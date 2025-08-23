Brands
Business

Gold Rate Chennai: ரூ.74,500-ஐ கடந்து மீண்டும் ‘ஷாக்’ கொடுத்த தங்கம் விலை - வெள்ளியும் புதிய உச்சம்!

ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிலோ ரூ.1,30,000 என வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியிருப்பது அதிர்ச்சி தரும் தகவலாக உள்ளது.

Jai s660 Stories
Gold Rate Chennai: ரூ.74,500-ஐ கடந்து மீண்டும் ‘ஷாக்’ கொடுத்த தங்கம் விலை - வெள்ளியும் புதிய உச்சம்!

Saturday August 23, 2025 , 2 min Read

ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று மீண்டும் ரூ.74,500-ஐ கடந்துள்ளது, நகை வாங்க விழைவோருக்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. வெள்ளி விலையும் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.

சென்னையில் வெள்ளிக்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.15 குறைந்து ரூ.9,215 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.120 குறைந்து ரூ.73,720 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.22 குறைந்து ரூ.10,053 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.176 குறைந்து ரூ.80,424 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

ஆபரணத் தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு ரூ.800 அதிகரித்துள்ளது. வெள்ளி விலை கிலோ ரூ.1,30,000 என வரலாற்று உச்சத்தை எட்டியிருப்பது அதிர்ச்சி தரும் தகவலாக உள்ளது. சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் மட்டும் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள்.

தங்கம் விலை நிலவரம் - சனிக்கிழமை (23.8.2025):

சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.100 உயர்ந்து ரூ.9,315 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.800 உயர்ந்து ரூ.74,520 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.109 உயர்ந்து குறைந்து ரூ.10,162 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.872 உயர்ந்து ரூ.81,296 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
gold rate today

வெள்ளி விலை:

சென்னையில் இன்று (23.8.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.2 உயர்ந்து ரூ.130 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.2000 உயர்ந்து ரூ.1,30,000 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.

தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?

சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு வெகுவாக உயர்ந்துள்ளது. சர்வதேச பங்குச் சந்தையிலும், இந்திய பங்குச் சந்தையிலும் மீண்டும் சரிவுப் போக்கு நிலவுகிறது.

தற்போதைய பொருளாதாரச் சூழலைக் கருத்தில்கொண்டு பாதுக்காப்பு கருதி தங்கம் மீதான முதலீடு அதிகரிக்க ஆரம்பித்துள்ளது. இதன் தாக்கத்தால் தங்கத்தின் தேவை உயர்ந்து, ஆபரணத் தங்கம் விலை உயரத் தொடங்கியுள்ளது.

தங்கம் விலை @ சென்னை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,315 (ரூ.100 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.74,520 (ரூ.800 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,162 (ரூ.109 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.81,296 (ரூ.872 உயர்வு)

தங்கம் விலை @ மும்பை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,315 (ரூ.100 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.74,520 (ரூ.800 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,162 (ரூ.109 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.81,296 (ரூ.872 உயர்வு)

Edited by Induja Raghunathan