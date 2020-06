தமிழகத்தில் 7600 ஒருங்கிணைந்த பண்ணைப் பிரிவுகளுக்கு ரூ.76 கோடி மானியம்!

கோவிட்-19 தொற்றால் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு பெரும்பாலான தொழில்களைப் பாதித்துள்ளது. ஆனால், நமது விவசாயிகளின் விடா முயற்சியை அதனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. தொழிலாளர்கள் பற்றாக்குறை, விளைப்பொருட்களைக் கொண்டு செல்வதற்கான போக்குவரத்து தட்டுப்பாடு காரணமாக விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

அதே சமயம், பெரும்பாலான விளைபொருள்கள், குறிப்பாக காய்கறிகள் உள்ளூரிலேயே விற்பனையாகி விடுகின்றன. ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை விவசாயிகளுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் அவர்கள் தங்கள் ஆற்றலை விவசாயம், தோட்டக்கலை, கால்நடை வளர்ப்பு ஆகியவற்றில் செலவழிக்க முடிகிறது. மேலும், வருமானத்தைப் பல வழிகளில் பெறுவதற்கு இது வழிவகுத்துள்ளது. இதனால், வருமானத்துக்கு ஒரு துறையை மட்டும் நம்பியிருக்க வேண்டியதில்லை என்ற நிலையை விவசாயிகள் பெற்றுள்ளனர். தமிழகத்தில், 7600 ஒருங்கிணைந்த பண்ணைப் பிரிவுகள் ரூ.76 கோடி மானியத்துடனும், தேசிய விவசாய மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் மூலம் ரூ.10 கோடி மானியத்துடனும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழகத்தில் 29 மாவட்டங்களில், ஒவ்வொரு வட்டாரத்திலும், தலா 100 ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறைகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. 100 பண்ணைப் பிரிவுகளின் கீழ், ஒரு வட்டாரத்தில் அல்லது அதனை ஒட்டியுள்ள இரண்டு வட்டாரங்களில் 5 முதல் 10 கிராமங்கள் தேர்வு செய்யப்படும்.

ஒரு ஹெக்டேர் மற்றும் அதற்கு மேல் நிலம் வைத்திருக்கும் விவசாயிகள், இத்திட்டத்தின் கீழ், மானியம் பெறத் தகுதியானவர்கள். ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை, விளை நிலம், தோட்ட நிலம், தரிசு நிலம் எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயப் பயிர்கள், சமையல் அறைத் தோட்டம், கறவை மாடுகள், எருமைகள், ஆடுகள், புழக்கடை பறவை வளர்ப்பு, நிரந்தர மண் புழு அலகுகள், தோட்டக்கலை பழத் தாவரங்கள், தேனீ வளர்ப்பு அலகுகள், மாட்டுத்தீவன மரங்கள், உர அலகுகள் ஆகியவை இத்திட்டத்தின் கீழ் வரும்.

விவசாய அதிகாரி, கால்நடை உதவி அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர், தோட்டக்கலைத் துறை அதிகாரி ஆகியோரைக் கொண்ட ஒரு குழு கிராமப் பஞ்சாயத்து பகுதிகளில் பயனாளிகளுக்குக் கூட்டம் போட்டு, ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறையின் அம்சங்களை விளக்கும். ஆர்வமுள்ள விவசாயிகள் இதற்கு விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப் படுகின்றனர். அதிகாரிகள் ஆய்வுசெய்து, சில விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் பயனாளிகளைத் தேர்வு செய்வார்கள். திருச்சியில், மணச்சநல்லூர் வட்டாரத்தில், ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மணச்சநல்லூரில், பூனம்பாளையம், இருங்கலூர், கொனலை உள்பட பத்து வருவாய் கிராமங்கள் உள்ளன. திருச்சி மாவட்டம், மணச்சநல்லூர் வட்டாரத்தில் 99 பயனாளிகள் உள்ளனர். இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் ரூ.1 லட்சம் மானியமாக வழங்கப்படுகிறது. உதவி வேளாண் அதிகாரி பார்த்திபன், ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் மானியத்தில், ரூ. 36,700 விவசாயத் துறையாலும், ரூ.12,300 தோட்டக்கலைத் துறையாலும், ரூ.51,000 கால்நடை பராமரிப்பு துறையாலும் வழங்கப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார். வேளாண் துறை மூலம், சோளச் சாகுபடி செயல்முறை விளக்கத்துக்காக ரூ.7500 வழங்கப்படுகிறது. மாட்டுத்தீவனப் பயிர் சாகுபடிக்கு ரூ.4200-ம், மண்புழு உரப்படுகை அமைக்க ரூ.25000-ம் ஒவ்வொரு பயனாளிக்கும் வழங்கப்படுகிறது.

கோவிட்-19 ஊரடங்கால், வேளாண் அதிகாரிகளின் தொடர்ச்சியான பணிக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை, ஏனெனில், அவர்கள் விவசாயிகளுக்கு எந்தவித இடையூறும் இன்றி, உதவி வருகின்றனர். வேளாண் துணை இயக்குநர் இளங்கோவன், மணச்சநல்லூர் உதவி இயக்குநர் அக்ரி தாகூர், தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குநர் பத்மாவதி, வேளாண் அதிகாரி உமா மகேஸ்வரி, உதவி வேளாண் அதிகாரி பார்த்திபன், கால்நடை அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர் திவ்யபாரதி ஆகியோரைக் கொண்ட அதிகாரிகள் குழு, மணச்சநல்லூர் வட்டாரத்தில் பொன்னம்பாளையம் கிராமத்தில் ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறையை, ஆய்வு மற்றும் சோதனை மேற்கொண்டது.

வயல்கள், தோட்டங்கள், கறவை மாடுகள் ஆகியவற்றைப் பார்வையிட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இயற்கை மாறுபாடுகளைச் சார்ந்திருப்பது வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவாது என்பதால், ஒருங்கிணைந்த பண்ணை முறை பயனுள்ளதாக உள்ளது என விவசாயிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர் முக்கொம்பு மேலணையைத் தாண்டியிருப்பதால், இந்த ஆண்டு அவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளனர். நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பை நீடித்திருக்கச் செய்ய மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு தொடர்ந்து உதவி வருகின்றது.

தகவல் உதவி: டிஐபிஆர்

