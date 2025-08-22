Brands
சூதாட்ட கேம்களை நிறுத்திய Zupee, Dream11 - ஆன்லைன் கேமிங் மசோதா 2025 எதிரொலி!

ஆன்லைன் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை நடத்தும் நிறுவனங்களுக்கு செக் வைக்கும் விதமான மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. மக்களை நிதி நெருக்கடியில் சிக்க வைத்து பணத்தை இழக்கச் செய்வதில் இருந்து பாதுகாக்கும் இந்த அறிவிப்பை அடுத்து முன்னணி கேமிங் நிறுவனங்கள் சூதாட்ட விளையாட்டுகளை நிறுத்தியுள்ளன.

Friday August 22, 2025 , 3 min Read

"ஆன்லைன் கேமிங் மசோதா 2025" என்ற புதிய சட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது. பணத்தை வைத்து விளையாடப்படும் அனைத்து ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கும் முழுமையான தடை விதிக்க இந்தச் சட்டம் வகைசெய்கிறது. மேலும், விதிகளை மீறி ஆன்லைன் சூதாட்ட கேம்களை நடத்தும் நிறுவனங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் விதிக்கப்படும் என்றும் சட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கையை அடுத்து இந்திய ஆன்லைன் கேமிங் துறையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.

மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அமைச்சர் அஷ்வினி வைஷ்ணவ், மாநிலங்களவையில் இந்த மசோதாவை அறிமுகப்படுத்தும்போது, பணம் வைத்து விளையாடும் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்குத் தடை விதிக்கும் என்று வலியுறுத்தினார்.

"ஆன்லைன் பண விளையாட்டுகள், சமூகத்தில், குறிப்பாக நடுத்தர வர்க்க இளைஞர்களிடையே ஒரு பெரிய பிரச்சினையை உருவாக்கியுள்ளது. இது ஒரு போதை போல மாறி, குடும்பத்தின் சேமிப்புகளை அழிக்கின்றன. இதனால் 45 கோடி மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ₹20,000 கோடிக்கும் மேல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) இதை Gaming Disorder என வரைபடுத்தியுள்ளதாக,” அமைச்சர் வைஷ்ணவ் தெரிவித்தார்.
Online Gaming

புதிய சட்டத்தால் கேமிங்கிற்கு அடிமையாதல் மற்றும் நிதி இழப்புகள் குறித்த கவலைகளைத் தீரும். மேலும் ஆன்லைன் கேமிங் துறையை ஒழுங்குபடுத்தவும், குறிப்பாக பண பரிவர்த்தனைகள் கொண்ட விளையாட்டுகளைத் தடை செய்யவும் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள், இந்திய ஆன்லைன் கேமிங் துறையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன, நிறுவனங்கள் பணம் செலுத்தி விளையாடும் விளையாட்டுகளை நிறுத்திவிட்டு, இலவச விளையாட்டுகளில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியுள்ளன.

ஆன்லைன் கேம்களை நிறுத்திய பிரபல நிறுவனங்கள்

நாட்டின் முன்னணி மற்றும் மிகப்பெரிய ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனங்களில் ஒன்றான Zupee தனது அனைத்து பணம் செலுத்தி விளையாடும் விளையாட்டுகளையும் நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. புதிதாக நிறைவேற்றப்பட்ட "ஆன்லைன் கேமிங் மசோதா 2025"-க்கு இணங்க, பணம் வைத்து விளையாடும் அனைத்து ஆன்லைன் விளையாட்டுகளையும் நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளது. இருப்பினும், Ludo, Snakes & Ladders போன்ற அதன் இலவச விளையாட்டுகள் தொடர்ந்து கிடைக்கும் என்றும், இதன் மூலம் இந்தியாவின் 15 கோடிக்கும் அதிகமான பயனர்கள் தொடர்ந்து விளையாடலாம் என்றும் கூறியுள்ளது.

Zupee நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

"மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கும் புதிய சட்ட மசோதாவை அடுத்து, நாங்கள் பணம் செலுத்தி விளையாடும் விளையாட்டுகளை நிறுத்துகிறோம். இருப்பினும், எங்களது மிகவப் பிரபலமான விளையாட்டுகளான Ludo Supreme, Ludo Turbo, Snakes & Ladders மற்றும் Trump Card Mania ஆகியவை அனைத்து பயனர்களுக்கும் தொடர்ந்து இலவசமாகக் கிடைக்கும். எங்களது 15 கோடி இந்தியப் பயனர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான, பொறுப்பான மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிறைந்த கேமிங் அனுபவங்களை இலவசமாக வழங்குவதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்," என்றும் தெரிவித்துள்ளது.

சல்மான் கான், சயீப் அலி கான், கபில் ஷர்மா போன்ற பிரபலங்களை விளம்பரத் தூதர்களாகக் கொண்டு, பணம் வைத்து விளையாடும் ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் மூலம் Zupee பெரும் புகழ் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

online betting games

Zupee போலவே மற்ற பெரிய கேமிங் நிறுவனங்களும் தங்களது சூதாட்ட விளையாட்டுகளை நிறுத்துவதாக அறிவித்துள்ளன. ஆகஸ்ட் 20ல் தனது ஊழியர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பிய Dream sports நிறுவனத்தின் Dream11 பணம் வைத்து விளையாடும் ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை நிறுத்துவதாக தெரிவித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பெட்டிங் கேம்களுக்கு பதிலாக Fancode போன்ற பிற பிரிவுகளில் கவனம் செலுத்த அந்நிறுவனம் முடிவெடுத்துள்ளது. Gameskraft-ன் Rummy prime, Rummy culture , (Mobile Premier league) MPL மற்றும் Probo போன்ற நிறுவனங்களும் தங்களது பண அடிப்படையிலான விளையாட்டுகளை நிறுத்தும் முடிவை வெளியிட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த புதிய சட்டம், ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் 'திறன் சார்ந்ததா' அல்லது 'அதிர்ஷ்டம் சார்ந்ததா' என்ற நீண்டகால விவாதத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள சட்டம் உண்மையான பண விளையாட்டுகளுக்கு முழுமையாக தடை விதிக்கும் அதே நேரத்தில் eSports மற்றும் ஆன்லைன் community விளையாட்டுகளுக்கு அனுமதி அளிக்கிறது.

இந்த திடீர் மாற்றத்தால், இதுவரை பல பில்லியன் டாலர்களை முதலீடாக ஈர்த்திருந்த இந்திய ஆன்லைன் கேமிங் துறை, இப்போது மிகப்பெரிய நெருக்கடியை சந்தித்துள்ளது. இத்துறையில் பரவலான பணி நீக்கங்கள் தவிர்க்க கேமிங் நிறுவனங்கள் இலவச விளையாட்டுகள் அல்லது eSports-ஐ நோக்கி தங்களது வியாபாரத் திட்டத்தை மாற்றி அமைக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

தம்ழில்: கஜலட்சுமி