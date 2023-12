2047க்குள் ‘அனைவருக்கும் காப்பீடு’ - கிராமப்புற மக்களுக்கு சிறப்பு பாலிசியை அறிமுகப்படுத்திய LIC

அனைவருக்கும் காப்பீடு வழங்கும் நோக்கில் கிராமப்புற மக்களுக்காக சிறப்பு பாலிசிகளை கொண்டு வர திட்டமிட்டுள்ளோம் என எல்ஐசி தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

'2047க்குள் அனைவருக்கும் காப்பீடு' (Insurance For All by 2047) வழங்குவதில் எல்ஐசி (LIC) முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்று தலைவர் சித்தார்த்த மொஹந்தி தெரிவித்தார். இந்த இலக்கை அடைவதன் ஒரு பகுதியாக, கிராமப்புற மக்களுக்காக பிரத்யேக கொள்கைகளை கொண்டுவரும் திட்டம் இருப்பதாக தெரியவந்துள்ளது. வரும் நாட்களில், முடிந்தவரை கிராமப்புற மக்களுக்கு காப்பீடு வழங்குவதில் கவனம் செலுத்துவோம். அவர்கள் தங்கள் வணிகத்தில் தங்கள் பங்கை கணிசமாக அதிகரிப்பார்கள் என்று அவர் கூறினார்.

காப்பீட்டு விரிவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக ஐஆர்டிஏஐ 'பிமா விஸ்டார்' என்ற விரிவான பாலிசி அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.

என்பது ஆயுள், உடல்நலம் மற்றும் சொத்துக் காப்பீடு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பாலிசியாகும். அதை விற்க பெண்களை மையமாகக் கொண்ட விநியோக சேனல் கட்டமைக்கப்படவுள்ளது.

2047-ம் ஆண்டுக்குள், ஆங்கிலேயர் ஆட்சியில் இருந்து நாடு சுதந்திரம் அடைந்து 100 ஆண்டுகள் நிறைவடைகிறது. இதற்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்திருப்பது தெரிந்ததே. தற்போது, ​​இந்தியா உலகின் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக உள்ளது. இருப்பினும், உலகளாவிய சராசரியுடன் ஒப்பிடுகையில் காப்பீட்டுத் தொகை குறைவாக உள்ளது.

இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம், இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையம் (IRDAI) கிராம பஞ்சாயத்துகள் மட்டத்தில் ஒரு பிரத்யேக விநியோக சேனலை நிறுவ முற்படும் 'பீமா வஹக்ஸ்' க்கான வரைவு வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது. இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் வரைவு வழிகாட்டுதல்கள் வெளியிடப்பட்டன. இந்த வழிகாட்டுதல்கள் காப்பீட்டு விநியோகத்திற்காக 'கார்ப்பரேட் இன்சூரன்ஸ் கேரியர்ஸ்' மற்றும் 'தனிப்பட்ட காப்பீட்டு கேரியர்களை' நியமிக்க பரிந்துரைக்கின்றன.

’கார்ப்பரேட் பீமா வஹாக்’ என்பது அந்தந்த சட்டங்களின்படி, பதிவுசெய்யப்பட்ட சட்டப்பூர்வ நபர்களாகவும், காப்பீட்டாளரால் ஈடுபடுத்தப்பட்டவர்களாகவும் இருப்பார்கள். தனிநபர் Bima Vahak என்பது காப்பீட்டாளரால் நியமிக்கப்பட்ட அல்லது கார்ப்பரேட் Bima Vahak ஆல் நியமிக்கப்பட்ட எந்தவொரு நபராகவும் இருக்கலாம்.

இதற்கிடையில், எல்ஐசி மொத்த டிஜிட்டல் உருமாற்றத் திட்டத்தை DIVE (டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மதிப்பு மேம்படுத்தல்) தொடங்கியுள்ளது மற்றும் இத்திட்டத்தை வழிநடத்த ஒரு ஆலோசகரை நியமித்துள்ளது.

எல்ஐசி தலைவர் சித்தார்த்த மொஹந்தி கூறுகையில்,

“DIVE திட்டத்தின் மூலம் எங்கள் பங்குதாரர்கள், வாடிக்கையாளர்கள், இடைத்தரகர்கள், சந்தைப்படுத்துபவர்கள் மற்றும் அனைவருக்கும் சிறந்த டிஜிட்டல் முன்முயற்சிகளைப் பெறுவதே எங்கள் நோக்கம்,” என தெரிவித்தார்.

எல்ஐசி தனது பெரும்பாலான புதிய வாடிக்கையாளர்களை அதன் முகவர்கள் மூலம் பெறுகிறது.

எல்ஐசி தனது சொந்த ஃபின்டெக்கை உருவாக்குவதற்கான விருப்பங்களையும் ஆராய்ந்து வருவதாக எல்ஐசி தலைவர் சித்தார்த்த மொஹந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

"வாடிக்கையாளர்கள் அலுவலகத்திற்கு வரத் தேவையில்லை. வீட்டில் அமர்ந்து மொபைலில் அவர் நமக்குத் தேவையான சேவைகளைப் பெறலாம். நாங்கள் ஃபின்டெக் நிறுவனத்திலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறோம், மேலும், வணிகத்தை விரிவுபடுத்துவதில் அதன் திறனைப் பயன்படுத்துவோம்,”என்றார்.

மறுபுறம் தங்கள் செயல்பாடுகளை டிஜிட்டல் மயமாக்குவதற்காக எல்.ஐ.சி. டிஜிட்டல் மாற்றம் திட்டம் DIVE (டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் மதிப்பு மேம்படுத்தல்) தொடங்கப்பட்டது. அதன் நிர்வாகத்துக்கு ஆலோசகரும் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.