்கம் விலை நிலவரம் - வியாழக்கிழமை (4.9.2025):

சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.10 குறைந்து ரூ.9,795 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.80 குறைந்து ரூ.78,360 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.11 குறைந்து ரூ.10,686 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.88 குறைந்து ரூ.85,488 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
gold rate today

வெள்ளி விலை:

சென்னையில் இன்று (4.9.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.137 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1,37,000 ஆகவும் மாற்றமின்றி விற்பனை ஆகிறது.


தங்கம் விலை குறைவு ஏன்?

சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.09 என்ற அளவில் இருக்கிறது. பங்குச் சந்தை வர்த்தகம் மீண்டு வருவதால் தங்கத்தின் மீதான முதலீடு சற்றே குறையத் தொடங்கியிருக்கிறது. இதுவே, தங்கம் விலை மென்மேலும் அதிகரிக்காமல், சற்று குறைய காரணம்.

தங்கம் விலை @ சென்னை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,795 (ரூ.10 குறைவு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.78,360 (ரூ.80 குறைவு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,686 (ரூ.11 குறைவு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.85,488 (ரூ.88 குறைவு)

தங்கம் விலை @ மும்பை

Edited by Induja Raghunathan