ஐடி ஊழியர்கள் டிசம்பர் 31 வரை வீட்டிலிருந்து பணிபுரியலாம் – மத்திய அரசு!

ஐடி மற்றும் பிபிஓ நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் வீட்டில் இருந்து பணிபுரிவதற்கான விதிமுறைகள் டிசம்பர் மாதம் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

இந்த ஊழியர்கள் வீட்டில் இருந்து பணிபுரிவதற்கு ஏற்கெனவே ஜூலை மாதம் 31-ம் தேதி அனுமதியளிக்கப்பட்டிருந்தது. “கோவிட்-19 தொற்று சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு சேவைத் துறையில் உள்ள நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்து பணிபுரிவதற்காக வகுக்கப்பட்டிருந்த விதிமுறைகள் டிசம்பர் மாதம் 31ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது,” என்று மத்திய தொலைதொடர்புத் துறை ட்விட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளது. தற்சமயம் ஐடி ஊழியர்களில் சுமார் 85 சதவீதம் பேர் வீட்டிலிருந்தே பணிபுரிந்து வருகின்றனர். கட்டாயம் அலுவலகம் செல்லவேண்டிய அவசியமும் பணியாளர்கள் மட்டுமே அலுவலகத்திற்குச் செல்கின்றனர். இதற்கு முன்பு வீட்டிலிருந்து பணிபுரிவதற்கு ஏப்ரல் மாதம் 30-ம் தேதி வரை அனுமதியளிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கொரோனா தொற்று சூழலை கருத்தில் கொண்டு இந்த அனுமதி ஜூலை மாதம் 31-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. ஒடிசாவில் ஜுலை 17ம் தேதி முதல் 14 நாட்களுக்கு நான்கு மாவட்டங்களிலும் ரூர்கெலா நகரிலும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் ஒடிசா அரசாங்கம் ஊழியர்கள் விபிஎன் மூலம் வீட்டிலிருந்தே அலுவலகப் பணிகளை மேற்கொள்ளுமாறு பொது நிர்வாகத் துறை வெளியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

கட்டாக், ஜெய்ப்பூர், கஞ்சம், குர்தா போன்ற அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஜூலை 31ம் தேதி வரை ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படுவதாக மாநில அரசாங்கம் அறிவித்திருந்த மறுநாள் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பெரும்பாலான அரசு அலுவலகங்கள் புவனேஷ்வர் மற்றும் கட்டாக் நகரங்களில் அமைந்துள்ளது.

ஊரடங்கு சமயத்தில் மாநில அரசாங்கத் துறைகளின் ஊழியர்கள் OSWAS-ல் (Odisha Secretariat Workflow Automation System) விபிஎன் மூலம் அலுவலக வேலைகளை மேற்கொள்வார்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

ஒவ்வொரு துறையின் வழங்கல் மற்றும் பெற்றுக்கொள்ளுதல் பிரிவு (issue and receipt section) சுழற்சி முறையில் பணியாற்றும் என்றும் அந்த அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

எனினும் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறையில் அனைத்து ஊழியர்களும் பணியாற்றுவார்கள். துறைசார்ந்த கட்டுப்பாட்டு அறைகளும் வழக்கம்போல் இயங்கும். OSWAS, இதர ஐடி மற்றும் டெலிகாம் சேவைகள் தடையின்றி வழங்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய மாநில ஐடி மையம் 24X7 சேவையளிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 11.55 லட்சமாகவும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 28,084-ஆகவும் உள்ளது.

உலகின் சில பகுதிகளில் கொரோனா பெருந்தொற்று தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று மேலும் பரவாமல் தடுக்கவும் பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவும் அரசாங்கம் தீவிர முயற்சிகள் மேற்கொண்டு வருகிறது. உலகளவில் கொரோனா வைரஸால் 15 மில்லியனுக்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 6,19,640-க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்துள்ளனர்.

