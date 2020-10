அக்டோபர் 1 முதல் மருத்துவக் காப்பீட்டில் அமலுக்கு வந்திருக்கும் 5 மாற்றங்கள்!

மருத்துவக் காப்பீடு துறையில் புதிய நெறிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. உலகையே உலக்கி வரும் கொரோனா பாதிப்பை அடுத்து, மருத்துவக் காப்பீட்டில் இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. இதன் காரணமாக, பாலிசி பிரிமியம் உயரலாம் என்றாலும், பாலிசிதாரர்களுக்கு பல்வேறு நலன்களும் உள்ளன.

புதிய நெறிமுறைகள், மருத்துவக் காப்பீட்டிற்கு வெளியே 17 நிரந்தர நோய்களை வைத்துள்ளன. இதன் பொருள், விலக்கப்பட்டப் பிரிவில் இருந்த நோய்கள் 17 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளன. புதிய நெறிமுறைகளின் முக்கிய அம்சங்கள் வருமாறு: புதிய மருத்துவ பாலிசியின் கீழ், எந்த வகை நோய்கள் வரும்? கோவிட்-19 தவிர, மன நல பிரச்சனைகள், மரபணு நோய்கள் மற்றும் உளவியல் கோளாறுகளும் புதிய பாலிசியின் கீழ் வரும். நரம்பியல் கோளாறு, ஓரல் கீமோதெரபி, ஸ்டெம் செல் சிகிச்சை ஆகியவையும் சேர்க்கப்படலாம்.

ஏற்கனவே உள்ள நோய்களுக்கு பாலிசி பொருந்துமா? நோய் 48 மாதங்களுக்கு முன் கண்டறியப்பட்டு, காப்பீடு பெற்ற மூன்று மாதங்களில் அறிகுறிகள் உண்டானால் அது முன்னதாக உள்ள நோயாக கருதப்படும்.

காப்பீடு கோரிக்கை சமர்பிப்பது எப்படி? புதிய நெறிமுறைகளின் படி, பாலிசிதாரர் எட்டு ஆண்டுகள் பிரிமியம் செலுத்திய பிறகு காப்பீடு நிறுவனம் அவரது கோரிக்கையை நிராகரிக்க முடியாது. பிரிமியம் செலுத்திய காலத்திற்கான பாலிசியை மறு மதிப்பீடு செய்ய முடியாது.

30 நாட்களில் முடிவு பாலிசி கோரிக்கை தொடர்பாக 30 நாட்களுக்குள் முடிவு எடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த காலத்திற்குள் கோரிக்கை ஏற்கப்பட வேண்டும் அல்லது நிராகரிக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளின் கீழ் இது பொருந்தும்.

கோரிக்க தொடர்பாக முடிவு எடுக்க தாமதமானால், பாலிசிதாரருக்கு, பொருந்தக்கூடிய வங்கி விகிதத்திற்கு 2 சதவீதம் மேல் வட்டி செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

புதிய நெறிமுகளின் கீழ், பார்மசி, இம்பிளாண்ட்கள், நோய்கூறாய்வு மற்றும் இதர மருத்துவச் செலவுகளும் பொருந்தும்.

தொலை மருத்துவம் தற்போது பிரபலமாகி இருப்பதால், பாலிசியில் மருத்துவ ஆலோசனை பொருந்தும் என்றால் அது, தொலை மருத்துவத்திற்கும் பொருந்தும். எனவே, டெலி மெடிசின் மருத்துவச் சேவைக்கும் காப்பீடு பொருந்தும்.

