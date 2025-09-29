Gold Rate Chennai: அடங்காத தங்கம் விலை மீண்டும் புதிய உச்சம் - சவரன் ரூ.85,600
தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.480 உயர்ந்துள்ளது. சவரன் விலை ரூ.85,600-ஐ எட்டியுள்ளது. எனவே, சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். வெள்ளி விலையும் இன்று வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
சென்னையில் சனிக்கிழமை சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.90 உயர்ந்து ரூ.10,640 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.720 உயர்ந்து ரூ.85,120 ஆகவும் இருந்தது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.99 உயர்ந்து ரூ.11,608 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.792 உயர்ந்து ரூ.92,864 ஆகவும் விற்பனை ஆனது.
தங்கம் விலை இன்று ஒரே நாளில் ரூ.480 உயர்ந்துள்ளது. சவரன் விலை ரூ.85,600-ஐ எட்டியுள்ளது. எனவே, சுப காரியங்களுக்கு மட்டும் அவசரம் எனில் நகை வாங்கலாம். முதலீடு என்று வரும்போது தனிப்பட்ட ஆலோசனை அவசியம் என்கின்றனர் வர்த்தக நிபுணர்கள். அதேவேளையில், வெள்ளி விலையும் இன்று வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டுள்ளது.
தங்கம் விலை நிலவரம் - திங்கள்கிழமை (29.9.2025):
சென்னையில் இன்று சில்லரை விற்பனைச் சந்தையில் 22 காரட் தங்கம் 1 கிராமின் விலை ரூ.60 உயர்ந்து ரூ.10,700 ஆகவும், ஒரு சவரன் விலை ரூ.480 உயர்ந்து ரூ.85,600 ஆகவும் இருக்கிறது. அதேவேளையில், 24 காரட் சுத்தத் தங்கம் 1 கிராம் விலை ரூ.65 உயர்ந்து ரூ.11,673 ஆகவும், சவரன் விலை ரூ.520 உயர்ந்து ரூ.93,384 ஆகவும் விற்பனை ஆகிறது.
வெள்ளி விலை:
சென்னையில் இன்று (29.9.2025) 1 கிராம் வெள்ளி விலை ரூ.1 உயர்ந்து ரூ.160 ஆகவும், ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1,000 உயர்ந்து ரூ.1,60,000 ஆகவும் புதிய உச்சத்தில் விற்பனை ஆகிறது.
தங்கம் விலை உயர்வு ஏன்?
சர்வதேச பொருளாதார சூழல், ரூபாய் - டாலர் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளால் தங்கம் விலையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி காணும்போதெல்லாம் தங்கம் விலை உயரும். அந்த வகையில், தற்போது, டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ.88.74 ஆக வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. தற்போது பங்குச் சந்தை மீண்டு வருவதால், இனி தங்கம் விலை குறைய வாய்ப்பு உள்ளதாக வர்த்தகர்கள் நம்புகின்றனர்.
தங்கம் விலை @ சென்னை
> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,700 (ரூ.60 உயர்வு)
> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.85,600 (ரூ.480 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,673 (ரூ.65 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.93,384 (ரூ.520 உயர்வு)
தங்கம் விலை @ மும்பை
> 22 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.10,700 (ரூ.60 உயர்வு)
> 22 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.85,600 (ரூ.480 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 1 கிராம் - ரூ.11,673 (ரூ.65 உயர்வு)
> 24 காரட் தங்கம் 8 கிராம் - ரூ.93,384 (ரூ.520 உயர்வு)
