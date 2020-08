ஆன்லைன் கல்வி: 27% மாணவர்களிடம் ஸ்மார்ட்போன், லேப்டாப் இல்லை!

ஆன்லைன் வகுப்புகளில் பங்கேற்க 27 சதவீத மாணவர்களிடம் ஸ்மார்ட்போன் இல்லை என்றும், லேப்டாப் இல்லாதது மற்றும் சீரான மின்சாரம் இல்லாதது ஆன்லைன் கல்விக்கு தடையாக இருப்பதாக 28 சதவீத மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கருதுவதாகவும் என்.சி.இ.ஆர்.டி அமைப்பு நடத்திய ஆய்வில் தெரிய வந்துள்ளது. கேந்திர வித்யாலயா, நவோதயா பள்ளிகள் மற்றும் சி.பி.எஸ்.இ பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள், பள்ளி முதல்வர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் என 34,000 பங்கேற்பாளர்கள் மத்தியில் நடத்தப்பட்ட இந்த ஆய்வில், தொழில்நுட்ப சாதனங்களை கல்வி கற்பதற்காக திறம்பட பயன்படுத்துவதற்கான புரிதல் இல்லாதது மற்றும் ஆன்லைன் பயிற்றுவித்தலில் ஆசிரியர்களுக்கு போதிய பரீட்சியம் இல்லாதது ஆகியவை இணைய கற்றல் முறையில் தடையாக இருப்பதாகத் தெரிவிக்கிறது. "27% மாணவர்கள் ஸ்மார்ட்போன் அல்லது லேப்டாப் இல்லை என்று தெரிவித்துள்ளனர். கோவிட்-19 காலத்தில் பெரும்பாலானோர் கற்றலுக்கும், பயிற்றுவிப்பதற்கும் மொபைல் போன்களை முக்கியமாக கருதுவதாகவும், இந்த ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. 36 சதவீத மாணவர்கள் தங்களிடம் உள்ள பாடப் புத்தகங்கள் மற்றும் இதர புத்தகங்களை பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆசிரியர்கள் மற்றும் பள்ளி முதல்வர்கள் மத்தியில் லேப்டாப் அதிகம் விரும்பப்படும் சாதனமாக இருக்கிறது. கொரோனா சூழலில், வானொலியும், தொலைக்காட்சியும் கற்றலுக்கு குறைவாகவே பயன்படுத்தப்படும் சாதனங்களாக இருக்கின்றன. ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் மத்தியில் செழுமையான உரையாடலுக்கு வழி இல்லாதது ஒரு காரணமாக பலரும் கருதுவதாகவும் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. பங்கேற்ற அனைத்து மாநிலங்களில் உள்ளவர்களும், மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை அறிய டிஜிட்டல் அல்லாத நேரடி வழிகளை நாடுவதாகவும், பெரும்பாலானோர் வீடுகளுக்கு ஆசிரியர்கள் வந்து பார்வையிடுவதாகவும், பெற்றோர் போன் மூலம் தொடர்ந்து வழிகாட்டுவதாகவும் ஆய்வு கண்டறிந்துள்ளது. பாதிக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளி பாடப் புத்தகங்கள் இல்லை என கூறியுள்ளனர். என்.சி.இ.ஆர்.டி இணையதளம் மற்றும் தீக்‌ஷா தளத்தில் மின் பாடநூல்கள் இருந்தாலும், மாணவர்கள் பாட புத்தகங்களுக்கு பழகியது, மின்பாட நூல்கள் குறித்து போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாதது மற்றும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மத்தியில் உகந்த சாதனங்கள் இல்லாதது இதற்கான காரணங்களாக அமைவதாக ஆய்வில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் கற்றல் சிக்கலகள் ஆன்லைன் மூலம் கற்றுக்கொள்ள கடினமாக பாடமாக கணிதம் இருப்பதாக பெரும்பாலானோர் தெரிவித்துள்ளனர். உரையாடல், தொடர் கவனிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு தேவைப்படக்கூடிய பாடமாக கணிதம் இருக்கிறது.

கணிதத்திற்கு அடுத்தபடியாக, அறிவியல் அடுத்த சிக்கலான பாடமாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர் வழிகாட்டுத்தலின் கீழ் ஆய்வுக்கூடத்தில் மேற்கொள்ளக்கூடிய சோதனைகள் மற்றும் கருத்தாக்கங்களை அது உள்ளடக்கியிருப்பதே காரணம். ஒரு சில சமுக அறிவியலை ஆன்லைன் பாடம் மூலம் கற்றுக்கொள்வது சிக்கலாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆன்லைனில் மொழிகளை கற்றுக்கொள்வதை 17 சதவீத மாணவர்கள் சிக்கலாக உணர்வதாக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. “பெரும்பாலான மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் ஆன்லைன் மூலம் உடற்பயிற்சி வகுப்பு தேவை என தெரிவித்துள்ளனர். கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொள்ள உடல் பயிற்சி அவசியம் என கருதுகின்றனர். கலை சார்ந்த பாடங்களும் அலுப்பு மற்றும் அயர்ச்சியை போக்கும் என கருதப்படுகிறது,” என ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் நாடு தழுவிய அளவில் கல்வி நிறுவனங்களை மூடுவதாக மத்திய அரசு அறிவித்த மார்ச் 16 முதல் பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் பள்ளிகள் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. மார்ச் 25 முதல் தேசிய அளவிலான முடக்கம் அறிவிக்கப்பட்டது.

பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டிருந்தாலும், கல்வி நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கின்றன. இதன் காரணமாக ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கு மாற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. என்.சி.இ.ஆர்.டி ஆய்வு முடிவுகள் அடிப்படையில் கல்வி அமைச்சகம் மாணவர் கற்றல் மேம்பாட்டு நெறிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. "இந்த நெறிமுறைகள், டிஜிட்டல் வசதி இல்லாத மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் அல்லது தன்னார்வலர்கள் மூலம் வீடுகளில் கற்றல் வாய்ப்பை பெற வழி செய்கின்றன. இது தவிர, வானொலி, தொலைக்காட்சி அல்லது ஸ்மார்ட்போன் போன்ற மாற்று வழிகளில் கற்றலில் ஈடுபட்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு உள்ள குறைகளை களைவதற்கான நமது முயற்சியிலும் உதவும் என்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் ரமேஷ் போக்ரியால் நிஷாங்க் கூறியுள்ளார். நெறிமுறைகள் மற்றும் மாதிரிகள் மூன்று விதமான சூழல்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார். டிஜிட்டல் வசதிகள் இல்லாத மாணவர்களுக்கு உதவுவது முதல் அம்சம். இரண்டாவதாக குறைவான டிஜிட்டல் வசதி உள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது. இறுதியாக அனைத்து டிஜிட்டல் வசதி உள்ள மாணவர்களுக்கு உதவுகிறது,” என அவர் கூறினார்.

