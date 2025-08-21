Brands
muthu kumar595 Stories
2 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை; ரூ.50 லட்சம் அபராதம் - அதிரடி மசோதா மூலம் ஆன்லைன் சூதாட்ட கேம்களுக்கு தடை!

Thursday August 21, 2025 , 3 min Read

ஆன்லைன் பண விளையாட்டுக்கு எதிராக மக்களவை தீர்க்கமான முடிவை எடுத்துள்ளது. ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் மசோதா 2025-ஐ நிறைவேற்றியது. கடந்த பத்தாண்டுகளில் ஃபாண்டசி விளையாட்டுகள், ரம்மி, போக்கர் மற்றும் வர்த்தக தளங்களின் பின்னணியில் வேகமாக வளர்ந்து வரும் ஒரு துறையை திறம்பட அகற்றி, பணப் பந்தயம் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கும் சட்டம் முழுமையான தடையை விதித்துள்ளது.

இந்த மசோதா மூலம் "திறன் விளையாட்டுகள்" மற்றும் "அதிர்ஷ்ட வாய்ப்பு விளையாட்டுகள்" பற்றிய நீண்டகால விவாதம் முடிவுக்கு வருகிறது. வைப்புத்தொகை அல்லது நிதி வெகுமதிகளை உள்ளடக்கிய எந்தவொரு விளையாட்டும் சட்டவிரோதமானது என்று அறிவிக்கிறது.

இந்த மசோதாவின் விதிமுறைகள் இந்தியாவிலிருந்து அணுகக் கூடிய வெளிநாட்டுத் தளங்களுக்கும் நீட்டிக்கப்படுகின்றன. வெளிநாட்டு ஆபரேட்டர்களைப் பின்தொடர அரசிற்கு அதிகாரங்களை வழங்குகின்றன. நிதிப் பரிமாற்றங்களைத் தடுக்க, வங்கிகள், NBFCகள், பணப்பைகள், UPI சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் கட்டண நுழைவாயில்கள் தொடர்புடைய பரிவர்த்தனைகளைச் செயல்படுத்துவதை சட்டம் தடைசெய்கிறது. பிரபலங்கள் மற்றும் இன்ஃபுளுயன்சர்களின் விளம்பரங்கள் மற்றும் ஒப்புதல்களையும் இது தடை செய்கிறது.

நுழைவுக் கட்டணத்துடன் போட்டி விளையாட்டுகளாக மின் விளையாட்டுகள் அங்கீகரிக்கப்படும். வெற்றிகளை உள்ளடக்காத சாதாரண/சமூக விளையாட்டுகள், இருப்பினும் டெவலப்பர்கள் சந்தாக்கள் அல்லது அணுகல் கட்டணங்களை வசூலிக்கலாம்.

Online Gaming

கண்டிப்பான அமலாக்கம் மற்றும் அபராதம்:

இந்தச் சட்டம் இந்தியாவின் மிகக் கடுமையான டிஜிட்டல் அமலாக்க விதிகளில் சிலவற்றை உள்ளடக்குகிறது. இக்குற்றங்கள் கைது செய்யக்கூடியவை மற்றும் ஜாமீனில் வெளிவர முடியாதவை, இதனால் காவல்துறையினர் வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்து சோதனைகளை நடத்த முடியும்.

  • விளம்பரம் செய்தால் : இரண்டு ஆண்டுகள் வரை சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ.50 லட்சம் அபராதம்.

  • பணம் செலுத்தும் வசதி: சலுகையைப் போன்ற அதே அபராதம்.

  • மீண்டும் மீண்டும் குற்றங்கள் செய்தால்: 3–5 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை மற்றும் ரூ. 1–2 கோடி அபராதம்.

  • இயக்குநர்கள், விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் மேலாளர்களுக்கும் கார்ப்பரேட் லயபிலிட்டி நீட்டிக்கப்படுகின்றது.

புதிய ரெகுலேட்டர்:

இந்த மசோதா, தளங்களை பதிவு செய்யவும், விளையாட்டுகளை வகைப்படுத்தவும், இணக்கக் குறியீடுகளை வெளியிடவும், சர்ச்சைகளைத் தீர்க்கவும் ஆன்லைன் கேமிங் குறித்த ஒரு ஆணையத்தை முன்மொழிகிறது. ஆரம்ப பட்ஜெட்டில் ரூ.50 கோடி மற்றும் ஆண்டுதோறும் ரூ.20 கோடியுடன் கூடிய இந்த ஆணையம், ஒரு விளையாட்டு மின் விளையாட்டு, சமூக அல்லது பணம் சார்ந்ததாக தகுதி பெறுகிறதா என்பதை தீர்மானிக்கும்.

இதன் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கலாம்: FY24 இல் இந்தியாவின் கேமிங் துறை வருவாயில் 85% உண்மையான பண விளையாட்டு ஆகும் - PwC இன் படி, $3.7 பில்லியன் சந்தையில் சுமார் $3.2 பில்லியன்.

இந்தத் துறை $2.78 பில்லியன் முதலீட்டை ஈர்த்துள்ளது, மூன்று யூனிகார்ன் நிறுவனங்களை (Dream11, Games24x7, MPL) உருவாக்கியுள்ளது. மேலும், ஆண்டுதோறும் ரூ.20,000 கோடிக்கு மேல் வரிகளை பங்களித்துள்ளது.

