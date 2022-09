உபர் ரைடில் செலுத்திய எக்ஸ்ட்ரா கட்டணத்தை திரும்பப் பெறுவது எப்படி?

உபர் மூலம் கார் அல்லது ஆட்டோ புக் செய்யும் போது வழித்தடம் பற்றிய தகவல்கள் தெளிவாக பயனர்களுக்கு காண்பிக்கப்படும். சில சமயங்களில் டிராபிக் போன்ற காரணங்களுக்காக ஜிபிஎஸ்-இல் காண்பிக்கப்படும் நீண்ட வழித்தடத்தை உபர் ஓட்டுநர் நேர்ந்தெடுத்தால் இனி நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்த பணத்தை திரும்ப பெறமுடியும் தெரியுமா?

உபெரில் எக்ஸ்டிரா பணத்தை வசூலிக்கும் வழிகள்

அதுகுறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்...





உலக அளவில் பிரபலமான வாடகை டாக்ஸி மற்றும் ஆட்டோ சேவையான உபர் இந்தியாவிலும் லட்சக்கணக்கான மக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவைப் பொறுத்தவரை ரயில், பேருந்து போன்ற பொது போக்குவரத்து பிரபலமானதாக இருந்தாலும், விரைவான மற்றும் சொகுசான பயணங்களை விரும்புவோரின் முதல் சாய்ஸ் கால் டாக்ஸி ஆகும்.





இந்தியாவில் உபர், ஓலா போன்ற நிறுவனங்களின் கால் டாக்ஸி அல்லது ஆட்டோ புக் செய்யும் போது, ரைடர் இறங்க வேண்டிய இடத்தை ஓட்டுநர்கள் அறிந்து கொண்டு டிரிப்பை முன்கூட்டியே கேன்சல் செய்யும் நடைமுறைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வந்தது.





தற்போது ரைடர் எங்கு இறக்கப்போகிறார் என்பதை முன்கூட்டியே தெரிந்த கொண்ட பிறகே உபர் ஓட்டுநர்கள் சவாரிக்கு ‘ஓ.கே’ சொல்லும் அளவிற்கு ஆப் அப்டேட் செய்யப்பட்டதை அடுத்து பிரச்சனைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது.





ஆனால், உபர் பயணத்தின் போது பெரும்பாலான பயணிகள் சந்திக்கக்கூடிய மற்றொரு பிரச்சனைக்கான தீர்வுகளை நாங்கள் கொடுத்துள்ளோம்...

எக்ஸ்ட்ரா கட்டணத்தை திரும்ப பெறுவது எப்படி?

ஜிபிஎஸ் நீண்ட வழியைக் காண்பிக்கும் போது, ​​அது சோர்வாகவும் வெறுப்பாகவும் இருக்கலாம், ஏனெனில் பயணத்தின் முடிவில் கட்டணம் கணிசமாக அதிகரிக்கிறது. இதுபோன்ற சமயங்களில் உபர் டிரைவர் எளிதாக செல்லக்கூடிய பாதையில் செல்லாமல், அதிக தூரம் சுற்றிக்கொண்டு செல்லக்கூடிய வழியில் பயணித்தால், அவர் உங்களிடம் வசூலித்த அதிக கட்டணத்தை திரும்ப பெற என்ன மாதிரியான நடவடிக்கையை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்.





நீண்ட வழித்தடங்களுக்கு நிறுவனம் அதிக கட்டணம் வசூலித்தால், Uber நிறுவனத்திடம் இருந்து வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவது எப்படி என்பது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:





1. உபர் ஆப்பை டவுன்லோடு செய்து, அதில் “கணக்கு” (Account) என்பதை தேர்வு செய்யவும்.





2. அடுத்ததாக ’பயணங்கள்’ (Trips) என்பதை தேர்வு செய்யவும். இதில் நீங்கள் உபர் ஆப் மூலமாக எத்தனை முறை, எங்கெல்லாம் பயணம் செய்துள்ளீர்கள் என்ற விவரங்கள் இடம் பெற்றிருக்கும்.





3. அந்த பயண லிஸ்டில் இருந்து உங்கள் உபர் டிரைவர் நீண்ட தூரம் கொண்ட மாற்றுப் பாதையில் பயணித்ததற்காக அதிக கட்டணம் வசூலித்த பயணத்தை தேர்வு செய்யவும்.





4.இப்போது காண்பிக்கப்படும் நிறைய ஆப்ஷனில் இருந்து கீழ் நோக்கி ஸ்க்ரோலிங் செய்து ’பயண உதவியைப் பெறு’ (Get trip help) என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யவும்.





5. அதனைத் தொடர்ந்து வரும் பக்கத்தில், "உபர் ஆதரவு" (Uber support) என்பதை கிளிக் செய்யவும். அதிலிருந்து ’எனது பயணக்கட்டணம் மிக அதிகம்’ (My fare was too costly) என்ற விருப்பத்தை தேர்வு செய்யவும்.





6. அதனை ஸ்க்ரோல் செய்து "எனது டிரைவர் தேவைக்கு அதிகமான பயண தூரத்தை தேர்ந்தெடுத்தார்" (My driver took a longer-than-necessary trip) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.





7. பயணத்தேதியை பதிவிட்ட பிறகு, “சமர்ப்பி” (Submit) என்பதை கிளிக் செய்யவும்.





மேலே குறிப்பிட்ட செயல்முறைகளை தெளிவாக செய்து முடித்த பிறகு, உபர் நிறுவனம் உங்களிடம் முன்பதிவின் போது காண்பிக்கப்பட்ட அசல் கட்டணத்தின் படி, கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை திரும்ப வழங்கும்.