சென்னை ஊரடங்கு: எதற்கு அனுமதி? எதற்கெல்லாம் பாஸ் தேவை?

தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவின்படி சென்னை பெருநகர மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதால் நோய் கட்டுப்பாடு பகுதிகளில் தற்போது உள்ள நடைமுறைகளின் படி எந்தவிதமான தடைகளும் இன்றி ஊரடங்கு தொடர்ந்து முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் என்று சென்னை ஆணையர் பிரகாஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றை தடுப்பதற்காக தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை சட்டத்திற்கு மாநிலம் முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு 25ம் தேதி முதல் அமலில் இருந்து வருகிறது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து மக்களை பாதுகாக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. பட உதவி: the new indian express மாநிலம் முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு 4 மே முதல் 17 மேல் நள்ளிரவு 12 மணி வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் (Containment zones) தற்போது உள்ள நடைமுறைகளின் படி எந்தவித தடங்கலுமின்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும். பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளை தவிர்த்து இதர பகுதிகளில் அனுமதிக்கப்பட்டவை:

கட்டுமானப் பணி நடைபெறும் இடத்திலேயே கட்டுமான தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் கட்டுமானப் பணிகள் அனுமதிக்கப்படும்.

அனைத்து அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் சாலைப் பணிகள் அனுமதிக்கப்படும்.

சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் (sez, eou & export zones) சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ஆய்வுக்கு பின் சூழ்நிலைக்கேற்ப 25% பணியாளர்களுடன் அதாவது (குறைந்தது 20 நபர்கள்) செயல்பட அனுமதிக்கப்படும். நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்யும் வாகனங்களில் மட்டுமே பணியாளர்கள் வரவேண்டும்.

தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் (IT/Ites) 10 சதவிகித பணியாளர்களைக் கொண்டு (குறைந்தது 20 நபர்கள்) செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்யும் வாகனங்களில் மட்டுமே பணியாளர்கள் வரவேண்டும்.

அத்தியாவசியப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள் காலை 6 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படும்.

அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கும் மின் வணிக நிறுவனங்கள் (e-commerce) ஏற்கனவே அனுமதிக்கப்பட்ட நேரங்களில் செயல்படலாம்.

உணவகங்களில் காலை 6 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம்.

அனைத்து தனிக் கடைகள் (stand-alone and neighbourhood shops) (மூடி திருத்தங்கள் அழகு நிலையங்கள் தவிர) ஹார்ட்வேர், சிமெண்ட் கட்டுமானp பொருட்கள், சனிட்டரிவார், எலெக்ட்ரிக்கல் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் கடைகள், மொபைல் போன், கணிப்பொறி, வீட்டு உபயோகப்பொருட்கள், மின் மோட்டார், கண் கண்ணாடி விற்பனை மற்றும் பழுது நீக்குதல் உள்ளிட்ட கடைகள் காலை 11 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை செயல்பட அனுமதி.

பிளம்பர், எலெக்ட்ரீஷியன், ஏசி மெக்கானிக் உள்ளிட்ட சுய திறன் பணியாளர்கள் சிறப்புத் தேவைகள் உள்ளோருக்கான உதவியாளர்கள், பணியாளர்கள் tnepass.tnega.rog என்ற இணையதளத்தின் வழியே உரிய அனுமதி பெற்று பணிபுரியலாம்.

ஏற்கனவே அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட அனைத்து தொடர்புகளும் செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள வேளாண்மைப் பணிகள், வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள், தொழில் மற்றும் வணிக செயல்பாடுகளும் மருத்துவப் பணிகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் துறைகள், வங்கிகள், அம்மா உணவகங்கள், ஏடிஎம், ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள், ஆகியவை எவ்வித தங்கு தடையின்றி தொடர்ந்து முழுமையாக செயல்படலாம்.

அனைத்து இடங்களிலும் ஒவ்வொருவரும் சமூக இடைவெளி விட்டு நிற்க வேண்டும், கிருமிநாசினி மருந்துகளைக் கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும், பணியாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் பாதுகாப்பாக பணிபுரிவதை கண்காணித்து அந்தந்த நிறுவனங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

ஊரடங்கு உத்தரவு தொடர்வதால் பொது இடங்களில் 5 நபர்களுக்கு மேல் மக்கள் கூடாது மேலும் தீவிரமாகக் கடைபிடிக்க வேண்டும்.

கனிமம் மற்றும் சுரங்கப் பணிகள் கட்டுமானப் பணிகளுக்குத் தேவையான பொருட்களை வழங்க செங்கல் சூளைகள், எம்-சாண்ட், கல்குவாரிகள், க்ரஷர்கள் மற்றும் இவற்றுக்கான போக்குவரத்து ஆகியன செயல்படலாம்.

தொழிற்சாலைகளும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் கட்டுமான பணிகளுக்கும் பணிகளை தொடக்க tnepass.tnega.rog இணையதளத்தின் வழியே விண்ணப்பித்து பணியாளர் மற்றும் வாகனங்களுக்கு அனுமதிச் சீட்டு பெற வேண்டும். நிறுவனங்கள் பணியாளர்களை நிறுவன வாகனங்கள் மூலம் அழைத்து வரவேண்டும்.

அந்த வாகனங்களில் 50 சதவிகிதம் அளவிற்கு மட்டுமே தக்க தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடித்து பணியாளர்களை அழைத்து வர வேண்டும்.

சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் கிராமப்புற தொழில்கள், தனிக் கடைகள் ஆகியவை செயல்பட தனி அனுமதி தேவையில்லை மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு அலுவலகங்கள் 33 சதவிகித பணியாளர்களுடன் தொடர்ந்து செயல்படலாம்.

