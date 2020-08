உங்கள் ஆன்லைன் வர்த்தகத்தை அடுத்த நிலைக்குக் கொண்டு செல்ல நச்சுனு 4 வழிகள்!

இ-காமர்ஸ் எனப்படும் இணைய வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சி நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டு இருக்கிறது. பிக்காமர்ஸ் மற்றும் ஸ்கொயர் வெளியிட்டுள்ள ஆய்வுபடி, இ-காமர்ஸ் சந்தை ஆண்டுக்கு 23 சதவீதம் அதிகரித்து வருக்கிறது. இதே ஆய்வு, அமெரிக்கர்களில் 51 சதவீதம் பேர் மற்றும் 67 சதவீத மில்லினியல்கள், கடைகளை விட ஆன்லைனில் பொருட்களை வாங்குவார்கள் என தெரிவிக்கிறது. மேலும், அமெரிக்கர்களின் ஷாப்பிங் பட்ஜெட்டில் 36 சதவீதம் ஆன்லைனில் செலவிடப்படுகிறது என்றும் தெரிவிக்கிறது.

ஆன்லைன் வர்த்தகத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளவர்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்றாலும், உங்கள் தயாரிப்பை தனித்து நிற்கச்செய்வது எப்படி என்பது முக்கியமான கேள்வியாகும். மேலும், கடைகளின் விற்பனையை விட, ஆன்லைன் விற்பனை அதிகரிக்கத் துவங்கியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் இப்போது வாங்குவதில் 51 சதவீதத்தை ஆன்லைனில் மேற்கொள்கின்றனர். 2014ல் இது 41 சதவீதமாகவும், 2015ல் 48 சதவீதமாகவும் இருந்தது. எதிர்காலத்தில் மக்கள் பொருட்களை வாங்கும் இடமாக் இ-காமர்ஸ் தான் திகழப்போகிறது.

இந்த செழிப்புடன், இ-காமர்ஸ் துறையில் பல மடங்கு வளர்ச்சி ஏற்படும் என்பதோடு, போட்டியும் அதிகரிக்கும். எனில், போட்டியில் தனித்து நிற்பது எப்படி?

உங்கள் சந்தைப்படுத்தலை மேம்படுத்திக்கொள்வது இதற்கான சிறந்த வழியாகும். கடைகளைப் பொருத்தவரை, வாடிக்கையாளர் பரிந்துரை மற்றும் விளம்பரங்கள் மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தேடி வந்தனர். ஆன்லைன் வர்த்தகம் இதிலிருந்து மாறுபட்டது. யாரும் ஆன்லைன் கடையை தற்செயலாக கண்டறியும் வாய்ப்பு இல்லை. எனவே நீங்கள் தான் அவர்களை அழைத்து வரவேண்டும்.

இ-காமர்ஸ் பரப்பில், சிறிய நிறுவனங்கள் பரஸ்பரம் போட்டியில் ஈடுபட்டிருப்பதோடு, அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் அலிபாபா போன்ற இ-காமர்ஸ் ஜாம்பவான்களோடு போட்டியிடுவதை உணர வேண்டும். எனவே தான் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் பிராண்டிங் முக்கியமாகிறது.

மார்க்கெட்டிங் செய்வதன் மூலம் உங்கள் இ-காமர்ஸ் வர்த்தகத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் வழிகளை பார்க்கலாம்: சமூக ஊடகம் முக்கியம் (Social Media) வல்லுனர்கள் பலரும், சமூக ஊடகங்களில் குறிப்பாக ஃபேஸ்புக்கில் கவனம் செலுத்த பரிந்துரைக்கின்றனர். இங்கு 152 சதவீத முதலீட்டின் மீதான பலனை கூட பெற முடியும். நிங்கள் விற்பனை செய்வது சாப்ட்வேராக இருந்தாலும், நகைகளாக இருந்தாலும் உங்கள் பொருட்களை சந்தைப்படுத்த ஃபேஸ்புக் சிறந்த இடம். உங்கள் விளம்பரங்களின் மீது 700 சதவீத பலனை பெறுவது கூட இங்கு சாத்தியமாகலாம். ஆனால், இதற்கான முயற்சியும், உழைப்பும் இல்லாவிட்டால், இந்த பலன்கள் சாத்தியமாகாது. ஃபேஸ்புக் விளம்பரங்களை சிறந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு போதுமான பரிசோதனைகள் தேவை. மேலும் விளம்பரங்களின் பலனை பெற அவகாசமும் அளிக்க வேண்டும். ஃபேஸ்புக் பக்கம் இருந்தால் மட்டும் போதாது, வர்த்தக உரிமையாளர்கள் அதில் ஈடுபாட்டுடன் தகவல்களை வெளியிடுவதோடு, சந்தைப்படுத்தல் சலுகைகளை அளிக்க வேண்டும்.