இந்தத் தடை 2,00,000க்கும் மேற்பட்ட வேலைகளை அழிக்கக்கூடும், முதலீட்டாளர் மதிப்பை அழிக்கக்கூடும், மேலும் பயனர்களை கட்டுப்பாடற்ற வெளிநாட்டு தளங்களுக்குத் தள்ளக்கூடும் என்று தொழில்துறை அமைப்புகள் எச்சரிக்கின்றன.
Online gaming rules

மத்திய அரசின் விளக்கம்:

ஆன்லைன் கேம்களுக்கு அடிமையாதல், நிதி நெருக்கடி, மோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியுதவி அபாயங்களைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை அவசியம் என்று அரசு வாதிடுகிறது.

திறமைக்கும் அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புக்கும் இடையிலான தெளிவின்மையை நீக்குவதன் மூலம், இந்த மசோதா நுகர்வோர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதோடு, பாதுகாப்பான மாற்றுகளாக மின் விளையாட்டு மற்றும் சமூக விளையாட்டுகளை ஆதரிக்கிறது என்று கொள்கை வகுப்பாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

அகில இந்திய கேமிங் கூட்டமைப்பு (AIGF), மின்-விளையாட்டு கூட்டமைப்பு (EGF), மற்றும் இந்திய ஃபாண்டசி கேமிங் கூட்டமைப்பு (FIFS) ஆகிய தொழில்துறை சங்கங்கள் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா தலையிடுமாறு வலியுறுத்தியுள்ளன, இந்தத் தடை பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் $1 டிரில்லியன் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தை உருவாக்குவதற்கான தொலைநோக்குப் பார்வையை கெடுத்து விடும் என்று எச்சரித்துள்ளது.

ஐபிஎல் போட்டிகளின் போது, ​​ஹைதராபாத் தற்கொலை உதவி எண்களுக்கு ஆன்லைன் கேமிங்கிற்கு அடிமையாகி அலையும் நபர்கள் தொடர்பான அழைப்புகள் 65% அதிகரித்துள்ளன. இதுபோன்ற வழக்குகள் 2023ல் 22% ஆக இருந்து 2025 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் 36.5% ஆக உயர்ந்துள்ளன, முக்கியமாக 20–40 வயதுடையவர்களிடையே கேமிங் போதை அதிகம் ஆட்டிப்படைக்கிறது என்று ஏப்ரல் மாதத்தில் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்தி வெளியிட்டுள்ளது

ஆன்லைன் பண விளையாட்டுக்கள் மூலம் இன்னொரு கவலை தரும் அம்சம் ‘மோசடி’ ஆகும். 2024–25 ஆம் ஆண்டில் கேமிங் செயலிகளுடன் தொடர்புடைய நிதி மோசடிகளில் 55% அதிகரிப்பு இருப்பதாக CERT-In தரவு காட்டுகிறது. ஃபைவின் செயலி மியூல் கணக்குகள் மற்றும் கிரிப்டோ பணப்பைகள் மூலம் ரூ.400 கோடியை மோசடி செய்ததையும் அமலாக்க இயக்குநரகம் கண்டறிந்துள்ளது.

பண விளையாட்டு இப்போது வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, பொதுச் சுகாதாரத்திற்கும் குடும்பத்தின், தனிநபரின் நிதி ஆதாரங்களைக் காலி செய்யும் ஆபத்தாகவும் பார்க்கப்படுவதை இந்த முறை எடுத்துக்காட்டுகிறது என்று அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.

இந்த மசோதா குறித்து மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறும்போது,

” மக்களின் புதிய போதையாக இந்த ஆன்லைன் கேமிங் உருமாறி வருகிறது. இதை ஒரு புதிய நோயாகவும் இனம் கண்டுள்ளது. இது பதட்டம், மனச்சோர்வு, தூக்கப் பிரச்சினைகள், சமூக விலகல் மற்றும் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது,” என்று உலக சுகாதார மையம் தெரிவித்துள்ளதை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது ஒருவிதமான பீடிப்பு மனநோயையும் உளவியல் ரீதியான துன்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் குடும்பம் மற்றும் சமூக வாழ்க்கையில் கடுமையான இடையூறுகளை ஏற்படுத்துகிறது. ஆன்லைன் பண விளையாட்டுகளுக்கு அடிமையாதல் நடுத்தர வர்க்க குடும்பங்கள் தங்கள் வாழ்நாள் சேமிப்பு முழுவதையும் இழக்க வழிவகுத்ததை நாம் கண்டிருக்கிறோம். தற்கொலைகளும் இதனால் நடந்துள்ளன.

இந்த மசோதா பயனர்களை ஆன்லைன் பண விளையாட்டுகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களாக அங்கீகரிக்கிறது அதனால்தான் பயனர்கள் மீது எந்த தண்டனை நடவடிக்கையும் இல்லை. இருப்பினும், ஆன்லைன் பண விளையாட்டு சேவையை வழங்குபவர்கள், இந்த சேவைகளுக்கு விளம்பரம் செய்பவர்கள் மற்றும் அத்தகைய சேவைகளுக்கான நிதி பரிவர்த்தனைகளை செயல்படுத்துபவர்கள் இந்த மசோதாவின் கீழ் பொறுப்புகளுக்கு உட்பட்டவர்கள்,” என்றார்.