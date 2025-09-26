தமிழகத்தில் 1.4 கோடி மக்களின் வாழ்வை மாற்றியுள்ள HDFC வங்கி 'பரிவர்த்தன்' திட்டம்!
2015ம் ஆண்டு முதல் தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வரும் பரிவர்த்தன் திட்டம், மாநிலத்தின் 38 மாவட்டங்களில் 37 மாவட்டங்களை, அதில் 2 லட்சிய மாவட்டங்கள் மற்றும் 10 லட்சிய பஞ்சாயத்து ஒன்றியங்களை உள்ளடக்கிய வகையில் பரவலாக செயல்பட்டு வருகிறது.
இந்தியாவின் முன்னணி தனியார் வங்கியான HDFC வங்கி, தனது பெருநிறுவனங்கள் சமூகப் பொறுப்பு (CSR) பிரிவான 'பரிவர்த்தன்' மூலம், தமிழகத்தில் இதுவரை 1.4 கோடி மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றியுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
HDFC வங்கி பரிவர்த்தன் என்பது வங்கியின் சமூக முயற்சிகளை முன்னெடுத்துச் செல்லும் ஒரு பிரிவாகும். இது கிராமப்புற மேம்பாடு, கல்வி, திறன் மேம்பாடு மற்றும் வாழ்வாதார மேம்பாடு, சுகாதாரம் மற்றும் நிதி கல்வியறிவு மற்றும் இயற்கை வள மேலாண்மை ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் திட்டங்கள் மூலம் இந்தியா முழுவதும் மில்லியன் கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்பாகும்.
இது தொடர்பாக ஹெச்.டி.எஃப்.சி. வங்கி வெளியிட்டுள்ள செய்தி அறிக்கை வருமாறு,
பரிவர்த்தன் திட்டத்தின் கீழ் வங்கி தேர்வு செய்துள்ள 6 முக்கிய துறைகள்:
- கிராமிய மேம்பாடு
- கல்வி ஊக்குவிப்பு
- திறன் பயிற்சி மற்றும் வாழ்வாதார மேம்பாடு
- சுகாதாரம் மற்றும் மருத்துவம்
- நிதி குறித்த கல்வியறிவு மற்றும் அனைத்துப் பிரிவின் உள்ளடக்கம்
- இயற்கை வள மேலாண்மை
இவற்றில் தமிழகத்தில் கிராமிய மேம்பாடு, கல்வி, மற்றும் வாழ்வாதார மேம்பாடு என்பன அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பகுதிகளாகும். இதுவரை,
- 24,500 விவசாயிகள் பயன்பெற்றுள்ளனர்
- 13,750 மாணவர்கள் மற்றும் 1,478 பேர் தொழிற்பயிற்சி பெற்று பயனடைந்துள்ளனர்.
மாவட்ட அளவிலான செயல்பாடுகள்
83 கிராமங்களில் ஒட்டுமொத்த கிராம மேம்பாட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அரியலூர், கிருஷ்ணகிரி, ராணிப்பேட்டை, தென்காசி மற்றும் திருச்சி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கியது.
மற்ற மாவட்டங்களில் குறிப்பிட்ட தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு தொகுதி அடிப்படையிலான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன அவை: சென்னை, கோயம்புத்தூர், தர்மபுரி, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, கிருஷ்ணகிரி, நாகப்பட்டினம், நீலகிரி, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மற்றும் விருதுநகர் ஆகியவை.
முக்கியத் திட்டங்களும் அதன் தாக்கங்களும்:
விவசாயம் மற்றும் நீர் மேலாண்மை:
தண்ணீர் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்கின்ற விவசாயிகளுக்கு பண்ணை குளங்கள், காக்கை அணைகள், சிக்கனமான பாசன முறைகள், சோலார் பம்புகள் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
77 கிராமங்களில் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்க்கும் விவசாயம் ஊக்குவிக்கப்பட்டு, 2,605 பேர் பயன்பெற்றுள்ளனர்.
கல்வி மற்றும் உட்பிரவேசம்:
55க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் டிஜிட்டல் கல்வி வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கேளும் குறைபாடுடைய குழந்தைகளுக்கு சைகை மொழியில் ஏற்கத்தக்க STEM ஆய்வகங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
திறன் மேம்பாடு:
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 3 மாத வசதி கொண்ட பயிற்சி திட்டம் மூலம் 60% பேர் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர்.
பெண்கள் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரிக்கும் வாழை நார் பொருட்கள் IKEA போன்ற நிறுவனங்களால் வாங்கப்பட்டு உலக சந்தையில் செல்வாக்கு பெற்றுள்ளன.
மருத்துவம்:
‘பரிவர்த்தன் ஆன் வீல்ஸ்’ என்ற மருத்துவ வாகனம், சென்னை உள்ளிட்ட இடங்களில் 25,000க்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு மருத்துவ சேவைகள் வழங்கியுள்ளது.
தொடக்க நிறுவனங்கள் மற்றும் மேம்பாடு:
- 2017 முதல், IIT மெட்ராஸ், வில்க்ரோ, அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு ₹12.45 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- இதன் மூலம் 51 தொடக்க நிறுவனங்கள் நேரடி ஆதரவுப் பெற்றுள்ளன.
பெண்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் சமூக வலிமை:
மதுரை, மயிலாடுதுறை, திருநெல்வேலி, நாகப்பட்டினம் பகுதிகளில் 1,400 பெண்கள் மற்றும் 1,500 விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளனர்.
பட்டுப்புழு வளர்ப்பு (செரிகல்ச்சர்):
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 1,415 விவசாயிகள் பட்டுப் புழு வளர்ப்பில் பயிற்சி பெற்று வருமானம் பெறுகின்றனர்.
“பரிவர்த்தன் திட்டம் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திற்குமான தனித்துவமான தேவைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. விவசாயம் முதல் கல்வி, திறன் மேம்பாடு வரை பல துறைகளில் தமிழ்நாட்டில் ஆழமான தாக்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம்,” என எச்டிஎப்சிஐ வங்கியின் சமூக பொறுப்புத் தலைவர்," நுஸ்ரத் பதான் தெரிவித்தார்.
“வங்கி சேவைகளை தமிழ்நாடு முழுவதும் எளிதில் அடையக்கூடிய வகையில் விரிவாக்கம் செய்துள்ளோம். சமுதாய மாற்றத்திலும் நாங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்க விரும்புகிறோம்,” என்று திரு குமார் சஞ்சீவ், தமிழ்நாடு கிளை வங்கி தலைவர் தெரிவித்தார்.
தேசிய அளவிலான தாக்கம்:
2025 மார்ச் 31 நிலவரப்படி, எச்டிஎப்சிஐ வங்கி தனது CSR நடவடிக்கைகளில் ₹1,068 கோடி செலவு செய்துள்ளது. பரிவர்த்தன் திட்டத்தின் மூலம் இந்தியாவெங்கும் 10.56 கோடி மக்களின் வாழ்க்கையில் நேரடி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த திட்டங்கள் சமூகத்தில் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், தொழில்நுட்ப, தொழிற் பயிற்சி, விவசாய வளர்ச்சி, மகளிர் முன்னேற்றம் போன்ற துறைகளில் தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு வங்கி உறுதியான பங்காற்றி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.