இறுதியாக, இ-காமர்ஸ் தளத்தின் சமூக சமிக்ஞ்னைகளை அதிகரிப்பதும் அவசியம். அதாவது, ஒரு தளத்தின் பகிர்வுகள், விருப்பங்கள் மற்றும் சமூக இருப்பை இது குறிக்கிறது. சமூக ஊடகம் சந்தைப்படுத்தலுக்கு மட்டும் அல்ல உங்கள் இணையதளத்தின் எஸ்.இ.ஓ அம்சத்திற்கும் உதவும். இந்த நோக்கில் ஒரு சில யுக்திகள் முக்கியமானவை. செல்வாக்காளர்கள் (Influencers) வாய் மொழி விளம்பரத்திற்கு உதவக்கூடிய இன்புளுயன்சர்கள் எனப்படும் செல்வாக்காளர்களை கண்டறிவது முக்கியம். மக்கள் விளம்பரங்களை நம்புவதை விட, இவர்களை அதிகம் நம்புவதால், இந்த மார்க்கெட்டிங் மூலம் இரு மடங்கு விற்பனையை பெறலாம்.

உங்கள் பொருட்களுக்கான சரியான விளம்பர தூதர்களை தேர்வு செய்வது அவசியம். உங்கள் பொருட்களைப் பயன்படுத்தாத ஒருவரை அதற்காக விளம்பரம் செய்ய வைப்பதில் பயனில்லை. உண்மையான கருத்துகள் மற்றும் விமர்சனங்கள் மூலமே ஆன்லைன் மார்க்கெட்டிங் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் போலித்தன்மையை எளிதாக கண்டுபிடித்து விடுவார்கள்.

இதே போல, பொருட்களுக்கான விமர்சனங்கள், உங்கள் பொருட்களை நம்ப மட்டும் அல்லாமல், விமர்சனங்களுக்கு எதிர்வினையாற்றி நம்பிக்கை வளர்க்கவும் உதவும். இ-மெயில் (E-Mail) 44 சதவீத வாடிக்கையாளர்கள் விளம்பர இ-மெயில்களை கிளிக் செய்து, அதன் பிறகு பொருட்களை வாங்குவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. உங்களிடம் இருந்து தகவலை பெற வாடிக்கையாளர் முன்வந்த பிறகு முதல் மாதத்தில் நான்கு மெயில்களை அனுப்பி வைக்கலாம்.

இ-மெயில் மூலம் நினைவூட்டுவீர்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பில் தான் அவர்கள் உறுப்பினராக இணைக்கின்றனர். எனவே, வாடிக்கையாளர்கள் உங்கள் பொருட்களை விரும்பும் காரணங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த மெயில்களை அனுப்பலாம். நல்ல இணையதளம் (Website) மார்க்கெட்டிங் உத்தியில், இணையதளங்களும் முக்கியமான அம்சமாகும். வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் உங்கள் இணையதளம் அமைந்திருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் செயல்பட வேண்டும். இ-காமர்ஸ் தள உரிமையாளராக, உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ற தளத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பதும் முக்கியம்.

நல்ல புகைப்படங்கள் விற்பனைக்கு உதவும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். இ-காமர்ஸ் உலகில் வாடிக்கையாளர்களால் பொருட்களை தொட்டுப்பார்க்க முடியாது என்பதால், உயர் தரமான புகைப்படங்கள் அவசியம். மேலும் இணையதளம் எளிதாக அணுகும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். பொருட்களை திரும்பி அளிக்கும் கொள்கையும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும்.

மேலும், சிறந்த பாதுகாப்பு அம்சங்களை பெற்றிருப்பது நல்ல பலனைத்தரும். பரிவர்த்தனை முறையில் நம்பிக்கை இல்லாத காரணத்தால் 70 சதவீத வாடிக்கையாளர்கள் வாங்கும் முடிவை கைவிடுவதாக ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இறுதியாக உங்கள் இணையதளம் மொபைலில் இருந்தும் அணுகக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். ஆன்லைன் விற்பனையாளர்களுக்கு மொபைல் செயலிகள் முக்கியம். மொபைல் காமர்ஸ் தான் எதிர்காலமாக அமையும்.

(கட்டுரையாளர்: டாம் பக்லாண்ட்)

பொறுப்புத்துறப்பு: இது யுவர்ஸ்டோரியின் வாசகர் ஒருவரால் எழுதப்பட்ட சமூக பதிவாகும். இதில் உள்ள உள்ளடக்கம் மற்றும் படங்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு உரியது. இதற்கு யுவர்ஸ்டோரி பொறுப்பேற்காது.

