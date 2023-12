Google Trends 2023: சருமப் பராமரிப்பு முதல் காஞ்சிபுரம் பட்டு வரை; கூகுள் கிட்ட எப்படிலாம் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க பாருங்க!

கூகுள் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தேடல் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் இந்தியர்களால் அதிக அளவில் தேடப்பட்ட செய்திகள், விளையாட்டு வீரர்கள், பிரபலங்கள், திரைப்படங்கள் உள்ளிட்டவை வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

தற்போது அந்த வரிசையில் ’How to.. (எப்படி..) என்ற தலைப்பின் கீழ் மக்கள் அதிகமாக தேடிய டாப் 10 தலைப்புகள் குறித்து பார்க்கலாம்...

1. சருமம், முடி பராமரிப்பு:

முன்பெல்லாம் கூகுளில் சமையல் சம்பந்தமான சந்தேகங்கள் அல்லது நோய் குறித்த சந்தேகங்கள் பற்றிய கேள்விகளை தான் பயனர்கள் அதிகம் கேட்டு வந்தனர். தற்போது எல்லாம் கூகுள் சர்ச் இன்ஜினில் சரும பராமரிப்பு மற்றும் கூந்தல் பராமரிப்பு குறித்த சந்தேகங்களுக்கு அதிக அளவில் தீர்வு தேடப்படுகிறது.

2023ம் ஆண்டில் வீட்டு வைத்தியம் மூலம் சருமம் மற்றும் கூந்தலுக்கு சூரியனால் ஏற்படும் பாதிப்பை எவ்வாறு தடுப்பது? (How to prevent sun damage for skin and hair with home remedies) என்பதையே மக்கள் அதிகம் தேடியுள்ளனர்.

2. யூடியூப் வியூஸ்:

ஆன்லைன் யுகத்தில் மில்லியன் கணக்கான இளம் தலைமுறையினர் சோசியல் மீடியாவில் கிடைக்கும் லைக்,ஷேர், கமெண்ட்கள் மீது அதிதீவிரமான ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். தற்போது சோசியல் மீடியா பிளாட்பார்ம்கள் புகழை மட்டுமல்ல, பணத்தை வாரித்தருவதால் கன்டென்ட் கிரியேட்டர்களின் சொர்க்கமாக மாறி வருகிறது. குறிப்பாக யூடியூப் மூலமாக பல்வேறு தரப்பினருக்கும் வருவாய் கிடைக்கிறது.

இதற்கான ஐடியாக்களை பலரும் கூகுள் மூலமாகவே பெறுகிறார்கள். அந்தவகையில், கூகுள் டாப் 10-இல் ‘How to’ பட்டியலில் யூடியூப்பில் எனது முதல் 5 ஆயிரம் பின்தொடர்பவர்களை எவ்வாறு அடைவது? (How to reach my first 5k followers on youtube) என்ற கேள்வி தான் 2வது இடம் பிடித்துள்ளது.

3. கபடி:

விளையாட்டுக்கள் சம்பந்தமான தேடலுக்கு எப்போதுமே கூகுளில் இடமுண்டு. கபடியில் சிறந்து விளங்குவது எப்படி? (How to get good at kabaddi?) என்ற கேள்வியை ஏராளமான இந்தியர்கள் கூகுளில் தேடியுள்ளனர்.

4. கார்:

கூகுள் தேடலில் கார் மைலேஜை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது? என்ற கேள்வி 4வது இடம் பிடித்துள்ளது.

5. செஸ்:

2023ம் ஆண்டு முழுவதுமே செஸ் விளையாட்டில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் தலைசிறந்து விளங்கினர். கிராண்ட் மாஸ்டர்களாக வெற்றி வாகை சூடி உலக அரங்கில் இந்தியாவிற்கு பெருமை சேர்த்து தந்தனர். இது பல பெற்றோர்களுக்கு ஊக்கமளித்துள்ளது போல் தெரிகிறது. அதனால் தான் பலரும் கூகுளில் செஸ் கிராண்ட்மாஸ்டர் ஆவது எப்படி? (How to become a chess grandmaster?) என்ற கேள்வியை அதிக முறை தேடியுள்ளனர்.

6.ரக்‌ஷா பந்தன்:

வட இந்தியாவில் மிகவும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படும் ரக்ஷா பந்தன் திருவிழா, சகோதர, சகோதரிகளுக்கான ரத்த உறவை வலுப்படுத்துகிறது. இந்த நாளில் சகோதரர்களுக்கு சகோதரிகள் ராக்கி கயிறு கட்டுவார்கள், அதனை ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக சகோதரர்கள் சகோதரிக்கு பரிசு பொருட்கள் அல்லது பணம் வழங்குவார்கள்.

Image Source: ShutterStock

ஆன்லைன் யுகத்தில் யாருக்கு என்ன மாதிரியான கிப்ட் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பெரும்பாலானோர் இணையத்தில் தான் தேடுகின்றனர். அந்த வகையில், ரக்‌ஷா பந்தனுக்கு சகோதரிக்கு என்ன மாதிரியான கிப்ட் கொடுத்து அசத்த வேண்டும் என்றும் கூகுளில் தேடப்பட்டுள்ளது. ’ரக்ஷாபந்தனில் என் சகோதரியை எப்படி ஆச்சரியப்படுத்துவது?’ (How to surprise my sister on rakshabandhan) என்ற கேள்வி 6வது இடம் பிடித்துள்ளது.

அடுத்த 4 இடங்களில் என்னென்ன?

ஒரிஜினல் காஞ்சிபுரம் பட்டுப் புடவையை கண்டறிவது எப்படி?, பான் உடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது எப்படி?, வாட்ஸ் அப் சேனலை உருவாக்குவது எப்படி?, இன்ஸ்டாகிராமில் ப்ளூ டிக் பெறுவது எப்படி? ஆகியவை அடுத்தடுத்த கூகுள் தேடல் பட்டியலில் இடங்களைப் பெற்றுள்ளன.