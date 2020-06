லாக்டவுன் முடிந்து 15-90 நாட்களில் சினிமா தியேட்டர்கள் செல்ல 54% இந்தியர்கள் விருப்பம்!

கோவிட்-19: நம் வாழ்க்கை முறையையே மாற்றிப் போட்டுவிட்டது. அன்றாட வாழ்வே மாறி இருக்கும்போது, பொழுதுபோக்கு, வெளியே செல்வதெல்லாம் கடந்த 3 மாதங்களாக அறவே இல்லாமல் போய்விட்டது.

இந்த சூழலில் நம் முன் நிற்கும் கேள்வி, ‘பொழுதுபோக்குத் துறையின் வருங்காலம் என்ன?’

முகத்தில் மாஸ்க் அணிந்து கொண்டு, அமரும் இருக்கைகள் சானிடைஸ் செய்யப்பட்டு, 50-100 நபர்கள் மட்டுமே கண்டுகளிக்கும் வகையில் சினிமா தியேட்டர்கள், இசை நிகழ்ச்சிகள், இன்னும் பல கலை நிகழ்சிகள் நடக்க வாய்ப்பிருக்கிறதா? இதோ ஒரு நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது. பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை மீண்டும் பெற இந்தியா தயாராகி வருகின்றது. நாடெங்கும் லாக்டவுன் நீக்கப்பட்டவுடன், இது எப்படி நிகழப்போகிறது என பிரபல டிக்கெட் புக்கிங் தளம் ‘ BookMyShow' ‘Back To Out-of-Home Entertainment’ என்ற தலைப்பில் ஆய்வு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

இதற்காக இந்தியா முழுதும் பொழுதுபோக்குக்கு பெயர் போன முக்கிய நகரங்களில் எடுக்கப்பட்ட சர்வே அடிப்படையில் இந்த முடிவுகள் வந்துள்ளது. சுமார் 235 இந்திய நகரங்களில் 18-65 வயதுடையவர்கள் 4000 பேர்களிடம் கருத்து கேட்டது BookMyShow. அதில் முக்கிய அம்சமாக வெளிவந்த முடிவுகளின்படி,

54% இந்தியர்கள், லாக்டவுன் முடிந்த அடுத்த 15-90 நாட்களில் தாங்கள் தியேட்டர்களுக்குச் சென்று படம் பார்க்கத் தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

மீதி உள்ள 46% பேர் லாக்டவுன் முட்ந்து 90 நாட்கள் காத்திருந்த பின்னரே தியேட்டர்கள் செல்வதாக கூறியுள்ளனர்.

98% மக்கள் சினிமா தியேட்டர்கள் கடுமையான சுகாதார மற்றும் ஆரோக்கியத்துக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செய்யவேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

தென்னிந்திய மக்கள் அதிகம் சினிமாவை மிஸ் பண்ணுவதாக தெரிவித்துள்ளனர். இங்குள்ள 56% பேர் தங்களின் மனம் கவர்ந்த படங்களை திரையில் கண்டு ரசிக்க காத்திருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

லைவ் கலை நிகழ்ச்சிகளை பொறுத்தவரை, 40% இந்தியர்கள், குறைந்த எண்ணிக்கை நபர்கள், அதாவது 50-100 பேர் மட்டும் கூடும் இசை நிகழ்ச்சிகளை நேரில் காண விரும்புவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

தற்போதுள்ள சூழலில், பிறருடன் தொடர்பில்லாத பொழுதுபோக்கு அனுபவத்தை பெறவே விரும்புகின்றனர்.

85% வாடிக்கையாளர்கள் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிக்கான டிக்கெட்டை, புக் மை ஷோ போன்ற ஆன்லைன் தளங்கள் மூலம் வாங்கவே விருப்பப்படுவது தெரிய வந்துள்ளது. இதில் தொடர்பில்லாது இருப்பதால் இது பாதுகாப்பானதாக கருதுகின்றனர்.

சென்னை, ஹைதராபாத், மும்பை, பெங்களுரு, பூனே, கொல்கத்தா, டெல்லி, கொச்சி, விஜயவாடா, அகமதாபாத் ஆகிய நகரங்களைச் சேர்ந்த 49% வாடிக்கையாளர்கள். இந்த கருத்துக் கணிப்பில் கருத்துக்களை பதிவிட்டுள்ளனர். Also Read கொரோனா வைரசுடன் வாழ்வது எப்படி? இதோ 5 ஆலோசனைகள்!

