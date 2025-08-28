Brands
Business

Gold Rate Chennai: தொடரும் உச்சம்... ரூ.75,000+ ஆக நீடிக்கும் தங்கம் விலை!

Thursday August 28, 2025 , 2 min Read

ஆபரணத் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உச்சம் தொட்டு வருகிறது. தற்போது சவரன் விலை ரூ.75,000-க்கு மேலாக நீடிப்பது நகை வாங்க விழைவோருக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.

சென்னையில் புதன்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.9,390 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.75,120 ஆகவும் இருந்தது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.10,260 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.81,952 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.

ஆபரணத் தங்கம் விலை இந்த வாரம் முழுவதுமே ஏறுமுகம் கண்டுள்ளது. சவரன் விலை இரு தினங்களாக ரூ.75,000-க்கு மேலாக நீடித்து வருவதும் கவலை அளிக்கிறது. எனவே, சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம், என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் ஏதுமில்லை.

தங்கம் விலை நிலவரம் - வியாழக்கிழமை (28.8.2025):

சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.15 உயர்ந்து ரூ.9,405 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.120 உயர்ந்து ரூ.75,240 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேபோல், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.16 உயர்ந்து ரூ.10,260 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.128 உயர்ந்து ரூ.82,080 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
gold rate today

வெள்ளி விலை:

சென்னையில் இன்று (26.8.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.130 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1,30,000 ஆகவும் மாற்றமின்றி விற்பனை ஆகிறது.

தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?

சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு தடுமாற்றத்திலேயே உள்ளது. சர்வதேச பங்குச் சந்தையின் தாக்கம் மட்டுமின்றி, அமெரிக்காவின் கூடுதல் வரிவிதிப்பால் இந்திய பங்குச் சந்தையிலும் வீழ்ச்சி நிலவுகிறது. இதனால், தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்துள்ளதால், ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையும் உச்சம் தொட்டு வருகிறது.

தங்கம் விலை @ சென்னை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,405 (ரூ.15 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.75,240 (ரூ.120 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,260 (ரூ.16 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.82,080 (ரூ.128 உயர்வு)

தங்கம் விலை @ மும்பை

> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.9,405 (ரூ.15 உயர்வு)

> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.75,240 (ரூ.120 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,260 (ரூ.16 உயர்வு)

> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.82,080 (ரூ.128 உயர்வு)

Edited by Induja Raghunathan