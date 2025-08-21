Brands
Business

Gold Rate Chennai: சரிந்த வேகத்தில் எகிறிய தங்கம் விலை - ரூ.400 உயர்வு!

ஆபரணத் தங்கம் சவரன் விலை மீண்டும் ரூ.74,000-ஐ நெருங்கியுள்ளது. விலை உயர்வு போக்கு தொடருமா என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.

Jai s660 Stories
Thursday August 21, 2025 , 2 min Read

கடந்த மூன்று நாட்களாக சரிந்து வந்த ஆபரணத் தங்கம் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது, நகை வாங்க விழைவோருக்கு கலக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் புதன்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.55 குறைந்து ரூ.9,180 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.440 குறைந்து ரூ.73,440 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.60 குறைந்து ரூ.10,015 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.480 குறைந்து ரூ.80,120 ஆகவும் இருந்தது.

ஆபரணத் தங்கம் சவரன் விலை மீண்டும் ரூ.74,000-ஐ நெருங்கியுள்ளது. விலை உயர்வு போக்கு தொடருமா என்ற சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது. எனவே, சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். தற்போதைய சூழலில் தங்கம் விலையில் மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்பு உண்டு. எனவே, முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். வெள்ளி விலையும் இன்று ஓரளவு உயர்ந்துள்ளது.

தங்கம் விலை நிலவரம் - வியாழக்கிழமை (21.8.2025):

சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.50 உயர்ந்து ரூ.9,230 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.400 உயர்ந்து ரூ.73,840 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.60 உயர்ந்து ரூ.10,075 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.480 உயர்ந்து ரூ.80,600 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
gold rate today

வெள்ளி விலை:

சென்னையில் இன்று (21.8.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.126 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1000 உயர்ந்து ரூ.1,26,000 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.

தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?

சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு மீண்டும் தடுமாறத் தொடங்கியுள்ளது. சர்வதேச பங்குச் சந்தையிலும் கலவையான போக்கு நிலவுவதால் முதலீட்டாளர்கள் பார்வை மீண்டும் தங்கம் பக்கம் சாய்ந்துள்ளது. எனவே, ஆபரணத் தங்கம் விலையும் உயரத் தொடங்கியிருக்கிறது.

தங்கம் விலை @ சென்னை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,230 (ரூ.50 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.73,840 (ரூ.400 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,075 (ரூ.60 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.80,600 (ரூ.480 உயர்வு)

Edited by Induja Raghunathan