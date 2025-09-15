Gold Rate Chennai: இறங்கு முகம் காணும் தங்கம் விலை - இது தொடருமா?
வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டிய தங்கம் கடந்த இரு வர்த்தக தினங்களாக சற்றே இறங்கு முகம் கண்டு வருகிறது. இந்தப் போக்கு தொடருமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சென்னையில் சனிக்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.20 குறைந்து ரூ.10,220 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.160 குறைந்து ரூ.81,760 ஆகவும் இருந்தது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.11,171 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.89,192 ஆகவும் மாற்றமின்றி விற்பனை ஆனது.
தங்கம் விலை இன்று ரூ.80 மட்டுமே குறைந்தது. சவரன் விலை ரூ.81,680 ஆக உள்ளது. வரும் நாட்களில் தங்கம் விலை உயரவே வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. எனவே, சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் ஏதுமில்லை.
தங்கம் விலை நிலவரம் - திங்கள்கிழமை (15.9.2025):
சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.10 குறைந்து ரூ.10,210 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.80 குறைந்து ரூ.81,680 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.11 குறைந்து ரூ.11,138 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.88 குறைந்து ரூ.89,104 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
வெள்ளி விலை:
சென்னையில் இன்று (15.9.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.143 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1,43,000 ஆகவும் மாற்றமின்றி விற்பனை ஆகிறது.
தங்கம் விலை இனி?
சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.28 என்ற அளவில் கடும் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. இதன் எதிரொலியாகவே அடுத்தடுத்த வர்த்தக நாட்களில் தங்கம் விலை மீண்டும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக வர்த்தகர்கள் கணித்துள்ளனர்.
தங்கம் விலை @ சென்னை
> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,210 (ரூ.10 குறைவு)
> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.81,680 (ரூ.80 குறைவு)
> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,138 (ரூ.11 குறைவு)
> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.89,104 (ரூ.88 குறைவு)
தங்கம் விலை @ மும்பை
> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,210 (ரூ.10 குறைவு)
> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.81,680 (ரூ.80 குறைவு)
> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,138 (ரூ.11 குறைவு)
> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.89,104 (ரூ.88 குறைவு)
Edited by Induja Raghunathan