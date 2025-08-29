வேலைக்கான நேர்முகத் தேர்வில் வெல்வது எப்படி?- பில் கேட்ஸ் நடித்துக் காட்டி விளக்கம்!
2020-ஆம் ஆண்டில் வெளியான ஒரு YouTube தொடரில், மைக்ரோ சாஃப்ட் நிறுவனர் பில் கேட்ஸ் வேலைக்கான நேர்முகத் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கான தனது அனுபவங்களையும் ஆலோசனைகளையும் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் அதில், தொழில்நுட்ப திறன்களும், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ், சுய அறிவு, புத்திசாலித்தனமான உரையாடல் மற்றும் பேச்சுவார்த்தைத் திறன் (smart negotiation) போன்றவை மிக முக்கியமானவையாக இருப்பதை எடுத்துக்காட்டினார்.
2020-ஆம் ஆண்டு NBA நட்சத்திரமான ஸ்டீபன் கர்ரியின் ‘State of Inspiration’ என்ற YouTube தொடரில் நடந்த ஒரு நேர்காணலில், பில் கேட்ஸ் தனது முதல் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் ஒரு இளைஞர் போல் வேடமிட்டு நடித்தார். அந்த வேடத்தில், அவர் ஒரு இளநிலை பொறியியல் கல்லூரி ட்ராப் அவுட் என்ற பாத்திரத்தை ஏற்று மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தில் தன்னுடைய முதலாவது வேலைக்கான நேர்முகத் தேர்வு சென்றால் எப்படி பதிலளிப்பார் என்னும் விதமாக நடித்தார்.
சாப்ட்வேர் துறையில் 50 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அனுபவம் பெற்றவர் என்பதால், நேர்காணல்களில் பொதுவாக கேட்கப்படும் “நாங்கள் உங்களை ஏன் வேலைக்கு எடுக்க வேண்டும்?” மற்றும் “உங்கள் சம்பள எதிர்பார்ப்பு என்ன?” போன்ற கேள்விகளுக்குச் சுலபமாகவும் நுணுக்கமாகவும் பில் கேட்ஸ் பதிலளித்தார்.
"நாங்கள் உங்களை ஏன் வேலைக்கு எடுக்க வேண்டும்?" என்று வழக்கமான நேர்முகத்தேர்வு கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளிக்கையில்,
பில் கேட்ஸ் வெறுமனே தன்னுடைய திறன்களை பட்டியலிடவில்லை. அதற்கு பதிலாக, அவர் எழுதிய குறியீடுகளை (code) பார்வையிடுமாறு பரிந்துரைத்தார், தன்னுடைய பணித்திறனை சுட்டிக்காட்டும்படி. அவர் கூறினார் என்றால், "நான் என்ன படித்திருக்கிறேனோ அதைவிடவும் அதிகமாக சாப்ட்வேர் சமிக்ஞைகளை எழுதுகிறேன். காலத்தோடு நான் மேலும் முன்னேறியிருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன். எனவே நான் எவ்வளவு பெரிய நோக்கத்துடன் செயல்பட்டுள்ளேன் என்பதைக் கவனிக்கவும்," என்றார்.
அவர் மேலும் நேர்முகத்தேர்வில் எப்படிச் செயல்பட வேண்டும் என்பதை நடித்துக் காட்டுகையில்,
"நான் மற்றவர்களுடன் இணைந்து நன்றாக வேலை செய்யக்கூடியவன் என்று நம்புகிறேன். அவர்கள் எழுதும் குறியீடுகளை (code) சில சமயம் கொஞ்சம் கடுமையாக நான் விமர்சிக்கக் கூடும், ஆனால் மொத்தத்தில், ஒரு குழுவில் சேர்ந்து வேலை செய்வது எனக்குப் பிடிக்கும். பெரிய இலக்குகளை விரும்புகிறேன். எதிர்காலத்தை எப்படிக் கணிக்க முடியும் என்பதையும் சிந்திக்க விழைகிறேன்," என்றார்.
சம்பள எதிர்பார்ப்புகள் பற்றிய பேச்சு சில நேரங்களில் நேர்முகத் தேவுகளில் தர்ம சங்கடங்களையும் அசௌகரியத்தையும் தோற்றுவிக்கலாம். ஆனால், பில் கேட்ஸ் அதை முழுமையான நம்பிக்கையுடன் சமாளித்தார். உடனடியாகக் கிடைக்கும் பணத்திற்காக மட்டுமல்லாமல், நீண்ட கால வளர்ச்சிக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்தார். அவர் கூறும்போது,
“எனக்கு ஆப்ஷன் பேக்கேஜ் (option package) நன்றாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். நான் ஓரளவு வரையிலும் ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இருக்கிறேன், மேலும் இந்த நிறுவனம் சிறந்த எதிர்காலம் கொண்டிருக்கிறது என நம்புகிறேன். எனவே, நேரடியாக பணம் பெறுவதைவிட, பங்குதாரர் ஆப்ஷன்கள் (stock options) கிடைப்பதையே நான் விரும்புகிறேன். பிற சில நிறுவனங்கள் அதிகமாக சம்பளம் வழங்குகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன், ஆனால் நீங்கள் என்னை நியாயமாக மதிப்பீடு செய்வீர்கள் என்றும், ஆப்ஷன்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பீர்கள் என்றும் நம்புகிறேன்," என்றார்.
இன்றைய காலக்கட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு வழங்குவோர் தொழில்நுட்ப திறன்களுக்குமேல் மட்டுமல்ல, அதற்கு மேலும் பல அம்சங்களை எதிர்பார்க்கிறார்கள். குழுவாக இணைந்து செயல்படும் மனப்பக்குவம் (teamwork), சுயஅறிவு (self-awareness), மற்றும் புத்திசாலித்தனமான பேச்சுவார்த்தைத் திறன் (smart negotiation) போன்ற தன்மைகள் அவர்களுக்கு முக்கியமாகின்றன. இத்தகைய தகுதிகளுக்கு பில்கேட்ஸின் இந்த ‘நேர்முகத்தேர்வு’ நடித்துக் காட்டல் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்கிறது.