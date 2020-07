50 கட்டில், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் நன்கொடை வழங்கிய புதுமணத் தம்பதி!

இந்தியாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்த சூழலில் பல பகுதிகளில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் படுக்கை வசதிகள், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர், வெண்டிலேட்டர் போன்றவற்றிற்கான தட்டுப்பாடு நிலவியது.

இத்தகைய வசதிகள் கிடைக்காமல் நோயாளிகள் தவிப்பதைக் கண்டனர் மும்பையின் வாசை பகுதியில் உள்ள நந்தக்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த எரிக் ஆண்டன் லோபோ (28) மற்றும் மெர்லின் (27) ஜோடி. புதிதாகத் திருமணம் ஆன இவர்கள் அருகிலுள்ள சத்பாலா கிராமத்தில் உள்ள கோவிட்-19 பராமரிப்பு மையத்திற்கு மருத்துவமனை பயன்பாடுகளுக்கு 50 கட்டில்களையும் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களையும் நன்கொடையாக வழங்கி தங்கள் திருமணத்தைக் கொண்டாடியுள்ளனர். திருமண நிகழ்வுகளில் மக்கள் அதிகளவில் ஒன்று திரள்வதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் இவர்களது திருமணம் வெறும் 22 விருந்தினர்களுடன் நடைபெற்றது. இந்த விருந்தினர்களும் திருமண விழாவின்போது முகக்கவசம் அணிந்து சமூக இடைவெளியைப் பின்பற்றியுள்ளனர். “கோவிட்-19 காரணமாக வாசை பகுதியில் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர். பால்கர் மாவட்டத்தில் 90 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். 1,500 பேருக்கும் மேலாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருந்தது. எனவே எங்களால் இயன்ற வகையில் உதவ விரும்பினோம்,” என்று எரிக் ‘தி லாஜிக்கல் இந்தியன்’ இடம் தெரிவித்துள்ளார். மார்ச் மாதம் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டபோது இந்தத் தம்பதி உள்ளூர் எம்எல்ஏ ஷிடிஜ் தாகூரைத் தொடர்பு கொண்டனர். அவர் மூலம் பால்கர் மாவட்ட ஆட்சியர் கைலாஷ் ஷிந்தேவை அணுகி இந்த நன்கொடைக்கான ஒப்புதல் பெற்றனர்.

“அரசாங்கத்தின் சுகாதாரத் துறை வழிகாட்டுதலின்படி மருத்துவமனைக்கான படுக்கைகளை வடிவமைக்க நாங்கள் வாசையில் தயாரிப்பாளரை அணுகினோம். மெத்தை, போர்வை, தலையணை, பெட்ஷீட் மற்றும் இதர பொருட்களை சிறந்த விலைக்கு வாங்க பல்வேறு டீலர்களைத் தொடர்பு கொண்டோம்,” என்று எரிக் தெரிவித்ததாக `தி இந்துஸ்தான் டைம்ஸ்’ குறிப்பிட்டுள்ளது. “சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகளின் தேவைக்கேற்ப கோவிட்-19 நோயாளிகளுக்கு பயன்படுத்திக்கொள்ள ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களை வழங்கவும் தீர்மானித்தோம்,” என்றார். திருமண விழா முடிந்ததும் தம்பதி இருவரும் மணக்கோலத்திலேயே சத்பலா கிராமத்தில் உள்ள கோவிட் பராமரிப்பு மையத்திற்குச் சென்று படுக்கை வசதிகளைத் திறந்து வைத்தனர். “இவர்களைப் போன்ற நல்லுள்ளம் கொண்ட பலர் கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் உதவி வருகின்றனர். வாசை பகுதியில் வசிப்பவர்கள் எப்போதும் சமூக நலனில் அக்கறை காட்டி வருகின்றனர். வரும் நாட்களில் மேலும் பலர் முன் வந்து பங்களிப்பார்கள் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உள்ளது,” என்றார் எம்எல்ஏ ஷிடிஜ் தாகூர். ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டது முதல் எரிக், மெர்லின் இருவரும் பல்வேறு சமூகப் பணிகளில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். புலம்பெயர் தொழிலாளார்கள் சொந்த ஊர் திரும்ப ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களில் இடவசதி தேவைப்படும் தொழிலாளர்களின் பட்டியலை இவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கியுள்ளனர்.

கட்டுரை: THINK CHANGE INDIA Also Read கொரோனா தடுப்புக்கு திருமண சேமிப்பை நன்கொடை வழங்கிய புதுமணத் தம்பதி!

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.