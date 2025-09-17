ஓலா எலெக்ட்ரிக் மைல்கல் - 4 ஆண்டுகளில் 10 லட்சம் EV வாகனங்கள் தயாரித்த கிருஷ்ணகிரி ஃபியூச்சர் பேக்டரி!
நிறுவனத்தின் S1 ஸ்கூட்டர்களும் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Roadster X எலக்ட்ரிக் வாகனங்களும் இதன் வளர்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாகும்.
தமிழகத்தின் கிருஷ்ணகிரியில் அமைந்துள்ள ஓலா எலக்ட்ரிக் ஃபியூச்சர் பேக்டரி (Ola Electric Future Factory) இன்று குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது. 2021ஆம் ஆண்டு உற்பத்தி துவக்கிய இந்த தொழிற்சாலை, நாற்பது மாதத்திற்கு குறைவான காலத்தில் 10 லட்சம் வாகனங்கள் தயாரித்து டெலிவரி செய்துள்ளதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்தது.
இந்த மைல்கல்லின் அடையாளமாக சிறப்பு எடிசன் Roadster X+ அறிமுகம் செய்தது.
“இந்த வெற்றி ஒவ்வொரு இந்தியரின் நம்பிக்கையின் பலன். நான்கு ஆண்டுகளில் ஒரு கருத்தாக முளைத்தெழுந்தது, இன்று இந்தியாவின் EV இரு சக்கர வாகனத் துறையில் முன்னணியாக மாறியிருப்பது பெருமைக்கு உரியது. #EndICEAge என்ற தெளிவான இலக்குடன் இந்தியாவை உலகளாவிய EV மையமாக மாற்றுவதே நமது நோக்கம்,” என்று செய்தித் தொடர்பாளர் குறிப்பிட்டார்.
சந்தைத்திறனையும் பசுமைத்தன்மையையும் வலியுறுத்தி, இந்த சிறப்பு பதிப்பிலுள்ள Roadster X+ இன் ஊடகப் பட்டைகள் மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட வெள்ளி மற்றும் தாவர கழிவுகளில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டதாகவும், சில பகுதிகள் எலக்ட்ரோபிளேட்டிங் செய்யப்பட்டுள்ளதையும் நிறுவனம் தெரிவித்தது.
பசுமை நீட்டிப்பு நிலையைக் கொண்டாடும் வகையில், சிறப்புப் பதிப்பான ரோட்ஸ்டர்எக்ஸ்+, மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட தாமிர உலோகக் கழிவுகளிலிருந்து வடிவமைக்கப்பட்ட பேட்ஜ்கள் மற்றும் மின்முலாம் பூசப்பட்ட பட்டை பார்களைக் கொண்டுள்ளது, இது ஓலாவின் வடிவமைப்புத் தத்துவத்தில் கட்டமைக்கப்பட்ட மறுசுழற்சி செய்யும் தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது.
'Sankalp' நிகழ்ச்சியில் 4680 Bharat Cell கொண்ட புதிய தொகுப்பு அறிவிக்கப்பட்டது.
- S1 Pro+ 5.2 kWh மற்றும் Roadster X+ 9.1 kWh — விலை முறையே ரூ. 1,69,999 மற்றும் ரூ.1,89,999 — டெலிவரிகள் இந்த நவராத்திரி காலங்களில் துவங்கும்.
- மேலும், 4680 Bharat Cell இயக்கும் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூட்டர் வகையான S1 Pro Sport (5.2 kWh மற்றும் 4 kWh பேட்டரி தெரிவுகளூடன்) ஜனவரி 2026 முதல் ரூ. 1,49,999 இலிருந்து தொடங்கி அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது.