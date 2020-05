24 மணி நேரத்தில் முதல்வரை சந்திக்க தொழில் முனைவர்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கப்படும்!

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள், இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு மற்றும் சென்னை பன்னாட்டு மையம், ஆகிய அமைப்புகளைச் சார்ந்த தொழில்முனைவர்களோடு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உரையாடினார். தற்போதுள்ள தொழில் சவால்கள் குறித்து விரிவாக விவாதித்தார்.

உலகத் தொற்று நோயான கொரோனா வைரஸ் பரவல் சமீப காலங்களில் மனிதகுலம் வரலாற்றிலேயே மிகப்பெரிய சவாலான பேரிடராக உள்ளது. உலகமெங்கும் லட்சக்கணக்கில் மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகி பல்லாயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்துள்ளனர். உலகப் பொருளாதாரத்திலும் இதன் தாக்கம் மிகப் பெரிய அளவில் உள்ளது. நமது தமிழ்நாட்டிலும் இந்நோய் பல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இச்சூழலில் கொரோனா நோய் தடுப்புக்குத் தேவையான மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை தமிழ் நாட்டிலேயே தயாரிக்க ஊக்கமளிக்கும் வகையில் சிறப்பு சலுகைகளை அறிவித்தது தமிழக அரசு. அதன் விளைவாகவும் தொழில் முனைவோரின் சிறப்பான முயற்சிகளின் விளைவாகவும் இன்றைக்கு சுமார் 1500 நிறுவனங்கள் பொருட்களின் உற்பத்தியை துவங்கிய இந்தியா முழுவதும் வழங்கி வருகின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அரசின் நடவடிக்கைகளுக்கு மேலும் வலுசேர்க்கும் விதமாக தொழில் துறையினர் பலர் முன்வந்து முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதிக்கு பெருமளவில் நிதி உதவி வழங்கி உள்ளார்கள்.

வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் அதேநேரத்தில் மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கான பல்வேறு அடிப்படை உதவிகளையும் அரசு தொடர்ந்து செய்து வருகிறது. அதன் அடுத்த கட்டமாக பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அரசு தற்போது படிப்படியாக தளர்த்து வருகிறது.

ஊரடங்குக் காலத்திலும்கூட தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களது முக்கியமான இயந்திரங்களின் பராமரிப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள, தகுந்த அனுமதி வழங்கிய ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு மட்டுமே. மேலும் அவசர காலத்தில் தேவைப்படும் பொருட்கள் உற்பத்தி செய்யும் 10 வகையான தொழிற்சாலைகளின் இயக்க த்தை அரசு அனுமதித்தது.

தற்போது சென்னை தவிர்த்து தமிழ் நாட்டின் பிற பகுதிகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் செயல்படத் துவங்கியுள்ள நிலையில் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் அரசு அளித்த பாதுகாப்பு வழிமுறைகளை பின்பற்றி செயல்பட்டு வருவதை பார்க்கிறோம். சூழ்நிலையை பொருத்து மேலும் அரசு படிப்படியாக தளர்வுகளை வழங்கும்.

தொழில்துறையினர் விழிப்போடு இருந்து நோய் பரவலைத் தடுக்க தகுந்த பாதுகாப்புடன் உற்பத்தியை தொடர்ந்து மேற்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இதுவாகும்.

குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்காக பிணைச் சொத்தின்றி உடனடி கடன் வழங்கும் திட்டத்திற்காக 200 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியது தமிழக அரசு. தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டுக் கழகம் மூலம் நிவாரணம் மற்றும் மேம்பாட்டு திட்டம் என்ற திட்டத்தை 31 மார்ச் அன்று தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது. இத்திட்டம் மூலம் இதுவரை 799 குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு 102 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கடனுதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இச்சலுகைகளை தமிழ்நாட்டில் உள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் பெற்று பயன் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை ஆராய்ந்து அவற்றை ஊக்குவிக்க, தலைமை செயலாளரும், துறை செயலாளரும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மாநில அளவில் கூட்டத்தைக் கூட்டி திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை முடிக்கிவிடவும் அரசு நடவடிக்கைகள் எடுத்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸ் பரவல் உலகப் பொருளாதாரச் சூழலில் ஏற்படுத்தியுள்ள விளைவுகளால் சில நாடுகளில் உள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு இடம் பெயர முடிவு செய்துள்ளன. எனவே இடம்பெயரும் நிறுவனங்களை தமிழ்நாட்டிற்கு ஈர்க்கத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தலைமை செயலாளர் தலைமையில், அரசு அலுவலர்கள், ஜப்பான், கொரியா, சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா மற்றும் தாய்வான் ஆகிய நாடுகளைச் சார்ந்த தொழில் கூட்டமைப்பினர் அடங்கிய சிறப்பு பணிக் குழுவை ஏற்படுத்தி உள்ளது தமிழக அரசு.

கொரோனா பாதிப்புக்கு பின் நீண்ட கால நோக்கில் தமிழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மறு கட்டமைப்பு செய்திடும் வகையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் டாக்டர் சி ரங்கராஜன் தலைமையில் பொருளாதார நிபுணர்கள், தொழில்முனைவோர், அரசு அலுவலர்கள் அடங்கிய உயர்மட்டக் குழு ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொழில்துறையினர் அரசிடம் பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன் வைத்து உள்ளார்கள். இக்கூட்டத்திலும் பல கருத்துக்கள் தெரிவிக்க உள்ளார்கள். மாநில அரசின் நிதிநிலை மற்றும் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டு இருக்கும் கோரிக்கைகளை அரசு பரிசீலிக்கும் என்று தெரிவித்துள்ளது.

இக்காலத்தில் தொழில் துறையைப் பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாடு அரசின் செயல் திட்டமாக நான்கு முக்கிய இனங்களில் கவனம் செலுத்துமாறு அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது:

தொழில் நிறுவனங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்து தற்போதைய பாதிப்பிலிருந்து மீட்டெடுத்தல்.

புதிய முதலீடுகளை ஈர்த்தல்.

அரசு அனுமதிகள் மற்றும் நடைமுறைகளை மேலும் எளிதாக விரைவாக ஒப்புதல் வழங்குதல்.

கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளை எளிதாக்க தொழில்களுக்குத் தேவையான பணப்புழக்கத்தை அதிகரித்தல்.

தொழில் முனைவோர் முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து பேச விரும்பினால், 24 மணி நேரத்தில் அதற்கு நேரம் ஒதுக்கித் தரப்படும் என்றும் அதே நாளில் தலைமை செயலாளர் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகளை சந்திக்கவும் முடியும்.

மருத்துவம், பாதுகாப்பு, மின்சார வாகனங்கள் ESDM மற்றும் ஜவுளி போன்ற துறைகளுக்கு ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு உருவாக்கப்படும்.

இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தொழில்கள் தொடங்க உள்ளதால் அரசின் விதிமுறைகளை முழுமையாக கடைப்பிடித்து தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் பணிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்திடும் வகையில் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து பணியாற்ற முடியும். தொழில் முனைவோருக்கு தொழில் துறையினருக்கும் தமிழ்நாடு அரசு என்றும் பாதுகாப்பு அரணாகவும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு துணையாக இருக்கும் என்று உறுதி அளித்துள்ளது அரசு.

தகவல்: டிஐபிஆர் Also Read தமிழகத்தில் வெளிநாட்டு தொழில் நிறுவனங்களின் ‘முதலீடுகளை ஈர்க்கும் சிறப்புக் குழு’ அமைப்பு!

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com