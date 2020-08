ஆறில் மூழ்கிய இருவரை தங்கள் சேலையை வீசிக் காப்பாற்றிய 3 பெண்கள்!

தமிழகத்தின் கொட்டரை கிராமத்தின் அணையில் மூழ்கிக் கொண்டிருந்த இரண்டு இளைஞர்களை அக்கிராமத்துப் பெண்கள் மூவர் காப்பாற்றியுள்ளனர். இந்தப் பெண்கள் தங்களது புடவையைப் பயன்படுத்தி இளைஞர்களை மீட்டுள்ளனர். ஆகஸ்ட் மாதம் 6-ம் தேதி சிறுவாச்சூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12 இளைஞர்கள் கொட்டரை நீர்த்தேக்கத்தின் அருகே கிரிக்கெட் விளையாடச் சென்றுள்ளனர். ஆதனூரைச் சேர்ந்த 38 வயது செந்தமிழ் செல்வி, 34 வயது முத்தம்மாள், 34 வயது ஆனந்தவல்லி ஆகிய மூவரும் அதே பகுதியில் குளித்து, தங்களது உடைகளை துவைத்து முடித்து கிளம்பத் தயாராக இருந்துள்ளனர். “நாங்கள் வீடு திரும்பத் தயாரானபோதுதான் அவர்கள் கூட்டமாக வருவதைப் பார்த்தோம். அந்தப் பகுதியை சுற்றிப்பார்த்தார்கள். இங்கே குளிக்கலாமா என்று கேட்டார்கள். தண்ணீர் அதிக ஆழமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் அவர்களை எச்சரித்தோம். ஆனால் எப்படியோ நான்கு இளைஞர்கள் நீரில் குதித்துவிட்டனர்,” என்று ‘தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்’ இடம் செந்தமிழ் செல்வி தெரிவித்தார். மருதையாற்றின் குறுக்கே 108 கோடி ரூபாய் செலவில் கொட்டரை நீர்த்தேக்கம் கட்டப்பட்டுள்ளது. தொடர் மழை காரணமாக கடந்த சில வாரங்களில் நீர்த்தேக்கத்தில் தண்ணீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளதால் குதித்த இளைஞர்கள் மூழ்கத் தொடங்கினார்கள். “நாங்கள் சற்றும் யோசிக்காமல் எங்கள் புடவையை தண்ணீரில் வீசினோம். இரண்டு பேரை எங்களால் காப்பாற்ற முடிந்தது. மற்ற இருவரையும் நாங்கள் காப்பாற்ற முயற்சித்தபோதும் மூழ்கிவிட்டனர். நாங்கள் தண்ணீருக்குள் இருந்தோம். ஆனாலும் அவர்களை நெருங்க முடியவில்லை,” என்றார். இந்த மூன்று பெண்களும் தங்களது சமயோஜித புத்தியால் கார்த்திக், செந்தில்வேலன் ஆகிய இருவரையும் காப்பாற்றியுள்ளனர். பவித்ரன் மற்றும் பயிற்சி மருத்துவரான ரஞ்சித் இருவரும் நீரில் மூழ்கிவிட்டனர்.

நெட்டிசன்கள் இந்தப் பெண்களின் செயலை பாராட்டி டிவிட்டரில் பதிவிட்டனர். தமிழகத்தில் ஜூன் 1-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 10-ம் தேதி வரை இந்த பருவமழை காலத்தில் 56 சதவீதம் அதிக மழைப்பொழிவு கிடைத்துள்ளதாகவும் பெரும்பாலான நீர்த்தேக்கங்களில் தண்ணீர் அளவு அதிகரித்திருப்பதாகவும் சமீபத்திய அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இது அந்தந்தப் பகுதிகளில் வசிப்போரிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கட்டுரை: THINK CHANGE INDIA

